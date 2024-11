Brooklyn Beckham, Leni Klum und Hailey Bieber werden zu den Nepo-Babys gezählt. Bild: keystone/watson

«Nepo-Babys»: So erfolgreich sind die Kinder der Stars

Die Söhne und Töchter berühmter und reicher Familien sind momentan in aller Munde. Wir haben aufgelistet, welche Promi-Kinder womit erfolgreich sind.

Mit Nepo-Babys sind die Sprösslinge von Prominenten gemeint, welche dank des Namens und Netzwerks ihrer Eltern oder anderer Verwandten erfolgreich sind. «Nepo» kommt von «Nepotismus» und bedeutet so viel wie Vetternwirtschaft. Die Kinder profitieren vom Berühmtheitsstatus der Familienmitglieder und können so, anders als Normalsterbliche, ohne grosse Vorarbeit einfach ins Mode-, Musik- oder Filmbusiness einsteigen.

Für Produzenten ist ein berühmter Name ebenfalls von Vorteil. Durch die höhere Aufmerksamkeit kann ein grösseres Publikum erreicht werden. Für das Publikum ist es hingegen spannend, den Prominachwuchs mit den berühmten Eltern zu vergleichen.

Sogenannte «Nepo-Babys» gab es schon immer. Beispiele sind Liv Tyler, Tochter von Aerosmith-Leadsänger Steven Tyler, oder Charlie Sheen, Sohn von Schauspieler Martin Sheen. Auch George Clooney, Angelina Jolie, Nicolas Cage und Michael Douglas sind Kinder berühmter Eltern mit einem vorteilhaften Netzwerk. Weitere A-Lister sind Robert Downey Jr., Robin Thicke, Gwyneth Paltrow, Jane Fonda, Jamie Lee Curtis, Jennifer Aniston, Drew Barrymore und Kate Hudson.

Der Begriff «Nepo-Baby» etablierte sich aber erst vor Kurzem und zeigt mit der neuen Generation von Promi-Kindern auf, wie sich die Menschen über die Vetternwirtschaft empören. Wir haben einige «Nepo-Babys» aufgelistet.

Harper Beckham

Harper Seven Beckham ist das jüngste Kind und die einzige Tochter von Victoria und David Beckham. Das Ex-Spice-Girl und der Ex-Fussballer bauten sich unter anderem mit Modeunternehmen oder Werbeauftritten ein zweites Standbein auf.

Harper ist unter den Augen der Öffentlichkeit aufgewachsen und immer mal wieder bei Auftritten mit ihren Eltern zu sehen. Die heute 13-Jährige überreichte vor Kurzem ihrer Mutter Victoria einen Preis und hielt eine Laudatio. Dabei sprach Harper über ihre Zukunftspläne. Sie wolle eine «unglaubliche» Marke erschaffen – genau wie ihre Mutter mit ihrem Modelabel. Auch Kim Kardashian sei ein Vorbild für sie.

Für die Namensrechte einer potenziellen Marke haben Harpers Eltern gesorgt. Die Markenregistrierung von Harpers Namen erfolgte bereits, als diese fünf Jahre alt war. Dabei wurde der Name «Harper Beckham» in den Kategorien Mode, Kosmetik, Bücher oder Unterhaltungsdienste (Film und Musik) geschützt.

Brooklyn Beckham

Brooklyn Joseph Beckham, oder Brooklyn Joseph Peltz Beckham, wie er nach der Hochzeit mit einer Milliardärstochter nun heisst, ist Harpers Bruder und der älteste Sprössling der Beckhams. Doch nicht nur seine Familie besteht aus A-Promis. Zu seinen Taufpaten gehören Elizabeth Hurley und Elton John.

Der heute 25-Jährige hat schon viele Berufe ausprobiert. Er wollte zuerst wie sein Vater Profifussballer werden. Wie seine zwei Brüder war er bei der «Arsenal FC Academy» eingeschrieben. Doch beim «FC Arsenal» bekam er kein Stipendium. Als Model hatte Brooklyn jedoch mehr Erfolg. Er erschien bei mehreren Magazinen auf der Titelseite. Für Huawei war er zudem Werbebotschafter.

