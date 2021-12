Der Musiker («Goapele», «Piru») wurde in Deutschland als Sohn einer US-Militärfamilie geboren. Er wuchs in der für Bandenkriminalität bekannten Stadt Compton nahe Los Angeles auf. Bereits 2019 war er dort bei einer Schiesserei schwer verletzt worden. (sda/dpa)

Der US-Rapper Slim 400 ist nach Angaben der kalifornischen Polizei durch Schüsse getötet worden. Der Musiker mit dem bürgerlichen Namen Vincent Cohran sei am Mittwochabend (Ortszeit) auf einer Strasse in Inglewood tödlich verletzt worden, teilte Polizeisprecher Scott Collins am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Rapper Slim 400 wurde in Los Angeles erschossen

SPOILER-ALERT! SPOILER-ALERT! SPOILER ... Okay, aber beschwert euch nachher nicht! Hier kommt die erste Folge der siebten Staffel von «Sex and the City».

Altern ist schwierig. Für Menschen und Serien.