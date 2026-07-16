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Bob Dylan live in Zürich: Musiklegende kommt ins Hallenstadion

LONDON, ENGLAND - JULY 12: Bob Dylan performs on a double bill with Neil Young at Hyde Park on July 12, 2019 in London, England. (Photo by Dave J Hogan/Getty Images for ABA)
Bob Dylan am Piano.Bild: Getty Images Europe

Bob Dylan live in Zürich: Musiklegende kommt ins Hallenstadion

16.07.2026, 18:5916.07.2026, 18:59

US-Folklegende Bob Dylan (85) setzt seine Welttournee fort und tritt am 1. November 2026 im Hallenstadion Zürich auf. Die Tour stehe im Zeichen seines Albums «Rough and Rowdy Ways», so der Blick.

Das Hallenstadion in Zürich kündet das Konzert auf Instagram an.

Die Tickets für das Konzert seien ab dem 22. Juli um 10 Uhr erhältlich.

Bob Dylan ist ein US-amerikanischer Sänger, Songwriter, Musiker und Schriftsteller. Seit den 1960er-Jahren prägt er Folk, Rock und Pop. Die Lieder «Blowin' in the Wind» und «Like a Rolling Stone» machten ihn damals weltberühmt. 2016 erhielt er für seine Texte den Literaturnobelpreis. (val)

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