Danach versuchte Brooklyn sich in der Fotografie. 2016 wurde er gar von Burberry als Fotograf für eine Kampagne eingestellt. Dafür wurden er und Burberry mehrfach kritisiert und der Vetternwirtschaft beschuldigt, da Brooklyns Arbeiten scheinbar nicht so überzeugen konnten. Sein Fotografie-Studium, welches er danach anfing, brach er nach einem Jahr ab. Dafür durfte er 2019 beim Starfotografen Rankin ein Praktikum absolvieren.

Nach seinem Abstecher in die Welt der Fotografie wollte Brooklyn doch Profi-Koch werden. Er startete die Online-Kochshow «Cookin' With Brooklyn». Dass für jede Folge 62 Profis erforderlich waren, was angeblich 100'000 Dollar pro Folge kostete, sorgte abermals für Kritik. Auch das Fehlen von Berufserfahrung, geschweige denn einer Ausbildung, machten das Ganze nicht besser.

Im September kam Brooklyns Start-up Cloud23 heraus. Es soll in Kooperation mit der US-amerikanischen Bio-Supermarktkette Whole Foods entstanden sein. Das Start-up verkauft Saucen.

Brooklyns Bruder Romeo entschied sich nach seiner Fussballkarriere für das Modelbusiness. Der jüngste Bruder Cruz kommt eher nach seiner Mutter Victoria und schlug eine Karriere als Musiker ein.

Leni Klum

Eines der bekannteren Promikinder ist Leni Klum. Die Tochter von Model Heidi Klum und Formel-1-Manager Flavio Briatore wurde 2009 von Heidis damaligem Mann Seal adoptiert.

Leni Klum ist bei IMG Models unter Vertrag. Bild: keystone

Mit 16 trat Leni das erste Mal in der Öffentlichkeit auf. Vorher wurde sie von ihrer Mutter Heidi abgeschirmt. 2021 erschien sie mit Heidi zusammen auf der «Vogue Germany». Es folgten danach weitere Modelauftritte und Magazincover. Trotz ihrer für ein Model kleinen Grösse von 1,63 Metern lief die heute 20-Jährige schon auf zahlreichen Laufstegen. Vor Kurzem machte sie Schlagzeilen mit dem gemeinsamen Auftritt mit ihrer Mutter und Grossmutter in der Werbekampagne von Intimissimi.

Jaden und Willow Smith

Willow und Jaden Smith. Bild: EPA/EPA

Jaden und Willow Smith sind die Kinder von Will und Jada Pinkett Smith. Jaden Smith ist Schauspieler, Musiker und Model, Willow Smith schlug eine Karriere als Sängerin und Schauspielerin ein. Willow spielte das erste Mal an der Seite ihres Vaters im Film «I Am Legend» mit. Jaden trat ebenfalls mit Will Smith in «Das Streben nach Glück» vor die Kamera.

Rafferty Law

Rafferty Law ist der Sohn von Jude Law. Bild: keystone

Der Sohn von Jude Law und Sadie Frost ist Musiker, Model und Schauspieler. Der 28-Jährige arbeitete schon für zahlreiche hochkarätige Marken wie Valentino oder Dolce & Gabbana. Raffertys Fokus liegt aber auf der Schauspielerei. In einem Interview meinte er zu der Auflösung seiner Band: «Man kann nicht an vielen Träumen auf einmal festhalten, man muss eine Entscheidung treffen, und Schauspielerei ist mein Ziel.»

Es folgten viele Filmauftritte. In einem Kurzfilm spielte er gemeinsam mit seinem Vater. 2021 stand er für den Film «Twist» vor der Kamera. Auch in der Serie «Masters of the Air» von Steven Spielberg und Tom Hanks spielt er mit.

Kaia Gerber

Kaia Gerber ist die Tochter von Cindy Crawford. Bild: keystone

Kaia Gerber ist die Tochter des Models Cindy Crawford. Schon mit 10 Jahren bekam sie ihren ersten Modeljob bei Versace. Mit 16 startete sie dann richtig als Model durch und arbeitete für zahlreiche High-End-Marken. Die heute 23-Jährige spielte auch in einigen Filmen und TV-Serien mit.

Auch Kaias 25-jähriger Bruder Presley arbeitet als Model.

Lily Collins

Lily Collins ist die Tochter von Musiker Phil Collins. Bild: keystone

Lily Collins ist vermutlich vielen ein Begriff wegen der Rolle der Emily in «Emily in Paris». Die Tochter des Sängers Phil Collins spielte aber schon in vielen Filmen und Serien mit. Beispiele sind «Mirror Mirror» oder «Love, Rosie». Neben der Schauspielerei ist Lily Collins auch als Model tätig.

Dakota Johnson

Dakota Johnson kennt man aus Filmen wie «Fifty Shades of Grey». Bild: keystone

Die Tochter von den Schauspielern Don Johnson und Melanie Griffith kennt man aus Filmen wie «Fifty Shades of Grey». Doch nicht nur Johnsons Eltern sind bekannt. Ihre Grossmutter ist Tippi Hedren, die man aus Alfred Hitchcocks Film «Die Vögel» kennt.

Dakota Johnson war das erste Mal mit neun Jahren auf der Leinwand zu sehen. Sie spielte im Film «Verrückt in Alabama» an der Seite ihrer Mutter mit.

Hailey Bieber

Hailey Bieber ist die Tochter von Stephen Baldwin. Bild: keystone

Hailey Bieber, ehemals Hailey Baldwin, ist die Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin. Noch bekannter ist wahrscheinlich ihr Onkel Alec Baldwin. Haileys Grossvater ist Eumir Deodate, ein einflussreicher Produzent.

Die 27-Jährige arbeitete als Model schon für zahlreiche hochkarätige Modelabels wie Guess, Ralph Lauren oder Tommy Hilfiger. 2018 heiratete sie den Sänger Justin Bieber, mit dem sie mittlerweile einen Sohn hat.

Seit 2022 gibt es Haileys Hautpflege-Unternehmen Rhode Skin.

Emma Roberts

Emmas Tante ist Julia Roberts. Bild: keystone

Emma Roberts ist die Tochter von Eric Roberts und die Nichte von Hollywood-Schauspielerin Julia Roberts. Sie wurde mit der Serie «Unfabulous» bekannt. Es folgten weitere Produktionen wie «Wild Child» oder «American Horror Story». Neben dem Schauspielern arbeitet sie auch als Model und Sängerin.

Miley Cyrus

Miley Cyrus wurde durch die Serie «Hannah Montana» berühmt. Bild: sda

Miley Cyrus, die eigentlich Destiny Hope Cyrus heisst, kennen vermutlich viele durch die Teenie-Serie «Hannah Montana». Ihr Vater, der Country-Musiker Billy Ray Cyrus, spielte ebenfalls in der Serie mit. Mileys Mutter Tish ist Filmproduzentin. Patentante ist Dolly Parton.

Durch «Hannah Montana» wurde Miley zum Teenie-Idol und es folgten zahlreiche Musikalben und Kinofilme. Die Sängerin ist heute 31 Jahre alt.

Lily-Rose Depp

Lily-Rose Depp ist die Tochter von Johnny Depp. Bild: keystone

Lily-Rose Depp ist, wie der Nachname schon verrät, die Tochter von Johnny Depp. Ihre Mutter ist die französische Sängerin und Schauspielerin Vanessa Paradis. Nach einem kurzen Abstecher in die Modelbranche entschied sich Lily-Rose für den Weg der Schauspielerei. 2023 war sie an der Seite von The Weeknd in der Serie «The Idol» zu sehen.

