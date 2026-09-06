Schauspielerin Natalie Portmann ist wieder Mutter geworden. Bild: AP Invision

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Hollywoodstar Natalie Portman bringt drittes Kind zur Welt – mit 45 Jahren

Neuigkeiten bei Hollywoodstar Natalie Portman. Die 45-Jährige soll erneut Nachwuchs bekommen haben.

Dinah Rachko / t-online

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Im April hatte Natalie Portman öffentlich gemacht, ein drittes Kind zu erwarten. Über ihre Schwangerschaft sagte die US-Schauspielerin, sie wolle jeden Moment bewusst geniessen, da es wahrscheinlich ihre letzte sein werde. Nun soll ihr Baby da sein.

Wie das US-Magazin «People» berichtet, brachte die 45-Jährige ihr drittes Kind im August in Paris zur Welt. Eine Quelle bestätigte dem Magazin die Geburt. Für Portman und ihren Partner Tanguy Destable ist es das erste gemeinsame Kind.

Die Beziehung der beiden war im März 2025 öffentlich geworden. Schon während der Schwangerschaft hatte Portman über das bevorstehende Baby gesprochen. Dem Modemagazin «Harper's Bazaar» sagte sie, sie und Destable freuten sich sehr auf das Kind.

Ehe-Aus nach elf Jahren

Portman hat bereits zwei Kinder aus ihrer früheren Ehe mit dem Choreografen Benjamin Millepied: Sohn Aleph, 15, und Tochter Amalia, 9. Portman und Millepied hatten 2023 ihr Ehe-Aus nach elf Jahren bekannt gemacht.

Natalie Portman ist eine vielfach ausgezeichnete Schauspielerin, die ihre Karriere bereits als Teenager begann. Ihren Durchbruch hatte sie 1994 mit dem Film «Léon – Der Profi», bevor sie mit Rollen in Blockbustern wie «Star Wars» internationale Bekanntheit erlangte. Für ihre Darstellung in «Black Swan» im Jahr 2010 wurde sie mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Neben ihrer Schauspielkarriere ist sie auch als Regisseurin und Produzentin tätig.

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