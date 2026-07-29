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150 km/h: Deutscher bricht Bobbycar-Rekord

Mit 150 km/h über Bergstrasse: Mann bricht eigenen Bobbycar-Rekord

Ein 34-jähriger Deutscher hat ein Bobbycar umgebaut und ist eine Bergstrasse in Österreich hinabgefahren. Damit brach er seinen eigenen Rekord.
29.07.2026, 15:0829.07.2026, 15:26
Ein Artikel von
t-online

Marcel Paul aus Hessen hat mit einem umgebauten Bobbycar einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Der 34-Jährige erreichte nach Angaben des Rekord-Instituts für Deutschland (RID) auf einer Bergstrasse in Österreich 149,875 Kilometer pro Stunde. Damit war Paul deutlich schneller als bei seinem Rekord von 2022, als er 130,72 km/h erreichte.

Die Strecke mit bis zu 16 Prozent Gefälle war 2,4 Kilometer lang. Paul sagte, dass die Abfahrt diesmal besonders schwierig war. «Das lag an einigen leichten Kurven, in denen ich die Ideallinie fahren musste», sagte der Elektrotechnik-Ingenieur der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Gute Trainingsbedingungen in der Heimat

Paul kommt aus Gedern im hessischen Wetteraukreis. Dort habe er sehr gute Trainingsbedingungen. Eine Strecke, auf der er rund 100 Kilometer pro Stunde erreiche, liege sehr nahe an seinem Haus, sagte Paul. Im Sommer übe er etwa einmal die Woche.

Marcel Paul stellt neuen Record mit Bobby Car auf 28.05.2022 Schotten Hessen Zum 50. Geburtstag des Bobby-Cars: Marcel Paul stellt neunen Geschwindigkeitsrecord auf. Schotten Schotten Hessen Germany * ...
Marcel Paul stellt mit dem Bobbycar Rekord um Rekord auf.Bild: www.imago-images.de

In den vergangenen Jahren hatte der Bobbycar-Experte eine Pause eingelegt. Stattdessen war er auf der Suche nach der perfekten Strasse für einen Rekordversuch.

Bremsweg von Bobbycar war 230 Meter lang

Sein Ziel war es nicht zuletzt, seinen Rekord von 148,45 Kilometern pro Stunde, den er 2023 mit einem E-Bobby-Car aufgestellt hatte, diesmal ohne Motor zu überbieten. Nebenbei stellte er auf der gleichen Strecke – der Sellraintalstrasse – auch eine Bestleistung mit einem serienmässigen Rutschauto auf. Dabei erreichte er laut Rekord-Institut 108,892 km/h.

Marcel Paul stellt neuen Record mit Bobby Car auf 28.05.2022 Schotten Hessen Zum 50. Geburtstag des Bobby-Cars: Marcel Paul stellt neunen Geschwindigkeitsrecord auf. Schotten Schotten Hessen Germany * ...
Turnschuhe dienen Paul als Bremsen.Bild: www.imago-images.de

Zum Bremsen verwendet Paul nach eigenen Angaben normale Hallenturnschuhe. «Diesmal war der Bremsweg 230 Meter lang», sagte der Rekordhalter. (vro/dpa)

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