US-Sängerin Pink muss vier Auftritte absagen. Bild: John Salangsang/Invision/AP/Invision

People-News

Pink enttäuscht Fans: Kurzfristige Absage von vier US-Konzerten

Michelle Nuhn / watson.de

Mehr «Leben»

Mit ihren Live-Shows versetzt Pink ihr Publikum regelmässig in Staunen. So überzeugt sie bei ihren Auftritten längst nicht mehr nur mit ihrem Gesang, sondern auch mit waghalsigen Stunts. Bei eben diesen flog sie in der Vergangenheit auch schon quer durch das Stadion. Zuletzt konnten das viele Fans in den USA hautnah miterleben. Im Rahmen ihrer «Summer Carnival»-Tournee reiste die Musikerin quer durch das Land.

Umso mehr überrascht es, dass sie nun kurzfristig mit weniger erfreulichen Tour-News Aufmerksamkeit erregt. Konkret muss die Sängerin plötzlich gleich vier Konzerte auf einmal absagen.

Pink teilt ernüchternden Post auf Social Media

Eigentlich hätte die 45-Jährige in den kommenden Tagen für vier Auftritte auf den Bühnen vier verschiedener US-Bundesstaaten stehen sollen. Doch nun fallen ihre Konzerte in Lincoln, Sioux Falls, Milwaukee und Des Moines nur kurz vorher unerwartet ins Wasser. Das verkündete Pink selbst in einem Posting auf ihrem Instagram-Account.

In ihrem Statement lässt sie ihre zahlreichen Fans wissen, wie schwer ihr die Entscheidung gefallen sei, ihre Konzerte abzusagen. Dennoch seien es «Gründe, die ausserhalb meiner Kontrolle liegen», die ihr schlussendlich einen Strich durch die Rechnung gemacht hätten. Weiter schreibt die «Cover Me in Sunshine»-Interpretin:

«Ich bin so enttäuscht, euch diese Nachricht mitzuteilen, aber wir arbeiten daran, jede einzelne Show so schnell wie möglich nachzuholen.»

Doch gibt es zumindest eine gute Nachricht für Konzertbesucher:innen: die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Mit den Worten «Danke für euer Verständnis» und «Ich schicke euch Liebe und Gesundheit» schliesst die US-Amerikanerin letztlich ihre Erklärung. Jegliche Hintergrundinformationen zur Absage bleiben dabei aus.

Ein Grund zur Sorge für viele ihrer Fans. Die meisten von ihnen bekunden deswegen auch ihr vollstes Verständnis. «Wie ich dich kenne, würdest du das nie ohne guten Grund tun. Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Wir lieben dich» oder auch «Offensichtlich ist etwas wirklich Ernstes passiert» sind nur einige der Kommentare.

Pink sagte schon in der Vergangenheit Auftritte ab

Schon im Juli dieses Jahres hatte Pink einen Termin auf ihrem Tourkalender auf ärztliche Anweisung hin abgesagt. Damals sei der Grund dafür ein nicht näher erläutertes gesundheitliche Problem gewesen. Dass sie in ihrem neuesten Post diesmal gänzlich auf jegliche Einordnung verzichtet, lässt deswegen aufhorchen.

Was genau hinter den aktuellen Verschiebungen steckt und ob diese in jeglichem Zusammenhang mit ihrer Gesundheit stehen, ist und bleibt jedoch vorerst ungewiss. Sicher ist wiederum: Nachdem die kommenden Shows nun nicht wie geplant stattfinden werden, steht Pinks nächstes Konzert voraussichtlich erst am 3. November an. Dieses wird in Austin (Texas) sein.