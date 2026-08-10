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Erinnerst du dich an deinen Schulranzen? Hier kommen 22 Retro-Theks

Es ist wieder Schulbeginn! Damals noch vermehrt mit Fell-Theks
Die Kinder gehen wieder zur Schule – früher noch vermehrt mit Fell-Theks. bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Eine Ode an unseren Schulthek – in 22 Bildern, die uns nostalgisch werden lassen

10.08.2026, 06:0310.08.2026, 11:01
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Fertig lange Sommerferien, für viele Kindeli geht es heute (zurück oder zum ersten Mal) in die Schule. Weisst du noch, damals? Als du dich noch auf die Schule gefreut hast und stolz deinen Thek zur Schau trugst?

Um dir das Nostalgiegefühl noch etwas näherzubringen, kommen hier einige der ikonischsten Theks von damals.

Beginnen wir mit einem Schweizer Klassiker: dem Fell-Thek.

Der erste Schultag in Ostermundigen bei Bern, aufgenommen im Jahr 1958. Drei Knaben mit ihren neuen Scvhultornistern schreiten auf das Schulhaus zu. Siehe dazu den originalen vierseitigen Bildbericht ...
Der erste Schultag in Ostermundigen bei Bern, aufgenommen im Jahr 1958.Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Dieser Schulranzen, oft aus Kuh- beziehungsweise Kalbfell, war jahrzehntelang an Kinderrücken zu sehen.

Ein Schueler mit einem Schultornister am ersten Schultag im Kanton Basel-Stadt auf dem Pausenplatz vor dem Schulhaus Gottfried Keller in Basel am Montag, 14. August 2017. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Bild: KEYSTONE

Der Begriff «Ranzen» hat im Übrigen tatsächlich eine Verbindung zum Kuhbauch: Früher wurde für die Herstellung eines Schul-Theks ein langes Stück besonders weiches Rindsleder aus dem Bauchbereich verwendet.

Ein Bild vom Thek-Pöstele Ende der Sechzigerjahre:

=== AUS DER ORIGINALLEGENDE === &quot;Am Tag vor Schulbeginn sind Mutter und Grossmutter mit den Kindern ins Spezialgeschaeft gegangen, um den Schultornister zu kaufen. Bei den Buben ist derjenige mit ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

In der Bildbeschreibung steht: «Am Tag vor Schulbeginn sind Mutter und Grossmutter mit den Kindern ins Spezialgeschäft gegangen, um den Schultornister zu kaufen. Bei den Buben ist derjenige mit dem Seehundsfelldeckel bevorzugt und die Mädchen wählen je nach bevorzugter Farbe. [... ] aufgenommen im April 1969 in Zürich.

Hier der besagte Seehund-Tornister:

=== AUS DER ORIGINALLEGENDE === &quot;Sein Stolz: Der Seehundfell-Schultornister! Zur Schuelerschar hat sich auch ein Ghanese gesellt. Der afrikanische Vater weilt im schwarzen Erdteil und die Mutter ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Ein Etui für die schönen Stifte brauchte es natürlich auch noch …

=== AUS DER ORIGINALLEGENDE === &quot;Am Tag vor Schulbeginn sind Mutter und Grossmutter mit den Kindern ins Spezialgeschaeft gegangen, um den Schultornister zu kaufen. Bei den Buben ist derjenige mit ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Oder hier; Fell-Theks im Jahr 1999.

Marco (Links) versteckt sich sicherheitshalber hinter dem Schulranzen, Lowis (rechts) wartet vorerst mal ab: Schulanfang im Kanton Zuerich, photographiert im Zuercher Scherrschulhaus, Montag, 23. Augu ...
Schulanfang im Kanton Zürich, fotografiert im Zürcher Scherrschulhaus.Bild: KEYSTONE

Es musste natürlich nicht zwingend Fell sein: Hier zwei schlichte Stücke aus den Fünfzigern und Sechzigerjahren.

Zum Schulbeginn: Theks von damals
Bild: kleinanzeigen

Jahrzehntelang klassisch unterwegs war man auch mit so einem chicen Teil:

Schulthek Schweiz
Bild: tutti

Die Weiterentwicklung vom Fell-Thek war dann etwa so was hier links im Bild:

Bub am ersten Schultag, aufgenommen 1998. Tausende von sechs- und siebenjaehrigen Kindern nehmen in diesen Tagen im August 1999 zum ersten Mal den Weg zur Schule oder zum Kindergarten unter die Fuesse ...
Buben am ersten Schultag, aufgenommen 1998.Bild: KEYSTONE

Mit lieben Grüssen an Chrigi. Sein Clown-Thek ist auch cool!

Die Fell-Theks sind dann, zur Freude der Rinder und der Seehunde, etwas aus der Mode gekommen.

