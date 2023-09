People-News

Selena Gomez kann und will ihre Enttäuschung an den VMAs nicht verstecken

Selena Gomez macht an den VMAs keinen Hehl daraus, dass sie kein Fan von Chris Brown ist. Im Internet wird sie dafür gefeiert.

Am Dienstagabend wurden im Prudential Center in Newark die MTV Music Video Awards verliehen. Ganz besonders viele Preise hat Taylor Swift abgeräumt. Ebenfalls mit dabei ist die Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez, die aber eher neben der Bühne für Aufregung sorgt.

Anlass war die Nominierung von Sänger Chris Brown in der Kategorie «Bestes R'n'B Video». Als die Kamera Gomez zeigt, verzieht sie ihr Gesicht. Auch auffällig ist, dass sie bis zur nächsten Nominierung nicht mehr klatscht.

Gomez ist offensichtlich von der Nominierung enttäuscht und rümpft ihre Nase. Chris Brown wurde 2009 verurteilt, weil er seine damalige Freundin Rihanna angegriffen hat – die Bilder ihres aufgeschwollenen Gesichts gingen damals um die Welt. Danach gab es weitere Vorwürfe: Seither wurde er wurde mehrmals von Ex-Freundinnen und Bekannten beschuldigt, sie tätlich angegangen zu haben.

Jüngst hat ein Auftritt in Manchester für Diskussionen gesorgt. Als er eine Frau auf die Bühne holte, um für sie zu tanzen, hält er ihr seine Hände um den Hals. Später wirft er ihr Handy dann in die Menge, weil sie ihn währenddessen filmen wollte.

Selena Gomez war also nicht die Einzige, die sich vor diesem Hintergrund an seiner Nominierung störte. Wohl aber doch die Einzige, die sich davon während der Preisverleihung etwas anmerken liess. Und genau dafür wird sie in den sozialen Medien und vor allem auf X, früher Twitter, gefeiert (und von Chris Browns Fans gehasst).

Chris Brown, der dafür berüchtigt ist, seinen Instagram-Account zu benutzten, um andere Stars anzugreifen, postet daraufhin in seiner Story: «Lass mich mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern.» Fans spekulieren, dass damit Gomez gemeint ist. Die Sängerin kontert in ihrer eigenen Instagram-Story mit den Worten: «Ich werde nie wieder ein Meme sein. Ich sitze lieber still, als dass ich in etwas hineingezogen werde, nur weil ich ich selbst bin.»

