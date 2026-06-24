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Digger im Kino: Tom Cruise zeigt sich mit Bauch und Halbglatze

Bauch und Halbglatze: Tom Cruise postet «Digger»-Szenen

24.06.2026, 03:4624.06.2026, 03:46

Action-Star Tom Cruise (63, «Mission: Impossible», «Top Gun») zeigt sich in seinem kommenden Film von einer völlig anderen Seite – mit Bauchansatz und schütteren, grauen Haaren. Der Schauspieler postete in sozialen Medien Szenen aus dem neuen Streifen «Digger», in dem er die Hauptrolle als mächtiger Ölbaron namens Digger Rockwell spielt.

Gut 30 Sekunden Videomaterial daraus erscheinen am Ende eines längeren Clips mit zahlreichen Filmausschnitten aus der langen Karriere des Hollywood-Stars, der 1990 zum «Sexiest Man Alive» gekürt wurde. In den vergangenen 46 Jahren sei es ihm ein Privileg gewesen, mit unzähligen Talenten und Teams zu arbeiten, um verschiedene Figuren, Geschichten und Filme zu erschaffen, schrieb Cruise zu dem Posting.

Der Trailer für «Digger» werde am 13. Juli erscheinen, kündigte der Schauspieler an. Das Regiewerk des Mexikaners Alejandro González Iñárritu (62, «The Revenant – Der Rückkehrer», «Birdman») soll im Oktober in die Kinos kommen.

Das Studio Warner Bros. hatte den Film als «Komödie von katastrophalen Dimensionen» beschrieben. In einem Ende 2025 veröffentlichten Teaser-Video trägt Cruise Westernstiefel, hantiert mit einer Schaufel und balanciert vor einem Meereshintergrund auf einem Geländer. Die Story dreht sich Berichten zufolge um einen schwerreichen Geschäftsmann (Cruise), der eine von ihm ausgelöste Katastrophe, die die Menschheit bedroht, zu stoppen versucht.

Zur weiteren Besetzung gehören Sandra Hüller (48, «Anatomie eines Falls», «Vaterland»), Jesse Plemons (38, «Bugonia») und Riz Ahmed («43, »Sound of Metal«). Für den vierfachen Oscar-Preisträger Iñárritu ist es der erste englischsprachige Film seit seinem Erfolg mit dem Rachedrama »The Revenant – Der Rückkehrer" (2015). (sda/dpa)

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