Nina Chuba kündigt überraschend eine lange Pause an

Nina Chuba legt nächstes Jahr eine Pause ein. Bild: imago

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«Werde keine einzige Show spielen»: Nina Chuba kündigt lange Pause an

Nina Chuba zählt im deutschsprachigen Raum zu den erfolgreichsten Künstlerinnen. Derzeit können sie die Fans noch live auf der Bühne erleben. 2027 ist damit aber Schluss, wie sie nun selbst verkündet.

Imke Gerriets / watson.de

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Nina Chuba hatte mit dem Song «Wildberry Lillet» ihren grossen Durchbruch. Der Track wurde 2022 veröffentlicht und katapultierte sie auf Platz eins der offiziellen Charts. Auch ihre Alben «Glas» und «Ich lieb mich, ich lieb mich nicht» belegten die Spitzenposition.

Derzeit befindet sie sich auf Tour. Noch bis September können sie ihre Fans live erleben. Auf ihrem Instagram-Account gibt es von der 27-Jährigen jetzt eine überraschende Ankündigung, die ihrer Community nicht gefallen dürfte. Die Sängerin nimmt sich nämlich eine Auszeit von der Bühne.

Nina Chuba tritt nach ihrer aktuellen Tour erst 2028 wieder auf

Auf ihrem Instagram-Account folgen Nina Chuba mehr als 925'000 Menschen. Hier veröffentlicht sie auch das Update zu ihren kommenden Plänen. Zu einem Video schreibt sie zunächst: «Nächstes Jahr mache ich mal ein bisschen Live-Pause. Ich werde euch vermissen, aber freue mich jetzt noch mal so auf die kommenden Shows.»

In die Kamera gerichtet meint sie: «In ein paar Tagen beginnt die letzte Hälfte von meiner grossen Nina-Chuba-Sommertour. Diese Tour macht so Spass und es ist jetzt auch schon wieder so schnell vorbeigegangen, dass nur noch ein paar Shows zu spielen sind.» Dabei betont sie:

«Touren oder auf Festivals sein ist für mich die beste Zeit im Jahr. Es ist einfach das Coolste, ich liebe es wirklich, mit euch zusammen die Musik zu fühlen. Deswegen bin ich umso trauriger, dass ich nächstes Jahr nicht auf Tour gehen werde. Ich werde nächstes Jahr keine einzige Show spielen.»

«Wildberry Lillet»-Sängerin möchte an ihrem Album arbeiten

Davon sind im Übrigen auch Festivals umfasst. Nina Chuba gibt mit Blick darauf an: «Man muss einfach mal eine Pause machen, muss sich mal zurücknehmen.» 2027 wolle sie an ihrem Album arbeiten. Sie räumt an der Stelle ein: «Daran habe ich nämlich noch gar nicht richtig gearbeitet.»

Abschliessend teilt sie einen Ausblick, wann ihre Fans sie wieder live auf der Bühne erleben können: «Die nächste Tour wird es wahrscheinlich erst wieder Ende 2028 geben. Es ist eine lange Zeit, aber ich freue mich schon, nur noch zwei Jahre zu warten. Falls ihr nicht so lange warten wollt, gibt es jetzt übrigens auch noch Tickets für meine Tour gerade.» (nil)