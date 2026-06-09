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Confessions II: Star-Aufgebot in Madonna-Video zum neuen Album

Kate Moss, Benedict Cumberbatch: Star-Aufgebot in Madonna-Video zum neuen Album

09.06.2026, 16:1009.06.2026, 16:10

Die Queen of Pop Madonna hat mit einem Video im Vorfeld der Veröffentlichung ihres neuen Albums mächtig Aufsehen erregt. Darin strahlt nicht nur der Sängerin und den sie umgebenden Tänzern ein Laser aus dem Schritt, sie feiert auch eine Party mit Supermodel Kate Moss und dem Schauspieler Benedict Cumberbatch.

Das 13-minütige Video ist auch eine Vorschau auf das Album «Confessions II», das am 3. Juli erscheinen soll. Neben Schauspielerin Julia Garner hat auch Madonnas Tochter Lourdes Leon einen Gastauftritt in dem Video.

«Confessions II» soll am 3. Juli erscheinen.youtube

«Confessions II» ist das erste Album seit 2019 und im Namen angelehnt an das 2005 erschienene Erfolgsalbum «Confessions on a Dancefloor» der heute 67-Jährigen, das unter anderem den Hit «Hung Up» enthielt. (sda/dpa)

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