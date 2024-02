Gegenüber dem «Wall Street Journal» verriet Aniston letzten August, wie sehr die Beziehung ihrer Eltern ihr Liebesleben prägte: «Ich habe ihnen nicht zugeschaut und gedacht: ‹Ich kann es kaum erwarten, das selbst zu erleben.›» Sie habe sich in ihren Beziehungen irgendwie alleine gefühlt. Die Idee, zu opfern, wer man sei und was man brauche, gefalle ihr nicht. «Darum war es irgendwie einfacher, Single zu sein.» Aniston war zweimal verheiratet: von 2000 bis 2005 mit Brad Pitt und dann 2015 für zwei Jahre mit Justin Theroux.

In einem silbernen Glitzer-Kleid mit hohem Schlitz strahlte die Schauspielerin, so wie man es sich von ihr gewohnt ist. Zusammen mit Reese Witherspoon war sie für ihre Serie «The Morning Show» für den SAG-Award nominiert – gewonnen hat sie jedoch nichts.

Der Verlobungsring wird traditionellerweise an der linken Hand getragen. Bild: Getty Images North America

Jennifer Aniston hielt sich bezüglich ihres Liebeslebens immer sehr bedeckt. Das hat den Effekt, dass sich die Leute umso mehr dafür interessieren. Erst recht, wenn ein funkelnder Diamant ihre linke Hand ziert, wie bei ihrem Auftritt an den SAG Awards vergangenen Sonntag.

