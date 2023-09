People-News

Die «Hure der Sendung»: So wurde mit der 14 Jahre alten Mila Kunis umgegangen

Ein Shitstorm ist losgebrochen, weil Mila Kunis und Ashton Kutcher in einem Brief den nun verurteilten Danny Masterson unterstützten. Aus den Tiefen des Internets sind nun Clips aufgetaucht, die zeigen, wie stark die damals minderjährige Kunis am Set von «Die wilden Siebziger» sexualisiert wurde.

Letzte Woche wurde Danny Masterson zu 30 Jahren Haft verurteilt. Er hat 2003 zwei Frauen in seinem Haus betäubt und vergewaltigt. In einem weiteren mutmasslichen Fall konnte sich die Jury nicht auf ein einstimmiges Urteil einigen.

Während acht Jahren spielte er an der Seite von Mila Kunis und Ashton Kutsher in der Sitcom «Die wilden Siebziger». Nun haben die beiden Schauspieler zwei Briefe verfasst, in welchen sie den Richter um Nachsicht bitten und Masterson für seinen Charakter und seine Vorbildfunktion lobten. Diese Briefe sind mittlerweile an die Öffentlichkeit gelangt und Kutsher sowie Kunis ernten für ihre Verteidigung von Masterson massiv Kritik. Darauf haben sie mit einem Instagram-Video nun reagiert:

Der Blick zurück

Die aktuelle Diskussion hat auf X (ehemals Twitter) einige Nutzer dazu veranlasst, einen genaueren Blick auf die gemeinsame Zeit der Schauspieler während der Drehs zu die «Die wilden Siebziger» zu werfen.

Als Mila Kunis für die Show gecastet wurde, war sie erst 14 Jahre alt. Sie hat die Produzenten angelogen und sich vier Jahre älter geschummelt, damit sie am Casting teilnehmen durfte. Als sie die Zusage erhielt und ihre Lüge aufdeckte, wollten die Macher sie aber nicht mehr aus dem Cast streichen. Dass alle am Dreh beteiligten Personen also von Kunis' Minderjährigkeit wussten, wirft ein neues Licht auf einige Interviews, die die Stars zu den Dreharbeiten gaben.

Der fünf Jahre ältere Aston Kutcher spielt in der Serie ihren Freund. In einem TV-Interview sagt Mila Kunis, dass Danny Masterson und er damals um Geld gewettet hätten, ob sich Kutcher traue, Mila Kunis bei ihrem ersten On-Screen-Kuss mit Zunge zu küssen (unterstes Video).

Mila gibt ausserdem zu, dass das ihr allererster Kuss war. Und dass Kutcher am Schluss behauptet, Mila sei dort ganz sicher bereits 15 Jahre alt gewesen und beteuert, was für einen grossen Unterschied dieses Jahr mache, bringt ihm gerade sehr viel Kritik ein.

Noch schlechter weg kommt er auf einem Promo-Video für die Serie (das zweite Video):

In einem weiteren Interview spricht Mila Kunis darüber, wie sie in der Rolle der Jackie quasi die «Hure der Sendung» sei und sagt: «Ich bin die Einzige, die jeden Jungen ausser Topher geküsst hat.» Sie verstehe nicht, was sich die Produzenten dabei denken, aber sie habe dann halt keine andere Wahl, als dem Drehbuch zu folgen.

Weder Mila Kunis noch Ashton Kutcher haben sich bisher zu den wiederaufgetauchten Videos geäussert. (anb)