Irgendwann waren da – Chrigis der 80er und 90er kennen sie nur zu gut –: Scout-Theks

Scout
Hier ein Exemplar aus den Achtzigern.Bild: facebook

In allen Farben und Formen:

Das &quot;Schulprojekt 21&quot;. Kinder der Unter- und Mittelstufe im Schulhaus Luchswiesen in Zuerich Schwamendingen haben Computer im Unterricht integriert, aufgenommen am 20. September 2000. (KEYST ...
Bild: KEYSTONE

Wenn du ab den 90ern keinen Scout-Thek hattest, gehörtest du nicht zu den coolen Erstklässlern.

Und hier: ein paar Theks und Schulranzen aus dem Katalog.

Schul Thek
Bild: Tiktok

Hach, die guten alten Muster der Achtziger- und Neunzigerjahre.

Schultheks
bild: facebook

Wer erinnert sich noch an McNeill?

Schultheks
bild: facebook

Andere Marke (Herlitz), gleicher eckiger Ranzen:

Thek
Bild: ebay

Für Pferdefreunde von Funki:

Coole Theks für mehr Nostalige beim Schulbeginn
Bild: ricardo

Pferdesujets sind übrigens auch heute noch äusserst begehrt:

Aeltere Schuelerinnen und Schueler stehen zur Begruessung fuer eine Erstklaesslerin Spalier, zum Auftakt ins neue Schuljahr an der Primarschule Volta in Basel, am Montag, 12. August 2024. (KEYSTONE/Ge ...
Primarschule Volta in Basel, am Montag, 12. August 2024.Bild: KEYSTONE
Hier kommen 28 Dinge, die dich sentimental machen, wenn du ein 80er/90er-Schulkind warst

Der Kitschigkeit sind scheinbar keine Grenzen gesetzt:

Fragende Blicke von Erstklaesslern am ersten Schultag in Zuerich am Montag, 20. August 2007. Fuer Tausende von Kindern hat heute in Zuerich der Ernst des Lebens begonnen. (KEYSTONE/Walter Bieri) Firs ...
Erstklässler am ersten Schultag in Zürich im August 2007.Bild: KEYSTONE

Wichtig war seit Ende der Neunziger halt auch, dass man einen herzigen Schlüsselanhänger am Thek hatte.

Erstklaessler auf dem Weg zum Schulhaus, am Montag, 9.August 2004 in Schwarzenburg. Die Kinder erhalten im Gebiet des Polizeikonkordats Nordwestschweiz farbige Basketballmuetzen, welche einen Beitrag ...
Bild: KEYSTONE

Nici-Tierli waren besonders gefragt.

Erstklaessler auf dem Weg zum Schulhaus, am Montag, 9.August 2004 in Schwarzenburg. Die Kinder erhalten im Gebiet des Polizeikonkordats Nordwestschweiz farbige Basketballmuetzen, welche einen Beitrag ...
Bild: KEYSTONE

Oder natürlich Diddl-Mäuse.

17 Dinge, die du nur kennst, wenn du früher Diddl-Fan warst

Und dann war fertig lustig:

Wenn man in die Mittelstufe oder Oberstufe wechselte, musste etwas Cooleres her.

Bild
Bild: racoon

Oder sowas hier:

Schulthek
Bild: ricardo

Ultracool.

Kinder auf dem Schulweg am Montag, 18. August, 2008 in Stans. In den meisten Kantonen und Gemeinden der Schweiz beginnt heute nach den langen Sommerferien die Schule wieder, und es sind vermehrt unerf ...
Etwas grössere Schulkinder auf dem Schulweg im August 2008 in Stans.Bild: KEYSTONE
Das waren natürlich längst nicht alle Schulranzen. Zeigst du uns nun deinen Thek?
Ab in die Kommentarspalte damit!

Bonus:

Schultheks
bild: reddit

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119 Kommentare
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Die olle Olga
10.08.2026 06:35registriert Januar 2021
Ich hätte gerne einen Schulsack aus Rinder- oder Seehundfell gehabt wie die Jungs. Hab ihn natürlich nicht bekommen, weil eben: Die sy nume für Giele.
Ich weiss noch wie "muff" mich diese Argumentation schon damals gemacht hat.
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Glattes endoplasmatisches Retikulum
10.08.2026 06:23registriert August 2020
Spätestens in der Oberstufe dann mit diesem Teil 😍 (inkl. Rückenschmerzen)😂
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just sayin
10.08.2026 06:55registriert Mai 2019
toller artikel!
meine schulemappe fehlt allerdings:
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Picdump 198 – kommt so sicher wie die nächste Hitzewelle
Ich und mein Blödsinn, der deinen Tag verschönern soll.
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