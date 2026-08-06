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Diese Brillen schützen bei der Sonnenfinsternis

Secondary school pupils wearing protective glasses stare at the solar eclipse in Nicosia, Cyprus, 29 March 2006. The eclipse was 95 percent visible from the east Mediterranean island. EPA/Katia Christ ...
Wer seine Augen schützen will, sollte bei der Sonnenfinsternis eine Schutzbrille tragen.Bild: EPA

Du willst die Sonnenfinsternis beobachten? Dann musst du das zu Schutzbrillen wissen

Am 12. August können Schweizerinnen und Schweizer auch hierzulande die partielle Sonnenfinsternis erleben. Eine Brille ist dabei Pflicht.
06.08.2026, 06:0406.08.2026, 06:04
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Am 12. August 2026 wird es auch in der Schweiz möglich sein, eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. Dabei schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne und verdeckt diese teilweise. Beobachtet werden kann das Phänomen von 19 Uhr bis 21 Uhr. Besonders gut soll die Sicht an erhöhten Standorten sein.

Die Sonnenfinsternis sollte aber nicht mit blossem Auge verfolgt werden, sondern mit der richtigen Brille, denn der direkte Blick in die Sonne kann die Netzhaut schädigen, schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Bei der Brille soll zudem Folgendes beachtet werden:

  • Zertifiziert gemäss der Norm ISO 12312-2:2015
  • CE-Zeichen
  • Keine abgenutzte oder beschädigte Brille
  • Keine selbstgebastelte Brille
  • Keine getönten Folien oder Gläser
  • Keine normale Sonnenbrille verwenden, denn diese lässt zu viel Licht durch

Bei Kindern ist besonders darauf zu achten, dass sie eine Schutzbrille in der richtigen Grösse tragen und diese eng am Gesicht anliegt, damit sie nicht verrutscht. Bei kleinen Kindern, denen die Schutzbrille nicht richtig passt oder die die Sicherheitsanweisungen noch nicht zuverlässig befolgen können, wird von der Beobachtung der Sonnenfinsternis abgeraten.

Ferngläser, Teleskope oder Kameras sind zudem sehr gefährlich: Sie bündeln die Sonnenstrahlen zusätzlich. Vor den Objektiven des Geräts müssen also immer Filter oder Schutzfolien angebracht werden. Auch Smartphone sollten nicht ohne Sonnenfilter direkt auf die Sonne gerichtet werden, denn der Bildsensor kann beschädigt werden.

Hier gibt's passende Brillen

Brillen für die Sonnenfinsternis sind beim Optiker sowie zum Teil in Apotheken oder Drogerien erhältlich. Auch Planetarien oder Sternwarten sowie der Fachhandel für Astronomiebedarf können Anlaufstellen sein. Viele Brillen sind jedoch schon ausverkauft. Schnell sein lohnt sich also.

Sonnenfinsternis Brille
Die Brille Baader AstroSolar Viewer kostet 3.20 Franken.Bild: foto-zumstein.ch

Bei ProAstro in Zürich gibt's online noch beispielsweise die Bresser Sonnenfinsternis-Brille für 24 Franken (sechs Stück). Der Baader AstroSolar Viewer kostet bei Foto Zumstein 3.20 Franken.

Vorsicht bei günstigen Angeboten auf Online-Marktplätzen: Hier ist nicht immer klar, ob die Brille tatsächlich der Norm entspricht oder ob sie beschädigt oder gefälscht ist. Brillen sollten wenn möglich originalverpackt gekauft werden. Auch alte Brillen, die bereits beschädigt sind, sollten nicht mehr verwendet werden.

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Ringförmige Sonnenfinsternis in Nord- und Südamerika
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Ringförmige Sonnenfinsternis in Nord- und Südamerika
Die vollständige ringförmige Sonnenfinsternis ist vom Valley of the Gods ausserhalb des Bears Ears National Monument in Utah am Samstag, dem 14. Oktober 2023, zu sehen. Die Sonnenfinsternis war im grössten Teil des Westens der Vereinigten Staaten zu sehen.
quelle: keystone / carlos avila gonzalez
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