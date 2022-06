Die Dreharbeiten für die 3. Staffel «Emily in Paris» haben begonnen

Netflix hat eine dritte und vierte Staffel der Erfolgsserie «Emily in Paris» angekündigt – die Hauptdarstellerin Lily Collins ist nun in Frankreich angekommen.

Nachdem die ersten beiden Staffeln von «Emily in Paris» auf grosses Interesse stiessen, plant Netflix nun eine dritte und vierte Staffel. Die sollen an die Geschichte der jungen Amerikanerin anknüpfen, die in einer Marketingfirma namens «Savoir» in Paris arbeitet. In der kommenden Staffel erfahren die Zuschauer also, wie es für Emily beruflich weitergeht und, ob die Liebesbeziehung mit Gabriel klappt.

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Romcom-Serie hiess es gestern, die Dreharbeiten würden nun beginnen.

Lily Collins, die Tochter von Schlagzeug-Legende Phil Collins, postet unterdessen fleissig Fotos von ihrem Aufenthalt in der Stadt der Liebe. Auf einer Aufnahme ist Schauspielkollegin Ashley Park zu sehen, die gemeinsam mit ihr vor dem Eiffelturm posiert.

Netflix hält sich bedeckt

Bisher hat Netflix noch kein Ausstrahlungsdatum bekannt gegeben – es ist jedoch davon auszugehen, dass die Streaming-Plattform ihren Rhythmus wie bisher fortführen wird. Weil die erste Staffel im Oktober 2020 erschien, würde das bedeuten, dass wir bereits im dritten Quartal dieses Jahres mit der neuen Staffel rechnen dürfen. (anb)