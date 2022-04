People-News

Die Grammys 2022: Das hast du verpasst

Anna Böhler Folgen

In der Nacht auf heute versammelte sich Musikszene für die Grammy-Verleihung. Zum 64. Mal wurde in Las Vegas der wohl wichtigste Musikpreis der USA verliehen. In 86 verschiedenen Kategorien wie beispielsweise «Bestes RnB-Album» oder «Song des Jahres» wählt eine Jury bestehend aus etwa 13'000 Mitgliedern der amerikanischen «Recording Academy» die Besten aus.

Wer für Gesprächsstoff gesorgt hat – und wer ordentlich abgeräumt hat:

Die grossen Gewinner

Zu den grossen Gewinnerinnen des Abends gehört Olivia Rodrigo – mit nur 19 Jahren konnte sie gleich drei Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Ebenfalls abräumen konnte das Musikduo Silk Sonic, bestehend aus Bruno Mars und Anderson Paak. Die beiden staubte zwei Grammys ab. Alle übertreffen konnte aber Jon Batiste: Der US-Amerikaner gewann fünf Grammys.

Das sorgte für Gesprächstoff

Der Moderator Trevor Noah eröffnete die Preisverleihung gleich mit einem Seitenhieb an Will Smith: «Wir werden Musik hören, wir werden tanzen, wir werden singen, wir werden die Namen von Menschen aus unseren Mündern lassen und wir werden Auszeichnungen vergeben.»

Bild: keystone

Auch der Komiker Nate Bargatze spielte auf vergangene Oscar-Nacht an, als er mitsamt Helm die Bühne betrat. Der Schlagzeuger und Produzent Questlove konnte sich einen Witz nicht verkneifen und sagte bei seiner Ansprache, er vertraue darauf, dass die Leute 500 Fuss von ihm entfernt bleiben würden.

Als Überraschung wurde der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski per Videocall zugeschaltet. In seiner Ansprache erzählte er vom Krieg in seinem Land und davon, wie wichtig es sei, nicht zu schweigen. Er rief dazu auf, die Ukraine in jeder möglichen Form zu unterstützen. Bereits an den Oscars wurde die Forderung laut, man solle den Präsidenten der Ukraine zuschalten in die Preisverleihung – daraus wurde jedoch nichts.

Der Komiker Louis C.K. war 2017 in den Schlagzeilen, weil er Frauen sexuell missbraucht haben soll. C.K soll im Jahr 2002 vor sich vor fünf Frauen entblösst und masturbiert haben. Am 2017 der Komiker er gegenüber der Huffington Post ein, dass die Anschuldigungen gegen ihn den Tatsachen entsprächen, entschuldigte sich bei den Opfern und gab seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit bekannt.

Bild: keystone

Trotzdem sexuellem Fehlverhalten hatte C.K die diesjährige Auszeichnung für das beste Comedy-Album. Der CEO der Recording Academy meint dazu: «Wir wollen nicht einschränken, wer sich mit seinem Produkt bewerben darf für einen Grammy. Wir schauen weder die Geschichte einer Person an, noch prüfen wir ihr Strafregister. Wenn die Kriterien für eine Einsendung erfüllt sind, darf man mitmachen.»

Für viel Gelächter sorgte die Musikerin Doja Cat mit ihrem Auftritt. Sie hat zusammen mit Sängerin SZA mit dem Song «Kiss me more» den Preis für «Best Pop Duo Performance» gewonnen. Doch als Avril Lavigne die Siegerinnen bekannt gibt, ist Doja Cat gerade noch auf der Toilette verhindert.

SZA läuft an Krücken auf die Bühne, Lady Gaga hilft ihr noch, nicht über die Schleppe ihres Kleides zu stolpern. Dann erscheint auch Doja Cat auf der Bühne und sagt, dass sie noch nie so schnell auf dem WC war – und bedankte sich anschliessend unter Tränen für die Auszeichnung.

Das waren die Nominierungen und Gewinner

Single des Jahres

Bild: keystone

Beste: Leave the Door Open von Silk Sonic



I Still Have Faith in You von ABBA

Freedom von Jon BatisteI

Get a Kick Out of You von Tony Bennett & Lady Gaga

Peaches von Justin Bieber featuring Daniel Caesar & GiveonRight on Time von Brandi Carlile

Kiss Me More von Doja Cat featuring SZA

Happier Than Ever von Billie Eilish

Montero (Call Me by Your Name) von Lil Nas X

Drivers License von Olivia Rodrigo​

Album des Jahres

Bild: keystone

Bestes: We Are von Jon Batiste



Love for Sale von Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) von Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) von Doja Cat

Happier Than Ever von Billie Eilish

Back of My Mind von H.E.R.Montero von Lil Nas X

Sour von Olivia Rodrigo

Evermore von Taylor Swift

Donda von Kanye West

Song des Jahres

Bild: keystone

Bester: Leave the Door Open von Silk Sonic



Bad Habits von Ed Sheeran

A Beautiful Noise von Alicia Keys & Brandi Carlile

Drivers License von Olivia Rodrigo

Fight for You von H.E.R.

Happier Than Ever von Billie Eilish

Kiss Me More von Doja Cat featuring SZA

Montero (Call Me by Your Name) von Lil Nas X

Peaches von Justin Bieber featuring Daniel Caesar & GiveonRight on Time von Brandi Carlile

Bester neuer Künstler

Bild: keystone

Beste: Olivia Rodrigo

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Saweetie

Beste Pop Solo-Darbietung

Bild: keystone

Beste: Drivers License von Olivia Rodrigo

Anyone von Justin Bieber

Right on Time von Brandi Carlile

Happier Than Ever von Billie Eilish

Positions von Ariana Grande

Beste Rock-Darbietung

Bild: keystone

Beste: Making a Fire von den Foo Fighters

Shot in the Dark von AC/DC

Know You Better (Live from Capitol Studio A) von den Black Pumas

Nothing Compares 2 U von Chris Cornell

Ohms von den Deftones

Die Foo Fighters waren nicht anwesend an der Preisverleihung. Sie hatten sich bereits im Vorfeld abgemeldet, als ihr Schlagzeuger Taylor Hawkins letzte Woche tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden war. Die Band räumte jedoch gleich 3 Preise ab, in den Kategorien «Bester Rocksong», «Beste Rock-Liveperformance» und «Bestes Rockalbum».

Beste RnB-Darbietung

Bild: keystone

Beste: Leave the Door Open von Silk Sonic

Beste: Pick Up Your Feelings von Jazmine Sullivan

Lost You von Snoh Aalegra

Peaches von Justin Bieber featuring Daniel Caesar & GiveonDamage von H.E.R.

Das waren die Outfits

Lady Gaga in custom Giorgio Armani privé

Bild: imago-images.de

Lil Nas X in Balmain

Bild: imago-images.de

Saweetie in custom Valentino

Bild: imago-images.de

Lenny Kravitz in Natalia Fedner

Bild: imago-images.ch

Doja Cat in custom Versace

Bild: imago-images.ch

Justin und Hailey Bieber in Balenciaga und Saint Laurent