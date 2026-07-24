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«Das beste Festival im DACH-Raum»: Nina Chuba lobt das Gurtenfestival

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Die deutsche Popmusikerin Nina Chuba zeigte sich in ihrem Podcast «Die Leute lieben das» schwer begeistert von ihrem Aufenthalt am Gurtenfestival. Sie trat an der diesjährigen Ausgabe des Festivals Mitte Juli auf. Die Sängerin lobte den Event wegen einer Vielzahl von Dingen, wie der Barista-Station mit Siebträgermaschine und rasengrünem Matcha, den kostenlosen Postkarten, wegen der Sommerrodelbahn im Backstage, der Badminton-Wiese oder dem «richtig guten Catering». Doch dabei beliess sie es nicht. Sie betitelte das Festival kurzerhand als «das beste Festival im DACH-Raum».

Deutsche Festivals sollen sich eine Scheibe abschneiden

Die ganze Schweizer Festivallandschaft kam in Nina Chubas Lobeshymne sehr gut weg. Von Festivals in der Schweiz könne sich jedes deutsche Festival eine Scheibe abschneiden, sagt die 27-jährige Berlinerin. «Nicht nur eine Scheibe, nehmt den ganzen Laib Brot», doppelt die Musikerin noch nach.

Podcast über das Tourleben

In ihrem Podcast plaudert Nina Chuba mit ihrem besten Freund und Musikproduzenten Momme Hitzemann aus dem Nähkästchen, was das Tourleben angeht, über Mental Health und erzählt gerne persönliche Anekdoten. Dass die Schweizer Festivallandschaft und speziell das Gurtenfestival dabei so gut wegkommen, dürfte die Schweizer Fans sowie die Festivalveranstalter besonders freuen. (jus)

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