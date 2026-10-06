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Heidi Klum bringt Tochter Lou zur Paris Fashion Week 2026

Lou Samuel, left, and Heidi Klum pose for photographers upon arrival at the BoF 500 gala in Paris, in Paris, France, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) Lou Samuel,Heidi Klum
Heidi Klum nahm Tochter Lou Samuel zur Fashion Week mit.Bild: keystone

Heidi Klum bringt Tochter Lou zur Paris Fashion Week

Neun Tage lang zeigten Modehäuser wie Chanel oder Valentino ihre Kollektionen für das Jahr 2027. Überrascht hat daneben auch der Auftritt von Heidi Klums 16-jähriger Tochter Lou.
06.10.2026, 19:4606.10.2026, 19:47
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Die Paris Fashion Week fand vom 28. September bis zum 6. Oktober statt. Neun Tage lang drehte sich in der französischen Hauptstadt alles um die Prêt-à-Porter-Kollektionen für Damen für die Frühjahr-/Sommer-Saison 2027. Die Shows der grossen Modehäuser besuchten unter anderem Stars wie Heidi Klum, Pedro Pascal und Rihanna.

Saint Laurent

Die Saint-Laurent-Modenschau stand im Zeichen von Gold und dem 10-jährigen Jubiläum von Designer Anthony Vaccarello. Die Show fand am ersten Tag der Fashion Week statt. Die Gäste kamen überwiegend in Schwarz, der Signaturfarbe des Designers, und auch auf dem Laufsteg dominierte die Farbe neben Gold. Die Kollektion war wie gewohnt geprägt von Eleganz.

A model wears a creation as part of the Saint Laurent Womenswear Spring Summer 2027 collection presented in Paris, France, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) Paris Fashion Saint Laurent ...
Schwarz ist die Signaturfarbe von Saint-Laurent-Designer Anthony Vaccarello. Bild: keystone
A model wears a creation as part of the Saint Laurent Womenswear Spring Summer 2027 collection presented in Paris, France, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) Paris Fashion Saint Laurent ...
Goldtöne dominierten bei Saint Laurent.Bild: keystone

Vivienne Westwood

Bei Vivienne Westwood sorgten nicht nur die Looks für Gesprächsstoff, sondern auch Heidi Klum und ihre Tochter Lou. Diese wird in einigen Tagen 17 Jahre alt. Der Trip war ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk ihrer Mutter, heisst es in der deutschen «Vogue».

epa13278781 A model presents a creation from the Spring/Summer 2027 collection by English fashion designer Vivienne Westwood during Paris Fashion Week, in Paris, France, 03 October 2026. The presentat ...
Das Model trägt eine Art Badeanzug mit passender Badekappe.Bild: keystone
epa13278773 A model presents a creation from the Spring/Summer 2027 collection by English fashion designer Vivienne Westwood during Paris Fashion Week, in Paris, France, 03 October 2026. The presentat ...
Und hier das weibliche Pendant dazu.Bild: keystone
epa13278768 A model presents a creation from the Spring/Summer 2027 collection by English fashion designer Vivienne Westwood during Paris Fashion Week, in Paris, France, 03 October 2026. The presentat ...
Natürlich darf bei Vivienne Westwood das Karomuster nicht fehlen.Bild: keystone

Dior

Bei Dior ging es luftig leicht zu und her. Nach einer Wartezeit von 45 Minuten, weil man auf die verspätete Rihanna wartete, schritten die Models mit transparenten Blazern, Blütenapplikationen und Hosen mit kräuselnden Hosensäumen über den Laufsteg.

A model wears a creation as part of the Christian Dior Womenswear Spring Summer 2027 collection presented in Paris, France, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Thomas Padilla) Paris Fashion Dior Womens ...
Die Bar-Jacket mit Statement-Revers wurde mehrmals präsentiert.Bild: keystone
A model wears a creation as part of the Christian Dior Womenswear Spring Summer 2027 collection presented in Paris, France, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Thomas Padilla) Paris Fashion Dior Womens ...
Die Hosenenden erinnern ebenfalls an Blumen.Bild: keystone

Lacoste

Die amerikanisch-griechische Designerin Pelagia Kolotouros setzte bei der französischen Sportmodemarke Lacoste neben viel Grau und Weiss vor allem auf ein knalliges Gelb. Bei den Tennis-Preppy-Looks kamen auch Kobaltblau und Rostrot zum Einsatz.

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Tennisbälle tauchten bei Lacoste als riesige Pailletten oder als zierender Absatz am «ACE-T1-Sneaker» auf.Bild: keystone
epa13280529 Models present creations from the Spring/Summer 2027 collection of Lacoste during Paris Fashion Week, in Paris, France, 04 October 2026. The presentation of Spring/Summer 2027 collections ...
Gelb dominierte bei Lacoste.Bild: keystone

Loewe

Loewe steht gleichzeitig für Luxus und Innovation und vereint Tradition und Moderne. Neben ballonartigen Röcken und Hosen mit hohem umgeschlagenen Bund, dominierten bei der diesjährigen Kollektion die Farben Gelb, Beige und Grau.

epa13277112 Models present creations from the Spring/Summer 2027 collection by Loewe fashion house during Paris Fashion Week in Paris, France, 02 October 2026. The Spring/Summer 2027 edition of Paris ...
Röcke und Hosen wurden hoch getragen und der Bund umgestülpt.Bild: keystone
epa13277124 A model presents a creation from the Spring/Summer 2027 collection by Loewe fashion house during Paris Fashion Week in Paris, France, 02 October 2026. The Spring/Summer 2027 edition of Par ...
Ein Model in einem ausgestellten Rock.Bild: keystone
epa13277145 A model presents a creation from the Spring/Summer 2027 collection by Loewe fashion house during Paris Fashion Week in Paris, France, 02 October 2026. The Spring/Summer 2027 edition of Par ...
Die Schnitte bei Loewe zeigten sich cool und modern.Bild: keystone

Acne Studio

Bei Acne Studio wurden Looks mit einer Mischung aus Piratenästhetik, Punk und Barock präsentiert. Neben den passenden Frisuren trugen die Models Schnallenschuhe, drapierte Röcke und Piratenstiefel. Farbtechnisch standen dunkle Rottöne und Schwarz im Fokus.

epa13273446 A model presents a creation from the Spring/Summer 2027 collection by Acne Studios fashion house during Paris Fashion Week, in Paris, France, 30 September 2026. The presentation of Paris F ...
Das Oberteil enthielt piratentypische Rüschen.Bild: keystone
epa13273436 A model presents a creation from the Spring/Summer 2027 collection by Acne Studios fashion house during Paris Fashion Week, in Paris, France, 30 September 2026. The presentation of Paris F ...
Das Model präsentierte eine Leder-Caprihose mit einem voluminösen Oberteil.Bild: keystone
epa13273429 A model presents a creation from the Spring/Summer 2027 collection by Acne Studios fashion house during Paris Fashion Week, in Paris, France, 30 September 2026. The presentation of Paris F ...
Dunkle Rottöne und Schwarz dominierten bei Acne Studio.Bild: keystone

Chanel

Chanel veranstaltete wie gewohnt eine spektakuläre Show im Pariser Grand Palais. Designer Matthieu Blazy liess dafür 95 überlebensgrosse Vögel über den Gästen schweben, welche Freiheit symbolisieren sollten. Bestaunen konnte man viel Tweed, Transparenz, eng anliegende Kostüme und asymmetrische Anzüge.

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Für Chanel typische wurde viel Tweed gezeigt.Bild: keystone
epa13283460 A model presents a creation from the Spring/Summer 2027 collection of Chanel during Paris Fashion Week, in Paris, France, 05 October 2026. The presentation of Spring/Summer 2027 collection ...
Neben kastigen Kostümen wurden auch enganliegende Silhouetten präsentiert. Bild: keystone
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Tüllröcke konnten ebenfalls bestaunt werden.Bild: keystone

Valentino

Die Valentino-Show fand in der Bibliothèque Sainte-Geneviève in Paris statt. Die Gäste sassen dafür an den Tischen und konnten Looks mit floraler Spitze, Satin und Plissee bewundern. Bei den farbenfrohen Outfits in Rosa, Flieder, Magenta, Gold und Grün gaben Fransen und Federn dem Ganzen einen zusätzlichen Touch von Glamour.

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Bei Valentino herrschte wohl das Motto: Mehr ist Mehr.Bild: www.imago-images.de
261005 -- PARIS, Oct. 5, 2026 -- A model presents a creation from the Womenswear Spring/Summer 2027 collections by Valentino during the Paris Fashion Week in Paris, France, Oct. 4, 2026. /Handout via ...
Neben Mustern kamen auch Federn zum Einsatz.Bild: www.imago-images.de
Valentino Women s Ready-to-Wear Spring/Summer 2027 Collection Fashion Show during Paris Fashion Week PFW at the Biblioth�que Sainte-Genevi�ve in Paris,France, on October 4, 2026 Bestimage Valentino Wo ...
Das Männermodel trug den Kummerbund über dem Jacket.Bild: www.imago-images.de

Die Stars

Neben den Designern zeigten auch die Stars mit ihren Looks, was sie fashiontechnisch draufhaben (oder auch nicht). Für Aufruhr sorgte unter anderem Brooklyn Beckham, der zwar wie seine Familie in Paris weilte, jedoch immer noch Abstand zu dieser hielt.

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Brooklyn Peltz Beckham kam mit seiner Frau Nicola Peltz Beckham und langen Haaren.Bild: www.imago-images.de
Lou Samuel, left, and Heidi Klum pose for photographers upon arrival at the BoF 500 gala in Paris, in Paris, France, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) Lou Samuel,Heidi Klum
Lou Samuel mit ihrer Mutter Heidi Klum bei einer Gala am Rande der Paris Fashion Week.Bild: keystone
Paris Hilton, left, and Nicky Hilton pose for photographers upon arrival at the BoF 500 gala in Paris, in Paris, France, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) Paris Hilton,Nicky Hilton
Paris Hilton und Schwester Nicky Hilton posierten in Glam-Gothic-Looks.Bild: keystone
Pedro Pascal poses upon arrival at the Chanel Womenswear Spring Summer 2027 collection presented in Paris, France, Monday, Oct. 5, 2026. (AP Photo/Thomas Padilla) Pedro Pascal
Schauspieler Pedro Pascal posierte vor der Chanel-Show im Mantel.Bild: keystone
Josh Heuston at the photocall for the Valentino Women s Ready-to-Wear Spring/Summer 2027 show during Paris Fashion Week PFW in Paris, France, on October 4, 2026. Olivier Borde, bestimage. Photocall at ...
Josh Heuston, bekannt aus «Off Campus», besuchte die Valentino-Show.Bild: www.imago-images.de
Naomi Watts at the photocall for the Valentino Women s Ready-to-Wear Spring/Summer 2027 show during Paris Fashion Week PFW in Paris, France, on October 4, 2026. Olivier Borde, bestimage. Photocall at ...
Naomi Watts bei Valentino in einer geblümten Strumpfhose.Bild: www.imago-images.de
Cynthia Erivo at the photocall for the Valentino Women s Ready-to-Wear Spring/Summer 2027 show during Paris Fashion Week PFW in Paris, France, on October 4, 2026. Olivier Borde, bestimage. Photocall a ...
Cynthia Erivo besuchte diverse Shows.Bild: www.imago-images.de
Jennifer Lopez arrives for the Stella McCartney Womenswear Spring Summer 2027 collection presented in Paris, France, Wednesday, Sept. 30, 2026. (AP Photo/Aurelien Morissard) Jennifer Lopez
Jennifer Lopez trug bei der Stella McCartney-Show einen Fascinator.Bild: keystone
Paris Jackson poses for photographers upon arrival at the BoF 500 gala in Paris, in Paris, France, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) Paris Jackson
Paris Jackson trug ein Kleid mit Fledermausärmeln.Bild: keystone

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Ich war an der Paris Fashion Week - und es war absurd
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