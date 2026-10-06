Heidi Klum bringt Tochter Lou zur Paris Fashion Week
Die Paris Fashion Week fand vom 28. September bis zum 6. Oktober statt. Neun Tage lang drehte sich in der französischen Hauptstadt alles um die Prêt-à-Porter-Kollektionen für Damen für die Frühjahr-/Sommer-Saison 2027. Die Shows der grossen Modehäuser besuchten unter anderem Stars wie Heidi Klum, Pedro Pascal und Rihanna.
Saint Laurent
Die Saint-Laurent-Modenschau stand im Zeichen von Gold und dem 10-jährigen Jubiläum von Designer Anthony Vaccarello. Die Show fand am ersten Tag der Fashion Week statt. Die Gäste kamen überwiegend in Schwarz, der Signaturfarbe des Designers, und auch auf dem Laufsteg dominierte die Farbe neben Gold. Die Kollektion war wie gewohnt geprägt von Eleganz.
Vivienne Westwood
Bei Vivienne Westwood sorgten nicht nur die Looks für Gesprächsstoff, sondern auch Heidi Klum und ihre Tochter Lou. Diese wird in einigen Tagen 17 Jahre alt. Der Trip war ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk ihrer Mutter, heisst es in der deutschen «Vogue».
Dior
Bei Dior ging es luftig leicht zu und her. Nach einer Wartezeit von 45 Minuten, weil man auf die verspätete Rihanna wartete, schritten die Models mit transparenten Blazern, Blütenapplikationen und Hosen mit kräuselnden Hosensäumen über den Laufsteg.
Lacoste
Die amerikanisch-griechische Designerin Pelagia Kolotouros setzte bei der französischen Sportmodemarke Lacoste neben viel Grau und Weiss vor allem auf ein knalliges Gelb. Bei den Tennis-Preppy-Looks kamen auch Kobaltblau und Rostrot zum Einsatz.
Loewe
Loewe steht gleichzeitig für Luxus und Innovation und vereint Tradition und Moderne. Neben ballonartigen Röcken und Hosen mit hohem umgeschlagenen Bund, dominierten bei der diesjährigen Kollektion die Farben Gelb, Beige und Grau.
Acne Studio
Bei Acne Studio wurden Looks mit einer Mischung aus Piratenästhetik, Punk und Barock präsentiert. Neben den passenden Frisuren trugen die Models Schnallenschuhe, drapierte Röcke und Piratenstiefel. Farbtechnisch standen dunkle Rottöne und Schwarz im Fokus.
Chanel
Chanel veranstaltete wie gewohnt eine spektakuläre Show im Pariser Grand Palais. Designer Matthieu Blazy liess dafür 95 überlebensgrosse Vögel über den Gästen schweben, welche Freiheit symbolisieren sollten. Bestaunen konnte man viel Tweed, Transparenz, eng anliegende Kostüme und asymmetrische Anzüge.
Valentino
Die Valentino-Show fand in der Bibliothèque Sainte-Geneviève in Paris statt. Die Gäste sassen dafür an den Tischen und konnten Looks mit floraler Spitze, Satin und Plissee bewundern. Bei den farbenfrohen Outfits in Rosa, Flieder, Magenta, Gold und Grün gaben Fransen und Federn dem Ganzen einen zusätzlichen Touch von Glamour.
Die Stars
Neben den Designern zeigten auch die Stars mit ihren Looks, was sie fashiontechnisch draufhaben (oder auch nicht). Für Aufruhr sorgte unter anderem Brooklyn Beckham, der zwar wie seine Familie in Paris weilte, jedoch immer noch Abstand zu dieser hielt.