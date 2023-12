People-News

So hat sich Meg Ryan seit «Schlaflos in Seattle» verändert

Als Annie Reed verdrehte sie 1993 in «Schlaflos in Seattle» dem Architekten Sam Baldwin den Kopf. So hat sich Meg Ryan in den vergangenen Jahren verändert.

Maria Bode / t-online

Im Film «Schlaflos in Seattle» verkuppelt der kleine Jonah (Ross Malinger) seinen verwitweten Vater Sam (Tom Hanks) mit der Journalistin Annie, gespielt von Meg Ryan. Sie war damals 31 Jahre alt, trug ihre Haare ziemlich lang und hatte sie in dem romantischen Streifen meist zu einem Zopf gebunden. Heute ist Meg Ryan 62 Jahre alt.

Meg Ryan und Tom Hanks in «Schlaflos in Seattle». Bild: imago images

Von 1981 bis 1998 war sie jährlich in mindestens einem Film zu sehen. Dann ist es ruhiger um sie geworden und schliesslich ganz ruhig. Doch gerade feierte sie ihr Comeback – mit der Liebeskomödie «What Happens Later», die Anfang November in die Kinos kam. Meg Ryan spielt darin neben David Duchovny die Hauptrolle der Willa, sie führte auch Regie.

Im Rahmen ihres Comebacks standen für Meg Ryan wieder vermehrt öffentliche Auftritte an – etwa in der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel vor einigen Wochen, bei der Premiere ihres Filmes oder bei Fotoshootings, die Interviews in verschiedenen Magazinen ergänzten.

Meg Ryan ist wieder da

Einige Einblicke in ihre aktuelle Arbeit gibt sie auf ihrem Instagram-Account. Wirklich viel teilt sie dort aber nicht.

Bis zu ihrer Rückkehr in die Öffentlichkeit und auf die Leinwand, hatte sie 2015 zuletzt für einen Kinofilm vor der Kamera gestanden: für «Ithaca», bei dem auch Tom Hanks mitspielte. Immer wieder drehten die beiden zusammen. Sowohl in «Schlaflos in Seattle» als auch in «e-m@il für Dich» von 1998 hatten sie die Hauptrollen inne, spielten jeweils ein verliebtes Paar.

Meg Ryan bei einem Event im Jahr 2021. Bild: imago images

Meg Ryan war von 1991 bis 2001 mit dem Schauspieler Dennis Quaid verheiratet. Zusammen haben sie einen Sohn, Jack. Der heute 31-Jährige ist ebenfalls als Schauspieler aktiv. 2006 adoptierte Meg Ryan ausserdem ein Mädchen aus China. Die mittlerweile 19-Jährige heisst Daisy True. Nach einer achtjährigen On-off-Beziehung gab die «Schlaflos in Seattle»-Schauspielerin im November 2018 die Verlobung mit dem amerikanischen Singer-Songwriter John Mellencamp bekannt, die die beiden jedoch im Jahr darauf auflösten.

