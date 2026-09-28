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Fashion Week Mailand 2026: Das sind die Highlights

Fashion Week Mailand 2026 Teaser
Bei der Fashion Week in Mailand für Frühling und Sommer 2027 begeisterte die Mode gleichermassen wie die Stars.Bild: watson

Rapper, Roben, Knutsch-Alarm: Die Highlights der Fashion Week Mailand

Nach New York und London richteten sich nun alle Augen nach Mailand, wo die Fashion Week vom 22. bis 28. September stattfand. Neben der Mode sorgte auch das Geschehen abseits des Laufstegs für Aufsehen.
28.09.2026, 18:2428.09.2026, 18:24
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Modegrössen, Models und Stars versammelten sich in Mailand für die Fashionweek, die vom 22. bis 28. September stattfand. Gezeigt wurden wilde Kreationen, imposante Roben und neue Trends für Frühling und Sommer 2027. Und auch das Geschehen neben dem Laufsteg sorgte für Schlagzeilen.

Vogue World

Ein Highlight der Mailänder Fashion Week gab es schon am Anfang: Die Vogue World, eine Mischung aus Modenschau und Theaterperformance der Vogue, fand in der legendären Galleria Vittorio Emanuele II statt. Auf dem Catwalk lief die Crème de la Crème der Models und Stars: Gigi Hadid, Irina Shayk, Cardi B oder Rapper Machine Gun Kelly waren nur einige der berühmten Models. Letzterer gab 2022 sein Laufstegdebüt für Dolce und Gabbana. Ihm wird auch eine Liaison mit Schauspielerin Dakota Johnson nachgesagt, die im Publikum sass.

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MGK trägt einen orangen Overall.Bild: instagram/mgkeurope

Weniger gut kamen beim Publikum jedoch zwei Roboter an, die den Catwalk entlang staksten. Der Grund? Zu den Sponsoren der Veranstaltung gehörten Meta Glasses und OpenAI.

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Alicia Keys gibt auf dem Laufsteg eine Gesangseinlage zum Besten.Bild: www.imago-images.de

Neben den Looks glänzten auch die Stars abseits des Laufstegs. Farbtechnisch dominierte dabei Schwarz.

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Jennifer Lopez springt in ihrem Kleid von Dolce & Gabbana kurzerhand spontan selbst auf den Laufsteg. Bild: www.imago-images.de
Celebrity Sightings at Vogue world show during the Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2027 in Milan, Italy, on 22 September 2026 Heidi Klum arrives at Vogue world show during the Milan Fash ...
Heidi Klum zeigt Haut.Bild: www.imago-images.de
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Donatella Versace kommt mit Balenciaga-Designer Pierpaolo Piccioli.Bild: www.imago-images.de
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Pamela Anderson kommt im goldenen Kleid.Bild: www.imago-images.de
Celebrity Sightings at Vogue world show during the Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2027 in Milan, Italy, on 22 September 2026 Naomi Campbell arrives at Vogue world show during the Milan ...
Naomi Campbell kommt dramatisch in Schwarz.Bild: www.imago-images.de

Prada

Richtig startete die Fashion Week mit der Show von Prada. Die Kollektion von Miuccia Prada und Raf Simons stellte den Rock in den Mittelpunkt. Er ist das «weiblichste aller Kleidungsstücke», wie die Designerin einst sagte. Wie vielfältig das Kleidungsstück zu kombinieren ist, zeigten die verschiedenen Stücke auf dem Laufsteg.

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Der pinke Faltenrock steht bei diesem Look im Zentrum.Bild: keystone
epa13255765 A model presents a creation from the Women&#039;s Spring/Summer 2027 collection of Italian fashion house Prada during Milan Fashion Week, in Milan, Italy, 22 September 2026. Milan Fashion ...
Dieser Blümchenrock lässt tief blicken.Bild: keystone

Diesel

Bei Diesel wurde es nicht nur auf dem Laufsteg wild: Mitten während der Show tauchten 200 Performancekünstler zwischen den Gästen auf und begannen eine kollektive Knutscherei. Später ging das Ganze über in Headbanging.

Auf dem Laufsteg zeigte Designer Glenn Martens für seine letzte Diesel-Kollektion viel Denim, nackte Haut, Leder, Cut-outs und zerfetzte Klamotten.

Models wear creations part of the Diesel women&#039;s Spring-Summer 2027 collection presented in Milan, Italy, Tuesday, Sept. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno). Italy Fashion Diesel S,S 27
Knapp, knapper, dieses Jeanshöschen.Bild: keystone
A model wears a creation part of the Diesel women&#039;s Spring-Summer 2027 collection presented in Milan, Italy, Tuesday, Sept. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno). Italy Fashion Diesel S,S 27
Das Outfit bei Diesel sieht aus, wie wenn es in den Schredder gekommen wäre.Bild: keystone

Antonio Marras

Bei Antonio Marras dominierten Erdtöne wie Beige. Seine Kreationen vereinten Romantik mit subtilen gotischen Einflüssen.

