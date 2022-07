People-News

Der «Playboy» bietet Laura Müller ein Shooting – wenn sie sich vom Wendler trennt

Und hier mal wieder was aus der Abteilung «Dinge, die komplett egal sind, die wir aber trotzdem wissen wollen».

Zwei Jahre lang sind sie jetzt verheiratet, die beiden Schatzis. Die im Sternzeichen der Löwin geborene Laura ist jetzt 22, Krebs Michael 50. Sie haben jetzt nur noch einander. Und ihre Fans bei OnlyFans, wo sie ihren Alltag in aller Privatheit und Intimität ausbreiten, so jedenfalls die Ansage. Was das wohl beinhaltet? Weil: Was bleibt zwischen den beiden an Intimitäten, die wir noch nicht gesehen haben, eigentlich übrig? Nackte Boote? Strippende Motorräder?

Es ist doch so: Erst wurde Laura Müller bekannt, weil sie mit 18 Jahren Wendlers Neue wurde. Dann machte seine Karriere einen kleinen Hüpfer nach oben, weil sie sich 2020 im «Playboy» auszog. Laut «Playboy»-Chef machte sie diesen Job fantastisch: «Dass die Ausgabe dann einen solchen Hype auslösen würde, habe ich in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet», verriet er exklusiv der «Bild».

Dann gings für beide abwärts. Corona tat dem Wendler nicht gut. Er befreundete sich mit dem veganen Kochbuchautor und Verschwörungstheoretiker Attila Hildman und bezeichnete Deutschland als «KZ». Instagram sperrte seinen Account. Später entschuldigte er sich dafür, er habe damit natürlich nicht Konzentrationslager, sondern «Krisenzentrum» gemeint. Laura verlor alle ihre Werbeverträge. Er verlor seinen Vertrag mit RTL. Die beiden flohen nach Amerika.

Jetzt versucht «Playboy», wenigstens Laura zu retten. Schliesslich ist sie noch immer sehr jung und muss ihr Leben nicht an den Wendler verschwenden. «Playboy» weiss auch wie: Laura muss sich bloss wieder ausziehen. Klingt einfach. Ist es aber nicht. Denn damit Laura sich im «Playboy» wieder ausziehen darf, muss sie erst den Wendler verlassen. Krass streng, der «Playboy»!

Und was sagt Laura dazu? Nichts Offizielles. Beziehungsweise irgendwie schon. Sie steht zu ihrem Mann. Bluttfötteli hin oder her. Und postet auf Instagram «Schatzi and I».

Am 28. Juni postete sie übrigens aus Las Vegas: «What happens in Vegas, stays in Vegas» und «love you my looooove.» Ein Hinweis darauf, dass die vor langer Zeit auf RTL geplante kirchliche Hochzeit in Las Vegas jetzt ganz ohne TV-Kameras stattgefunden hat? Möglich wärs. Egal ist es aber auch.

(sme)