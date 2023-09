Hübsch. Die Villa Villa Oleandra. Bild: EPA/ANSA

George Clooney will seine Villa in Italien verkaufen – für sehr, sehr viel Geld

Bei George Clooney dürfte bald die Haushaltskasse klingeln. Der Schauspieler will seine Villa in Italien verkaufen. Sie soll 100 Millionen Euro wert sein.

Pizza, Pasta und köstlicher Wein – George Clooney und seine Ehefrau Amal scheinen genug von Italien zu haben. Vor über 20 Jahren kaufte der 62-Jährige ein Anwesen am Comer See, doch nun will er sich scheinbar von dem Lebensgefühl «La dolce vita» verabschieden.

Wie das US-amerikanische Klatschportal «Page Six» erfahren haben will, sucht der Schauspieler zurzeit nach einem Käufer für seine 25-Zimmer-Villa, die direkt am Wasser liegt. Die Immobilie soll 100 Millionen Euro wert sein. Clooney scheint sich schon seit Längerem mit dem Verkauf seines Anwesens zu beschäftigen. Bereits 2010 gab es Gerüchte, dass er die Villa wegen der vielen Fotografen verkaufen will.

Doch diesmal soll der Entschluss endgültig sein. Im Gegensatz zu anderen Hausinseraten soll der Verkauf der Luxus-Villa jedoch im Hintergrund ablaufen. Laut «Page Six» würden so «mögliche Käufer mit hohem Vermögen» angelockt werden.

George und Amal Clooney in Italien. Bild: keystone

Mehrere Anwesen weltweit

Bevor die Villa endgültig in fremde Hände geht, nutzen George Clooney und seine Amal ihr Anwesen diesen Sommer ausgiebig. Mehrfach wurden sie in verschiedenen Restaurants in der Gegend der Unterkunft gesichtet.

Clooney scheint ein Faible für europäische Villen zu haben. 2021 investierte er in ein weiteres Anwesen in der französischen Provence. Auch hier liess es sich der Schauspieler auf 900 Quadratmetern inklusive See, Weinbergen und 117 Hektar Wald gut gehen. Sollte den Clooneys irgendwann nicht mehr nach französischem Baguette und französischem Käse sein, haben sie unter anderem noch Domizile in Los Angeles, New York und London, in denen sie sich erholen können.