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Sascha Ruefer verwechselt am WM-Finale Matt Damon mit Brad Pitt

epa13103558 US actor Brad Pitt during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Spain against Belgium, in Los Angeles, USA, 10 July 2026. EPA/CHRISTOPHER TORRES
Brad Pitt wagte sich zwar auch schon an ein WM-Spiel, jedoch wurde er beim Finale noch nicht eingeblendet.Bild: keystone

Brad Pitt oder Matt Damon? Sascha Ruefer macht den gleichen Fehler wie Fox News

19.07.2026, 22:0119.07.2026, 22:08

Die SRF-Kommentatoren hatten eine schwere Zeit während der WM. Immer wieder wurden US-Stars aus Unterhaltung und Sport eingeblendet, die sie nicht benennen konnten. Sascha Ruefer machte seinem Ärger über die mehrseitigen People-Dossiers auch schon Luft.

Während des WM-Finals kann er sein People-Wissen endlich unter Beweis stellen, in der 19. Minute sagt er:

«Brad Pitt, wie viele andere auch auf der Tribüne. Ich sage es nur einmal, das Dokument mit all den bekannten Schauspielern und Akteuren und Promis, die hier mit dabei sind, umfasst zwölf Seiten. Es ist nicht möglich, jeden zu benennen. Bei Brad Pitt machen wir die löbliche Ausnahme. Es sind viele wichtige Menschen hier, keiner will sich das Spiel entgehen lassen.»

Das Problem: Eingeblendet wird nicht etwa Brad Pitt, sondern Matt Damon.

Ruefer korrigiert sich später

Einige Minuten später korrigiert sich der SRF-Kommentator: «Matt Damon war das vorher, nicht Brad Pitt, so viele Akteure.» Und weiter: «Ah, das war Matt Damon. Es hat so viele Bekannte, man ist auch ein bisschen gehalten, links und rechts zu schauen. So viele Persönlichkeiten, die da neben einem sitzen. Spezielle Geschichte, konzentrieren wir uns auf den Fussball.»

Immerhin: Sascha Ruefer ist nicht der Einzige, der die US-Schauspieler verwechselt. Fox News tritt ins gleiche Fettnäpfchen:

LOL! "Oh. That's Matt Damon"

[image or embed]

— JM =^D (@jm539581.bsky.social) 19. Juli 2026 um 21:39

Was die beiden US-Schauspieler verbindet, ist ausgerechnet die griechische Mythologie. So spielte Brad Pitt im Blockbuster «Troja» von 2004 Achilles. Im aktuellen Blockbuster «Odyssee» von Christopher Nolan hingegen spielt Matt Damon den Odysseus. (leo)

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