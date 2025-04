Robbie Williams litt wegen Abnehm-Pille an gefährlicher «Piraten-Krankheit»

Trotzdem blickt Robbie Williams nach vorn. Im Sommer geht er auf Europa-Tournee, die am 31. Mai in Edinburgh startet. London, Manchester, Bath und Newcastle folgen. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für seine Kunst-Ausstellung «Radical Honesty».

In der Folge fehlten ihm essenzielle Vitamine, insbesondere Vitamin C. Der 50-Jährige erklärt im Interview, dass er «aufgehört hatte zu essen» und «keine Nährstoffe mehr bekam».

Doch selbst langjährige Fans dürften überrascht gewesen sein, als der Musiker kürzlich enthüllte, dass er an Skorbut erkrankt war – einer Krankheit, die man eher mit Seefahrern des 17. Jahrhunderts als mit Popstars in Verbindung bringt .

Liebe Eltern, bitte hört auf, Kinderfotos ins Netz zu stellen

Auch 2025 stellen Eltern immer noch Bilder ihrer Kinder auf Social Media. Neuestes Beispiel ist Justin Bieber.

Justin Bieber hat in den vergangenen Tagen wieder eine Flut an merkwürdigen Beiträgen auf Instagram gepostet. Das kennt man ja nun schon und es lässt einen nur noch müde die Schultern zucken. Doch was in der Fülle der Posts auffällt, ist ein bestimmtes Foto. Ein Foto eines nackten Babys. Es ist das Baby von Justin Bieber und seiner Frau Hailey.