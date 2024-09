Die VMAs 2024 sind Geschichte. Das sind die besten Outfits. Oder so etwas in der Art. getty images

Die besten (und verrücktesten) Outfits der MTV Video Music Awards 2024

Die MTV Video Music Awards 2024 wurden in der Nacht auf den 12. September in New York verliehen. Diese Stars haben auf dem roten Teppich überzeugt – oder auch nicht.

Jährlich finden die MTV Video Music Awards in New York statt und es werden die besten Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt gekürt. Taylor Swift und Post Malone kamen als Top-Nominierte in die Award-Show und gingen als die beiden grössten Gewinner wieder raus. Sie gewannen mit ihrem Song «Fortnight» unter anderem den «Video of the Year»-Award. Ob die beiden auch die besten Outfits trugen? Das kannst du hier selbst entscheiden. Hier die besten Outfits der VMAs 2024:

Taylor Swift

Taylor Swift zeigt sich in einem Ensemble von Christian Dior und Lorraine Schwartz. Erinnert mich irgendwie an Harry Potter. 10 Punkte für Hufflepuff.

Taylor Swift hat erneut die meisten Awards an den VMAs abgesahnt. Bild: Getty Images North America

Post Malone

Post Malone zeigte sich zwar nicht auf dem roten Teppich, posierte aber im Cowboy-Outfit im Backstage.

Post Malone bleibt casual mit Jeans und Cowboy Schuhen. Bild: Getty Images North America

Addison Rae

Der TikTok-Star Addison Rae in einem Unterwäsche-Set von Miss Claire Sullivan.

Addison Rae hat auf TikTok knapp 90 Millionen Followerinnen und Follower. Bild: Getty Images North America

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter gewann mit ihrem Hit «Espresso» den «Song of the year»-Award. Auf dem roten Teppich überzeugte sie in einem Ballkleid im Vintage-Stil von Bob Mackie.

Sabrina Carpenter hat am 23. August ihr neues Album Short n' Sweet veröffentlicht. Bild: Getty Images North America

Sie performte zudem ihre Songs «Please Please Please» und «Taste». Dabei knutschte sie mit einem Alien:

Chappell Roan

Chappell Roan wurde an den VMAs als «Best New Artist» ausgezeichnet. Für ihr Outfit hat sie sich für ein vom Mittelalter inspiriertes Gewand von Y/Projekt entschieden. Dazu gab es Schwert und Teppich zum Mitnehmen.

Der Teppich unter der Sängerin wurde extra für sie ausgerollt. Bild: Getty Images North America

Ja, wirklich zum Mitnehmen:

Shawn Mendes

Shawn Mendes zeigt sich nach längerer Pause wieder in der Öffentlichkeit. Klassisch, wie immer, trägt er dieses Jahr einen Anzug von Dolce & Gabbana.

Shawn Mendes meldete sich im August mit dem Song «Why Why Why» zurück. Bild: Getty Images North America

Camila Cabello

Camila Cabello gibt Beerdigungs-Vibes in ihrem Kleid von Tony Ward. Im besten Sinn.

Camila Cabello hat im Juli ihr neues Album «XOXO, C» herausgebracht. Bild: Getty Images North America

Lil Nas X

Lil Nas X ist oft einer der einzigen Männer, der mit den ausgefallenen Outfits der Frauen mithalten kann. Hier tritt er im pinken Töffli-Ensemble auf.

Lil Nas X als Powerranger. Oder so. Bild: WireImage

Katy Perry & Orlando Bloom

Katy Perry channelt auf dem roten Teppich ihre innere Sirene. Die Sängerin strahlt in Who Decides War und Orlando ... Orlando ist auch da.

Bild: Getty Images North America

Paris Hilton

Ebenfalls im Wet-Look war Paris Hilton unterwegs. Leider hat sie auch dieses Jahr keinen Award für ihren Banger «Nothing in this World» bekommen. VMAs you're missing out!

Paris Hilton trägt Celia Kritharioti an den VMAs 2024. Bild: Getty Images North America

Chippy

Wir haben alle keine Ahnung, wer du bist, Chippy. Aber mit deinem Chips-Outfit bleibst du uns im Gedächtnis. Vielleicht.

Mut oder Faulheit? Wir wissen es nicht. Bild: Getty Images North America

Halsey

Die Sängerin Halsey hat ein hartes Jahr hinter sich. In ihrem neusten Song «The End» thematisiert sie ihren Kampf mit Krebs. Auf dem roten Teppich lässt sich die 29-Jährige nichts anmerken und strahlt in vintage Versace.