Die Kinder gehen wieder zur Schule – früher noch vermehrt mit Fell-Theks. bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Eine Ode an unseren Schulthek – in 22 Bildern, die uns nostalgisch werden lassen

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Fertig lange Sommerferien, für viele Kindeli geht es heute (zurück oder zum ersten Mal) in die Schule. Weisst du noch, damals? Als du dich noch auf die Schule gefreut hast und stolz deinen Thek zur Schau trugst?

Um dir das Nostalgiegefühl noch etwas näherzubringen, kommen hier einige der ikonischsten Theks von damals.

Beginnen wir mit einem Schweizer Klassiker: dem Fell-Thek.

Der erste Schultag in Ostermundigen bei Bern, aufgenommen im Jahr 1958. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Dieser Schulranzen, oft aus Kuh- beziehungsweise Kalbfell, war jahrzehntelang an Kinderrücken zu sehen.

Bild: KEYSTONE

Der Begriff «Ranzen» hat im Übrigen tatsächlich eine Verbindung zum Kuhbauch: Früher wurde für die Herstellung eines Schul-Theks ein langes Stück besonders weiches Rindsleder aus dem Bauchbereich verwendet.

Ein Bild vom Thek-Pöstele Ende der Sechzigerjahre:

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

In der Bildbeschreibung steht: «Am Tag vor Schulbeginn sind Mutter und Grossmutter mit den Kindern ins Spezialgeschäft gegangen, um den Schultornister zu kaufen. Bei den Buben ist derjenige mit dem Seehundsfelldeckel bevorzugt und die Mädchen wählen je nach bevorzugter Farbe. [... ] aufgenommen im April 1969 in Zürich.

Hier der besagte Seehund-Tornister:

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Ein Etui für die schönen Stifte brauchte es natürlich auch noch …

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Oder hier; Fell-Theks im Jahr 1999.

Schulanfang im Kanton Zürich, fotografiert im Zürcher Scherrschulhaus. Bild: KEYSTONE

Es musste natürlich nicht zwingend Fell sein: Hier zwei schlichte Stücke aus den Fünfzigern und Sechzigerjahren.

Jahrzehntelang klassisch unterwegs war man auch mit so einem chicen Teil:

Die Weiterentwicklung vom Fell-Thek war dann etwa so was hier links im Bild:

Buben am ersten Schultag, aufgenommen 1998. Bild: KEYSTONE

Mit lieben Grüssen an Chrigi. Sein Clown-Thek ist auch cool!

Die Fell-Theks sind dann, zur Freude der Rinder und der Seehunde, etwas aus der Mode gekommen.

Irgendwann waren da – Chrigis der 80er und 90er kennen sie nur zu gut –: Scout-Theks

Hier ein Exemplar aus den Achtzigern. Bild: facebook

In allen Farben und Formen:

Bild: KEYSTONE

Wenn du ab den 90ern keinen Scout-Thek hattest, gehörtest du nicht zu den coolen Erstklässlern.

Und hier: ein paar Theks und Schulranzen aus dem Katalog.

Hach, die guten alten Muster der Achtziger- und Neunzigerjahre.

Wer erinnert sich noch an McNeill?

Andere Marke (Herlitz), gleicher eckiger Ranzen:

Für Pferdefreunde von Funki:

Pferdesujets sind übrigens auch heute noch äusserst begehrt:

Primarschule Volta in Basel, am Montag, 12. August 2024. Bild: KEYSTONE

Der Kitschigkeit sind scheinbar keine Grenzen gesetzt:

Erstklässler am ersten Schultag in Zürich im August 2007. Bild: KEYSTONE

Wichtig war seit Ende der Neunziger halt auch, dass man einen herzigen Schlüsselanhänger am Thek hatte.

Bild: KEYSTONE

Nici-Tierli waren besonders gefragt.

Bild: KEYSTONE

Oder natürlich Diddl-Mäuse.

Und dann war fertig lustig:

Wenn man in die Mittelstufe oder Oberstufe wechselte, musste etwas Cooleres her.

Oder sowas hier:

Ultracool.

Etwas grössere Schulkinder auf dem Schulweg im August 2008 in Stans. Bild: KEYSTONE

Das waren natürlich längst nicht alle Schulranzen. Zeigst du uns nun deinen Thek? Ab in die Kommentarspalte damit!

Bonus:

Mehr (lustige) Schule: