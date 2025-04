People-News

Til Schweigers Tochter Luna bekommt eigene Datingshow im TV

Schauspielerin Luna Schweiger wollte bei RTL nach einer neuen Liebe suchen – doch der Vertrag kam nicht zustande. Nun macht die Promitochter ihr eigenes Ding.

Jennifer Doemkes / t-online

Ihre letzte öffentliche Beziehung führte Luna Schweiger mit Fussballer Kevin Feucht. Anderthalb Jahre waren die Tochter von Til Schweiger und der Adoptivsohn von Frédéric von Anhalt ein Paar, bis sie im Frühjahr 2023 ihre Trennung publik machten. Seitdem gilt Luna Schweiger offiziell als Single.

Luna Schweiger wollte eigentlich die neue deutsche «Bachelorette» werden. Bild: IMAGO / Future Image

RTL witterte eine Chance und versuchte, die 28-Jährige als neue «Bachelorette» zu gewinnen. Und Luna Schweiger schien tatsächlich nicht abgeneigt – doch der Deal platzte. Der Grund: Es wurde ein polizeiliches Führungszeugnis von der Promitochter gefordert. Den Weg zum Amt wollte diese aber nicht auf sich nehmen. «Ich werde ja keinen Mann entführen, nur vielleicht verführen», sagte sie dazu der «Bild».

Nun geht Luna Schweiger auf eigene Faust im TV auf Männersuche. «Ich habe eine Produktionsfirma gefunden, mache meine eigene Datingshow», sagte sie der Zeitung. Mit ihrem Team finalisiere sie gerade das Konzept für die Sendung, wo diese laufen wird, stehe jedoch bisher nicht fest.

Erste Castings sind noch für diesen Sommer eingeplant. «Im Herbst wollen wir anfangen zu drehen», so die 28-Jährige. Luna Schweiger hat ganz bestimmte Ansprüche an die Kandidaten: «Die Jungs werden ackern müssen!» Sie wolle damit bewirken, dass Frauen «ihre Standards hochsetzen, wenn sie die Sendung sehen». Männer wiederum sollen durch ihre Show etwas «im Umgang mit Frauen dazulernen.»

Ihr Traummann müsse Humor haben und «mich zum Lachen bringen können, sein Herz muss am rechten Fleck sein, er muss Manieren haben und gerne Sport machen», so die Schauspielerin. Zudem sei von Vorteil, wenn er kochen kann. «Ein Mann sollte wissen, wie man eine Frau verwöhnt und mir dabei trotzdem das Gefühl geben, dass ich alles selbst in der Hand habe», stellt sie klar.

