Sie habe auch unter der Annahme gelitten, dass andere Frauen sie nicht mögen würden. «Ich habe mich nie so gefühlt, als könne ich gut zu anderen Mädchen Beziehungen aufbauen. Ich liebe sie so sehr», sagte Eilish. «Ich liebe sie als Menschen, ich fühle mich zu ihnen als Menschen hingezogen. Ich fühle mich wirklich zu ihnen hingezogen.»

Billie Eilish liebt auch Frauen. Die US-Sängerin präzisierte damit einige Aussagen der «Variety»-Ausgabe vom Samstag und sagt: «War das nicht offensichtlich?» Laut eigenen Angaben wollte sie aus ihrem Coming-out keine grosse Sache machen. «Ich hatte keine Ahnung, dass die Leute das nicht wissen. Whoops», so Eilish während eines Events am Samstag. Später auf Instagram zeigte sie sich dann etwas weniger erfreut:

Die Ukraine steckt fest – an der Front fehlt es wieder an allem

Traumferien in Thailand 🌴 – entdecke mit uns Khao Lak!

Kommt mit uns ins Ferienparadies Thailand! Unsere Reiseberaterin hat das Land für euch besucht und berichtet von ihren Erlebnissen in den beliebten Ferienregionen Phuket und Khao Lak.

Für mich war es die erste Reise nach Thailand. Voller Vorfreude und trotzdem gespickt mit ein wenig Nervosität war ich gespannt, was mich in den nächsten 2 Wochen erwartete. Unser Plan: 3 Nächte in Bangkok und die restlichen Tage in der Umgebung von Phuket und Khao Lak verbringen - Entspannung pur und Sonne tanken! Nach drei erlebnisreichen Tagen in Bangkok nehme ich euch nun also mit nach Phuket und Khao Lak, los gehts!