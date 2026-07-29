Mit 150 km/h über Bergstrasse: Mann bricht eigenen Bobbycar-Rekord
Marcel Paul aus Hessen hat mit einem umgebauten Bobbycar einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Der 34-Jährige erreichte nach Angaben des Rekord-Instituts für Deutschland (RID) auf einer Bergstrasse in Österreich 149,875 Kilometer pro Stunde. Damit war Paul deutlich schneller als bei seinem Rekord von 2022, als er 130,72 km/h erreichte.
Die Strecke mit bis zu 16 Prozent Gefälle war 2,4 Kilometer lang. Paul sagte, dass die Abfahrt diesmal besonders schwierig war. «Das lag an einigen leichten Kurven, in denen ich die Ideallinie fahren musste», sagte der Elektrotechnik-Ingenieur der Deutschen Presse-Agentur (dpa).
Gute Trainingsbedingungen in der Heimat
Paul kommt aus Gedern im hessischen Wetteraukreis. Dort habe er sehr gute Trainingsbedingungen. Eine Strecke, auf der er rund 100 Kilometer pro Stunde erreiche, liege sehr nahe an seinem Haus, sagte Paul. Im Sommer übe er etwa einmal die Woche.
In den vergangenen Jahren hatte der Bobbycar-Experte eine Pause eingelegt. Stattdessen war er auf der Suche nach der perfekten Strasse für einen Rekordversuch.
Bremsweg von Bobbycar war 230 Meter lang
Sein Ziel war es nicht zuletzt, seinen Rekord von 148,45 Kilometern pro Stunde, den er 2023 mit einem E-Bobby-Car aufgestellt hatte, diesmal ohne Motor zu überbieten. Nebenbei stellte er auf der gleichen Strecke – der Sellraintalstrasse – auch eine Bestleistung mit einem serienmässigen Rutschauto auf. Dabei erreichte er laut Rekord-Institut 108,892 km/h.
Zum Bremsen verwendet Paul nach eigenen Angaben normale Hallenturnschuhe. «Diesmal war der Bremsweg 230 Meter lang», sagte der Rekordhalter. (vro/dpa)