Im Magazin «Elle» sagte sie zu den Vorwürfen der Vorteilsbeschaffung, dass man dank der berühmten Eltern vielleicht einen Fuss in die Tür bekomme, dadurch gehe sie aber noch nicht ganz auf. «Danach erst kommt die Arbeit», meint Lily-Rose.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet ist ein amerikanisch-französischer Schauspieler. Bild: EPA ANSA

Timothée Chalamet ist vor allem durch Filme wie «Call Me by Your Name», «Dune» oder «Wonka» bekannt. Auch er entstammt einer Schauspielerfamilie. Sein Onkel und seine Tante sind Produzenten und Regisseure.

Neben seinem Beruf als Schauspieler arbeitet Chalamet auch häufig als Model.

Noah und Elias Becker

Auch bei den deutschen Prominenten entscheiden sich viele der Kinder für ein Leben in der Öffentlichkeit. Gute Beispiele sind die Söhne von Ex-Tennis-Legende Boris Becker. Dessen ältester Sohn Noah ist als Musiker und Künstler tätig. Er gründete einst auch seine eigene Modemarke.

Elias, der zweitälteste Sohn, arbeitet als Model und ist bei der Zürcher Agentur «Visage» unter Vertrag. Die beiden Brüder gründeten 2022 das DJ-Duo «Noah und Elias».

Auch Boris Beckers Tochter Anna Ermakova arbeitet als Model. Sie entstand aus einem Seitensprung.

Zoë Kravitz

Zoë Kravitz ist die Tochter von Sänger Lenny Kravitz. Bild: keystone

Zoë ist die Tochter von Schauspielerin Lisa Bonet und Musiker Lenny Kravitz. Auch sie ist als Schauspielerin tätig und spielte in Filmen wie «Rezept zum Verlieben» oder «Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen» mit. 2024 führte sie beim Thriller «Blink Twice» Regie.

Jenner-Kardashian-Clan

Der Clan besteht unter anderem aus Kris, Caitlyn, Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie, Rob, Brody, Burt, Brandon und Casey. Mutter Kris war mit Anwalt Robert Kardashian verheiratet. Dieser wurde als Verteidiger von O. J. Simpson weltbekannt. Kris' zweiter Ehemann war Olympiasieger Bruce Jenner, welcher sich später als Frau outete und eine Transition durchführen liess.

Kim Kardashian trat erstmals als Assistentin und Freundin von Paris Hilton auf. Berühmt wurde sie aber durch ihr geleaktes Sextape mit ihrem damaligen Freund. Mittlerweile ist sie Unternehmerin mit einer unglaublichen Reichweite. Auch ihre Schwestern machten als Unternehmerinnen und Models Karriere. Berühmt wurden sie vor allem auch durch die Reality-Serie «Keeping Up With the Kardashians».

Bei den Kardashian/Jenners ist die nächste Generation Nepo-Babys schon am Start. North West, die 11-jährige Tochter von Kim Kardashian und Ye alias Kanye West, trat bereits in Musikvideos ihres Vaters auf. Für den Film «PAW Patrol: The Mighty Movie» gab sie ihre Stimme her. Ausserdem trat sie im Musical «König der Löwen» auf. Dies wurde vielfach kritisiert. 2024 kam North Wests erster eigener Song heraus.

Weitere Nepo-Babys

Die Liste der Nepo-Babys ist lang. Diese Promis gehören ebenfalls dazu: Maya Hawke, Blake Lively, Kristen Stewart, Paris Hilton, Malia Obama, Riley Keough (Enkelin von Elvis Presley), Lourdes Leon (Tochter von Madonna), Lottie Moss (Schwester von Kate Moss), Nicole und Sofia Richie, Brandon Thomas Lee (Sohn von Pamela Anderson), Ava und Deacon Phillippe (Kinder von Reese Witherspoon), Paris Jackson, Scott Eastwood, Wilson, Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht, Emma, Luna und Lilli Schweiger und last, but not least: Magdalena Martullo-Blocher.