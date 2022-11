24 Bilder, bei deren Anblick dir die Kinnlade runterfällt

Von Lkw-Fahrern in den Wald geworfene Urinflaschen.

«Ich weiss, dass ihr euch alle gefragt habt, wie C-3PO mit menschlichen Augen aussehen würde, also habe ich das für euch herausgefunden.»

Verdorbene Milch, die unbemerkt in die Reifenluke gelang.

Nach Corona-Verzögerung: Adele startet Konzertreihe in Las Vegas

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Du denkst, dass die Leute in deinem Zug komisch sind?

So funktioniert die heimliche «Superwaffe» der Ukraine – und das sagen ihre Entwickler

«Ich habe mich in eine Prostituierte verliebt …»

Schweizer Ökonom nach Velo-Auto-Vergleich in der Kritik

Zürich verbietet Public Viewing in letzter Minute – die Veranstalter sind entsetzt

23 Bilder, die beweisen, dass die Menschen in Kanada einfach unglaublich sympathisch sind

Warum du am Black Friday nichts kaufen solltest

Am Black Friday werfen die Geschäfte mit Rabatten um sich, als gäbe es kein Morgen mehr. Die Schnäppchentage haben aber auch eine dunkle Seite – wir zeigen sie in fünf Punkten auf.

Wenn man am 25. November 2022 durch die Zürcher Bahnhofstrasse läuft, mag man es vielleicht kaum bemerken. Trotzdem wird der Widerstand gegen den sich immer mehr etablierenden Black Friday von Jahr zu Jahr grösser: Beispielsweise in Form von Anti-Konsum-Tagen wie dem «Kauf-nichts-Tag» oder dem aus Schweden stammenden «White Monday», an welchen man ein Zeichen gegen Überkonsum setzt. Hier deshalb fünf Gründe, warum du die Rabattschlacht ignorieren solltest: