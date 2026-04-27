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Madonna und Sabrina Carpenter bringen Duett-Song heraus

INDIO, CALIFORNIA - APRIL 17: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (NOT TO BE LICENSED FOR ANY STANDALONE OR SPECIAL INTEREST BOOK PUBLISHING USE CONCERNING THE COACHELLA MUSIC FESTIVAL AND/OR STAGECOACH MUSIC FE ...
Madonna (rechts) trat gemeinsam mit Sabrina Carpenter auf der Coachella-Bühne während des Coachella Valley Music and Arts Festivals 2026 auf.Bild: Getty Images North America
People-News

Madonna und Sabrina Carpenter bringen Duett-Song heraus

27.04.2026, 22:2427.04.2026, 22:24

Popikone Madonna (67) und US-Sängerin Sabrina Carpenter (26) überraschten Mitte April beim Musikfestival Coachella in Südkalifornien mit einem gemeinsamen Auftritt. Nun bringen sie ihren Duett-Song «Bring Your Love», der bei dem Festival Premiere feierte, heraus. Auf Instagram kündigten sie die Veröffentlichung für diesen Donnerstag an. «Wir haben etwas dazu zu sagen» schrieben sie in dem Posting zu einem Schwarz-Weiss-Foto, auf dem die beiden Stars aneinander gelehnt in die Kamera schauen.

Während Carpenters Coachella-Auftritt am 17. April war Madonna überraschend auf der Bühne erschienen. Gemeinsam sangen sie Madonnas Klassiker «Like A Prayer» und «Vogue» und den neuen Song «Bring Your Love».

Madonna war erstmals 2006 bei Coachella aufgetreten. 2015 hatte sie einen Gastauftritt bei dem Rapper Drake. Kürzlich hatte die Musikerin ein neues Album angekündigt – das erste seit rund sieben Jahren. «Confessions on a Dance Floor: Part II» soll am 3. Juli erscheinen. (sda/dpa)

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