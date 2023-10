People-News

H.P. Baxxter hat sich mit seiner 37 Jahre jüngeren Freundin verlobt

Im Mai machte der Scooter-Frontmann seine Liebe zu der 22-jährigen Studentin öffentlich. Nun hat H.P. Baxxter um die Hand von Sara Bakhsh angehalten.

Jennifer Doemkes / t-online

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

H.P. Baxxter: Der Scooter-Frontmann will heiraten. Bild: Georg Wendt/dpa/Archivbild/dpa-bilder

Er ist ein seit Jahrzehnten gefeierter Technostar, sie hat gerade ihr Studium der Immobilienwirtschaft begonnen. Trotz der unterschiedlichen Lebensumstände und eines Altersunterschiedes von 37 Jahren hat es zwischen H. P. Baxxter und Sara Bakhsh «gleich richtig gefunkt», erzählte der Musiker im Mai – und machte damit seine neue Beziehung öffentlich.

Ein halbes Jahr später hat der Scooter-Frontmann, der mit bürgerlichem Namen Hans Peter Geerdes heisst, Nägel mit Köpfen gemacht: H. P. Baxxter hat um die Hand seiner Freundin angehalten.

«Wir haben uns im Urlaub verlobt», enthüllt der 59-Jährige nun bei «Bunte». Nach einem Konzert mit seiner Band in Edinburgh ging es für das Paar in die schottischen Highlands. Eine perfekte Kulisse für den Antrag, den er bereits vor der Abreise geplant hatte. «Ich hatte den Ring schon in Hamburg gekauft, trug ihn die ganze Zeit in meiner Hosentasche. Ich wollte, dass es passt und nichts inszenieren», erzählt H. P. Baxxter und verrät sogar Details: «Dort, in Fort William, an einem See mitten im Nirgendwo waren nur wir beide. Der Moment war perfekt.»

Dritte Ehe für Scooter-Frontmann H. P. Baxxter

Obwohl sie sich erst wenige Monate lang kennen, ist sich der Musiker sicher, dass Sara die Richtige ist. «Wir ticken gleich, wir sind voll auf einer Wellenlänge. Es gibt nie Probleme, sie ist so entspannt. Mit ihr alles anders», schwärmt er. Für den Scooter-Frontmann ist es die dritte Ehe – «und die letzte», wie er betont.

Pläne schmiedet das Paar für den grossen Tag auch bereits: Die Hochzeit soll im kommenden Sommer auf Sylt stattfinden. «Die Atmosphäre dort ist besonders, egal bei welchem Wetter. Und Sara und ich lieben die Insel», so der «Hyper Hyper»-Interpret.

Verwendete Quellen: