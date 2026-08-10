Eine Ode an unseren Schulthek – in 22 Bildern, die uns nostalgisch werden lassen
Fertig lange Sommerferien, für viele Kindeli geht es heute (zurück oder zum ersten Mal) in die Schule. Weisst du noch, damals? Als du dich noch auf die Schule gefreut hast und stolz deinen Thek zur Schau trugst?
Um dir das Nostalgiegefühl noch etwas näherzubringen, kommen hier einige der ikonischsten Theks von damals.
Beginnen wir mit einem Schweizer Klassiker: dem Fell-Thek.
Dieser Schulranzen, oft aus Kuh- beziehungsweise Kalbfell, war jahrzehntelang an Kinderrücken zu sehen.
Der Begriff «Ranzen» hat im Übrigen tatsächlich eine Verbindung zum Kuhbauch: Früher wurde für die Herstellung eines Schul-Theks ein langes Stück besonders weiches Rindsleder aus dem Bauchbereich verwendet.
Ein Bild vom Thek-Pöstele Ende der Sechzigerjahre:
In der Bildbeschreibung steht: «Am Tag vor Schulbeginn sind Mutter und Grossmutter mit den Kindern ins Spezialgeschäft gegangen, um den Schultornister zu kaufen. Bei den Buben ist derjenige mit dem Seehundsfelldeckel bevorzugt und die Mädchen wählen je nach bevorzugter Farbe. [... ] aufgenommen im April 1969 in Zürich.
Hier der besagte Seehund-Tornister:
Ein Etui für die schönen Stifte brauchte es natürlich auch noch …
Oder hier; Fell-Theks im Jahr 1999.
Es musste natürlich nicht zwingend Fell sein: Hier zwei schlichte Stücke aus den Fünfzigern und Sechzigerjahren.
Jahrzehntelang klassisch unterwegs war man auch mit so einem chicen Teil:
Die Weiterentwicklung vom Fell-Thek war dann etwa so was hier links im Bild:
Mit lieben Grüssen an Chrigi. Sein Clown-Thek ist auch cool!
Die Fell-Theks sind dann, zur Freude der Rinder und der Seehunde, etwas aus der Mode gekommen.
Irgendwann waren da – Chrigis der 80er und 90er kennen sie nur zu gut –: Scout-Theks
In allen Farben und Formen:
Wenn du ab den 90ern keinen Scout-Thek hattest, gehörtest du nicht zu den coolen Erstklässlern.
Und hier: ein paar Theks und Schulranzen aus dem Katalog.
Hach, die guten alten Muster der Achtziger- und Neunzigerjahre.
Wer erinnert sich noch an McNeill?
Andere Marke (Herlitz), gleicher eckiger Ranzen:
Für Pferdefreunde von Funki:
Pferdesujets sind übrigens auch heute noch äusserst begehrt:
Der Kitschigkeit sind scheinbar keine Grenzen gesetzt:
Wichtig war seit Ende der Neunziger halt auch, dass man einen herzigen Schlüsselanhänger am Thek hatte.
Nici-Tierli waren besonders gefragt.
Oder natürlich Diddl-Mäuse.
Und dann war fertig lustig:
Wenn man in die Mittelstufe oder Oberstufe wechselte, musste etwas Cooleres her.
Oder sowas hier: