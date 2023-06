Michael Wendler kündigt Rückkehr an – und schwurbelt weiter

Der letzte Versuch, in der Öffentlichkeit wieder Fuss zu fassen, ist gescheitert. Jetzt will es Schlagersänger Michael Wendler auf anderem Wege probieren.

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Corona-Kritiker und gescheiterter Promi: Michael Wendler. Bild: sda

Seit seinen öffentlichen Ausfällen, den Schwurbeleien und der Hetze gegen die Bundesregierung lebt Schlagersänger Michael Wendler in seiner Wahlheimat in Florida. Sein Verhalten in den vergangenen paar Jahren wurde massiv kritisiert, seine Karriere in Deutschland gilt als gescheitert.

Trotzdem versuchte er im März ein Comeback. RTLzwei wollte eine Dokumentation mit ihm und Ehefrau Laura Müller ausstrahlen. Doch die Rückkehr scheiterte. In den sozialen Netzwerken und Medien gab es lautstarken Gegenwind – zumal sich Michael Wendler nicht konkret von seinen Aussagen während der Coronapandemie distanzierte und auch RTLzwei keine Aufarbeitung der Geschehnisse ankündigte.

Nach der Kritik entschloss sich der Sender, das Projekt mit den Wendlers zu begraben. Der 50-Jährige flüchtete sich anschliessend in die Opferrolle, sprach auf Twitter davon, dass man ihm und seiner «schwangeren Frau» nur das «Allerschlechteste» wünsche. «Was habe ich denn so Schlimmes getan?», fragte er, sprach von Fehlern auf beiden Seiten und wünschte sich eine Aussprache. Anschliessend wurde es aber wieder ruhig um ihn, nur auf der Erotikplattform «OnlyFans» machten Laura Müller und ihr Mann fleissig weiter.

Jetzt versucht es Michael Wendler erneut. Auf seinem Facebook-Profil hat er ein neues Studioalbum angekündigt. Doch er will nicht nur neue Musik veröffentlichen, sondern auch wieder auf der Bühne stehen: «Die letzten Planungen für meine Konzerttour 2024 sind fast abgeschlossen. Ticketstart ist noch vor Weihnachten 2023.»

Wendler spricht in dem Post von der «Rückkehr des Königs», schreibt: «Nichts kann aufhalten, was kommt.» Fraglich ist jedoch, ob er dieses Mal mit seinen Plänen Erfolg hat – schliesslich hat sich seit der abgesagten Dokumentation nichts verändert.

Scrollt man durch sein Twitter-Profil, sieht man diverse Postings, die nahelegen, dass er sich von seinen früheren Aussagen keineswegs distanziert hat. Er unterstützte zuletzt unter anderem Corona-Kritiker Professor Dr. Bhakdi und sprach von «menschenunwürdiger Corona-Politik» und einem «unfassbaren Eingriff in die Meinungsfreiheit», deren einziger Grund sei, «Meinungen zum politischen Irrsinn zu verhindern und ungestörte Verblödung zu ermöglichen».