Robert Pattinson wird Papi – und holt die «Twilight»-Fans damit aus ihren Löchern

Robert Pattinson und Suki Waterhouse erwarten ihr erstes Kind. Für das Internet ist das ein perfekter Anlass für eine Ladung Memes.

Nach fünf Jahren Beziehung gehen Robert Pattinson und seine Freundin Suki Waterhouse den nächsten Schritt: Die 31-Jährige verkündete am Montag, dass sie und der «Twilight»-Star ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Auf TikTok und Instagram häufen sich nun die Memes. Denn: Die «Twilight»-Fans haben nicht vergessen, wie es war, als Pattinson in der Rolle von Edward in «Twilight» zum ersten Mal «Vater» wurde.

Aber, first things first: Auch von der Verkündung der Schwangerschaft muss erzählt werden. Die ist nämlich super herzig!

Die Schwangerschaftsverkündung

So stand Suki Waterhouse am Montag für das Corona Capital Festival in Mexiko auf der Bühne. Dabei trug die Sängerin ein enganliegendes Glitzerkleid, in dem ihr Babybauch deutlich zu sehen war. Dazu meinte die Britin dann: «Ich dachte, ich ziehe heute etwas Glitzerndes an, um vom Offensichtlichen abzulenken», dabei strich sie sich grinsend über den Bauch.

Die Ankündigung sorgte aber nicht nur für grosse Freude bei den Fans, sondern löste auch eine Welle an Memes aus. Denn, wer «Twilight» gesehen hat, weiss, dass Robert Pattinsons Rolle Edward bereits in der Verfilmung Vater wurde. Daraus macht sich das Internet nun einen Spass.

Damit man diese Spässe versteht, muss man aber ihren Hintergrund verstehen. Hier ein kurzer Crashkurs:

Die «Twilight»-Saga

«Twilight» erzählt die Dreiecks-Liebesgeschichte zwischen Bella Swan, dem Vampir Edward Cullen und dem Werwolf Jacob Black. Dabei kann sich Bella erst nicht zwischen Edward und Jacob entscheiden und auch die Fanbase der Reihe spaltete sich in Team-Edward und Team-Jacob. Spoiler (die Filme sind uralt, selbst schuld, wenn du's noch nicht gesehen hast): Bella entscheidet sich für Edward und bekommt ein Kind von ihm. Als die Halbvampirin Renesmee auf die Welt kommt, «imprinted» Jacob sich auf das Baby.

Das offizielle «Twilight»-Wiki erklärt «imprinting» folgendermassen: «Es ist nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick. Es ist, als würde einem nicht mehr die Erdanziehung anziehen, sondern nur noch diese eine Person. Ob als Liebhaber, Beschützer oder als Freund.» Kurz gesagt: Jacob verknallt sich unsterblich in ein neugeborenes Baby. Weird.

Diese Geschichte ist nun auch die Vorlage für die meisten Memes. Hier eine Übersicht:

«Taylor Lautner soll sich vom Kind fernhalten.» Zur Info: Taylor Lautner spielt Jacob bei «Twilight».

«Robert Pattinson und Suki Waterhouse haben nun die Möglichkeit, die lustigste Sache auf der Welt zu machen und ihr Kind Renesmee zu nennen.»

«Wird es ein CGI Baby?» – besonders lustig, wenn man sich daran erinnert, dass Renesmee mit CGI erstellt wurde und so aussah in den «Twilight»-Filmen:

Einige trauern ihrer verpassten Chance nach, die Mutter des Babys zu sein:

Einige sind dabei brutal:

«Robert Pattinson wird Vater, darum habe ich Suki Waterhouse geblockt.»

Die Frage, die sich nun aber alle stellen: Wird es ein Robert Pattison oder ein Robert Pattdaughter? Höhö.