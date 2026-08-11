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Brad Pitt spricht über Alkohol-Rückfall und Suizid-Gedanken

FILE - Brad Pitt poses for photographers upon arrival at the premiere of the film &#039;F1 The Movie&#039; on Monday, June 23, 2025, in London. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP, file) Brad Pitt
Brad Pitt ist trockener Alkoholiker.Bild: keystone
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Brad Pitt spricht über Alkohol-Rückfall und Suizid-Gedanken

Brad Pitt hatte lange Alkoholprobleme. Die sollen auch Grund für die Trennung von Angelina Jolie gewesen sein. Nun erzählt er, dass er wieder trinkt.
11.08.2026, 10:2411.08.2026, 10:24
Aliki Rettig / t-online
Ein Artikel von
t-online

Zuletzt machte Brad Pitt ungewollt Schlagzeilen. Denn vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass auch Tochter Vivienne seinen Nachnamen ablegen will. Damit ging der Streit rund um Hollywoods einstiges Traumpaar Angelina Jolie und Brad Pitt in die nächste Runde.

Warum genau Jolie und Pitt sich trennten, ist nicht bekannt. Immer wieder hiess es aber, ein wichtiger Grund dafür sei Brad Pitts Alkoholkonsum gewesen. Später sprach der Schauspieler auch selbst von seiner Alkoholsucht und wie er es geschafft habe, davon loszukommen.

«Das tut mir nicht gut»

Das scheint nun allerdings vorbei. Denn in einem Interview mit dem US-Magazin «Esquire» erzählte Brad Pitt: «Ich war sieben Jahre lang trocken. Und dann bin ich wieder rückfällig geworden.» Der 62-Jährige ergänzte: «In etwas gemässigterem Rahmen. Ich bin ein paar Mal übermütig geworden, habe dann aber gemerkt: Das tut mir nicht gut. Nicht in grossen Mengen.»

Ein Glas Wein könne er bestimmt trinken, erwidert der Interviewer, woraufhin Brad Pitt antwortet: «Ja. Nun … ich kann schon ein paar trinken. Aber eben nicht zu viele. Ich muss da professionell bleiben.»

Ausserdem erzählte der Schauspieler von einer besonders dunklen Zeit in seinem Leben. Eigentlich sei er «ein geborener Optimist». Das habe ihm oft geholfen. «Wie dem auch sei, ich hatte nie Suizidgedanken, abgesehen von einer kurzen Phase.» Damals habe er «keinen Ausweg mehr» gesehen. «Der Schmerz war so erdrückend», berichtete er weiter. Dennoch glaube er, dass Menschen auch «unglaubliche Überlebensinstinkte» haben. «Und bei mir hat das sofort eingesetzt.»

FILE - Angelina Jolie Pitt and Brad Pitt pose for a photo at the WSJ Magazine Innovator Awards 2015 at The Museum of Modern Art in New York, on Nov. 4, 2015. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP, File) ...
«Brangelina» befindet sich seit Jahren in einem Rosenkrieg.Bild: keystone

Brad Pitt und Angelina Jolie heirateten 2014, trennten sich jedoch 2016; ihre Scheidung zog sich über mehrere Jahre hinweg. Das ehemalige Paar hat sechs gemeinsame Kinder, drei leibliche und drei adoptierte.

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