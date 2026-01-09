Madonna heist mit bürgerlichem Namen Madonna Louise Ciccone. Bild: screenshot youtube

Madonna singt italienischen Song in sinnlichem Werbevideo

US-Pop-Ikone Madonna singt wieder – und zwar auf Italienisch.

Für eine neue Kampagne des Luxus-Modehauses Dolce & Gabbana covert die 67 Jahre alte «Queen of Pop» in einem aufreizenden Werbevideo für eine Neuauflage des Parfüms «The One» das Lied «La bambola» von der italienischen Sängerin Patty Pravo. In dem einminütigen Clip singt Madonna den emotional aufgeladenen Song aus dem Jahr 1968 vollständig auf Italienisch.

Für die Kampagne steht Madonna, deren Vater Sohn italienischer Einwanderer ist und die mit bürgerlichem Namen Madonna Louise Ciccone heisst, mit dem kubanischen Schauspieler Alberto Guerra (43) vor der Kamera. Der Clip zeigt mehrere sinnliche Szenen, in denen Madonna etwa in einem figurbetonter Korsett zu sehen ist und eine Aktzeichnung eines jungen Mannes anfertigt.

Sinnlicher und feministischer Song

«La bambola» ist ein sowohl sinnliches als auch feministisch konnotiertes Lied, in dem es um die Frustration einer Frau geht, die von einem Liebhaber behandelt wird, als wäre sie eine austauschbare Puppe (bambola), und die Respekt einfordert. Entsprechend tritt Madonna in dem Video souverän auf. «Sie hat die Kontrolle», sagte Stefano Gabbana der Modezeitschrift «Vogue».

Madonna, Domenico Dolce und Stefano Gabbana im Clip zur Kampagne. Bild: screenshot youtube

Madonna und das Designerpaar Domenico Dolce und Stefano Gabbana kennen sich bereits lange und haben schon mehrfach miteinander gearbeitet. Madonna sagte der «Vogue»: «Diese Kampagne zu machen, fühlte sich wie eine natürliche Fortsetzung unserer persönlichen und beruflichen Beziehung an.»

Zu ihrer Rolle im Werbevideo sagte sie: «Ich finde, die Schönheit italienischer Frauen zeigt sich in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Unabhängigkeit.» (sda/dpa)