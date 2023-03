Comedian Felix Lobrecht kündigt Auszeit an: «Ich bin völlig im Arsch»

Mehr «Leben»

Schluss mit lustig: Der deutsche Comedian Felix Lobrecht kündigt eine einjährige Auszeit an. Dies verkündet er in der aktuellen Folge von «Gemischtes Hack».

«Ich gehe in zwei Wochen wieder auf Tour (...) Luxemburg, Österreich, Schweiz, fünf oder sechs Wochen sind wir auf Tour, und dann, das verkünde ich jetzt ganz offiziell und völlig würdelos: höre ich auf mit Comedy – für ein Jahr, ich mache Pause mit Öffentlichkeit!»

Der Comedian Felix Lobrecht bei einem Auftritt in Hamburg im Jahr 2017. Bild: DPA

Der 34-Jährige verrät, dass es ihm gesundheitlich nicht gut gehe. In der Öffentlichkeit machte Lobrecht in jüngster Zeit keinen Hehl daraus, wegen depressiver Phasen regelmässig eine Psychotherapie zu besuchen. In einem Interview mit dem «Spiegel» sagte er im Februar dieses Jahres:

«Mit dem Trubel kann ich mittlerweile ganz gut umgehen. Viel schwieriger sind die Off-Phasen, weil ich da mit meinen Gedanken alleine bin – ohne Ablenkung. (...) Ich arbeite mittler­weile sehr intensiv an meiner psychischen Gesundheit, das habe ich jahrelang vernachlässigt.»

Dass er «völlig im Arsch» sei, offenbarte er in seinem Podcast «Gemischtes Hack» bereits im vergangenen Jahr. Nun hat ihm seine Krankheit dermassen zugesetzt, dass er sich ein Jahr von der Öffentlichkeit zurückziehen wolle. Er habe sich «totgearbeitet» und leide ständig unter Fieber.

Lass dir helfen!

In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.



– Die Dargebotene Hand: Tel 143,

– Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147,

– Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.Tel 143, www.143.ch Tel 147, www.147.ch

In der Regel gibt es bei den Episoden von «Gemischtes Hack» viel zu lachen. Doch auch ernste Themen, wie etwa der Fleischkonsum – oder eben psychische Krankheiten –, werden aufgegriffen. Der Podcast «Gemischtes Hack» zählt mit rund 1,1 Millionen wöchentlichen Hörerinnen und Hörern zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Podcasts. (cst)