Der Slammer Felix Lobrecht steht am 04. Juni 2017 beim «Best of Poetry Slam» auf der Stadtparkbühne in Hamburg und trägt seinen Text vor. Bild: DPA

People-News

«Was muss ich denn tun?»: Felix Lobrecht verzweifelt bei «Gemischtes Hack»

Christina Hildebrand / watson.de

Seit 2017 gibt es schon den Podcast «Gemischtes Hack». Ein Mal pro Woche unterhalten sich Tommi Schmitt und Felix Lobrecht in mittlerweile fast 200 Folgen über Themen von Bürobasics bis Sonnenbrand und schaffen es so, regelmässig auf Platz eins der Spotify-Podcast-Charts zu landen. Für gewöhnlich gibt es bei den Episoden des Comedy-Duos eine Menge zu lachen. Nun tauschen sich die Podcaster aber über ein Thema aus, was sie beide zur Weissglut bringt.

Tommi Schmitt und Felix Lobrecht äussern Misstrauen gegenüber Hotels

Felix Lobrecht verbringt als Comedian viel Zeit unterwegs. Momentan befindet sich der Berliner auf grosser «All you can eat»-Tour und steigt deshalb deutschlandweit in Hotels ab.

Dass er nicht jede Nacht in seinem eigenen Bett schläft, macht dem 33-Jährigen anscheinend wenig aus. Trotzdem hat Felix Lobrecht bei seinen Hotelaufenthalten etwas auszusetzen. Wie sich im Podcast herausstellt, legt der Komiker nämlich grossen Wert auf guten Kaffee am Morgen. Mit der Version des Getränks, die dem Stand-Upper in Hotels serviert wird, ist er allerdings ganz und gar nicht zufrieden.

Woher diese Antipathie kommt, kann Felix Lobrecht ganz einfach benennen. «Kaffeevollautomaten, diese grossen Industrievollautomaten» sind ihm «sehr suspekt», wie er in der aktuellen Folge von «Gemischtes Hack» erzählt.

Mit dieser Ansicht ist der Hauptstädter nicht allein. Tommi Schmitt sieht das nämlich ganz genau so und stimmt seinem Kollegen sofort zu. «Das denk ich immer bei so teuren Hotels: Spart euch doch diesen Typen, der dir da irgendwie so ein Omelette auf den Stein schmeisst», regt sich der Talkshow-Host auf. Er würde im Hotel viel lieber «einen Barista stellen, der richtig guten Kaffee macht». Denn Tommi Schmitt weiss ganz genau, wo sonst das Heissgetränk am Morgen herkommt: «Egal, wie teuer ein Hotel ist, egal, wie gut, am Ende drücken die auf diesen WMF-Knopf.»

Felix Lobrecht bietet seine Unterstützung an

Das Duo redet sich nun richtig in Rage. Sogar in Felix Lobrechts Kölner Stammhotel vermisst er ordentlichen Kaffee und legte sich sogar bereits mit der Chefin an. «Holt euch doch mal eine Siebträgermaschine, bitte», konfrontierte der Berliner die Geschäftsführerin. Und weiter: «Was muss ich denn tun? Soll ich die kaufen und ihr kümmert euch darum?»

Tommi Schmitt trinkt genau aus diesem Grund seinen Kaffee lieber gleich auf dem Zimmer. Dann ist es zwar «Kapselkaffee», aber den zieht er trotzdem dem Getränk aus den grossen Maschinen vor.