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Hier werden zu Looks in Beige Goldtöne kombiniert.Bild: EPA ANSA
epa13257676 A model presents a creation from the Women&#039;s Spring/Summer 2027 collection of Italian fashion house Antonio Marras during Milan Fashion Week, in Milan, Italy, 23 September 2026. Milan ...
Das Hochzeitskleid bei Antonio Marras enthält Blumenapplikationen und Federnbesatz.Bild: EPA ANSA

Etro

Das italienische Modehaus Etro ist für den Einsatz bunter Farben bekannt. Bei dieser Kollektion dominierten jedoch Erdfarben. Zumindest das altbekannte Paisleymuster blieb erhalten.

epa13258407 A model presents a creation from the Women&#039;s Spring/Summer 2027 collection of Italian fashion house Etro during Milan Fashion Week, in Milan, Italy, 23 September 2026. Milan Fashion W ...
Dieses Etro-Model trägt einen luftig leichten Kaftan.Bild: keystone
epa13258418 A model presents a creation from the Women&#039;s Spring/Summer 2027 collection of Italian fashion house Etro during Milan Fashion Week, in Milan, Italy, 23 September 2026. Milan Fashion W ...
Hier ist ein wenig Farbe im Spiel: Das Model trägt ein Gewand in sanften Pastellfarben.Bild: keystone

Fendi

Neben einer Reihe von Dessous in Pastelltönen zeigte Fendi kostümhafte Looks, inspiriert von Raffaella Carrà. Das Set war inspiriert vom Spiegelwürfel des italienischen Bildhauers Luciano Fabro.

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Die Fendi-Models tragen kniehohe Netzstrümpfe.Bild: Keystone/Antonio Calanni
Fendi Spring/Summer 2027 Ready-to-Wear Collection fashion show during Milan Fashion Week MLFW on September 23, 2026, in Milan, Italy PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUKxUSAxAUSxBEL Copyright: xAgencex/xBestimag ...
Fellmäntel dürfen bei Fendi natürlich nicht fehlen.Bild: www.imago-images.de
Fendi Spring/Summer 2027 Ready-to-Wear Collection fashion show during Milan Fashion Week MLFW on September 23, 2026, in Milan, Italy PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUKxUSAxAUSxBEL Copyright: xAgencex/xBestimag ...
Dieser Frisch-aus-dem-Bett-Look wird garniert mit einer Fellweste.Bild: www.imago-images.de

Max Mara

Bei Max Mara sah man viele Looks, die gleichzeitig luftig-leicht wie auch elegant waren. In Sand- und Kreidetönen, Grau und Schwarz wurde jedes Stück so entworfen, dass es zu allem anderen passt und sich in eine bestehende Garderobe einfügt.

Runway at the Max Mara fashion show during Milan Fashion Week Women s Spring/Summer 2027 on September 24, 2026, in Milan, Italy Bestimage Milan, Italy PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUKxUSAxAUSxBEL Copyright: ...
Das Model trägt einen transparenten Look in Schwarz.Bild: www.imago-images.de
Runway at the Max Mara fashion show during Milan Fashion Week Women s Spring/Summer 2027 on September 24, 2026, in Milan, Italy Bestimage Milan, Italy PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUKxUSAxAUSxBEL Copyright: ...
Der Mantel ist so leicht, dass er perfekt in den Frühling passt.Bild: www.imago-images.de

Roberto Cavalli

Die Kollektion von Roberto Cavalli präsentiert sich so wild wie eh und je: Animal Prints, Blumen, Federn, viel nackte Haut und aufwendig verzierter Denim prägen die Looks. Neben kräftigen Farben und gewagten Mustermixen verbindet die Kollektion sexy mit glamourösen Elementen.

epa13260673 A model presents a creation from the Spring/Summer 2027 collection of Roberto Cavalli during Milan Fashion Week in Milan, Italy, 24 September 2026. Milan Fashion Week runs from 22 to 28 Se ...
Das Leo-Muster darf bei Roberto Cavalli nicht fehlen.Bild: keystone
A model wears a creation part of the Roberto Cavalli women&#039;s Spring-Summer 2027 collection, presented in Milan, Italy, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Luca Bruno). Italy Fashion Roberto Caval ...
Die Models bei Roberto Cavalli tragen wilde Muster.Bild: keystone
Cardi B attends the Roberto Cavalli women&#039;s Spring-Summer 2027 fashion show, in Milan, Italy, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) Cardi B
Rapperin Cardi B bestaunt das Ganze vom Publikum aus.Bild: keystone

Gucci

Die Gucci-Show wurde in zwei verschiedene Teile unterteilt, wobei der erste der Herrenbekleidung und der zweite der Damenbekleidung gewidmet war. Gezeigt wurden Kreationen im Look der 80er Jahre, lange Beinausschnitte, Bleistiftröcke aus der Tom Ford-Ära sowie Schlangenmuster und glamouröse Pelzmäntel.

A model wears a creation part of the Gucci women&#039;s Spring-Summer 2027 collection, presented in Milan, Italy, Friday, Sept. 25, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) Italy Fashion Gucci S,S 27
Gucci zeigt hohe Beinausschnitte.Bild: keystone
Model Rosie Huntington Whiteley wears a creation part of the Gucci women&#039;s Spring-Summer 2027 collection, presented in Milan, Italy, Friday, Sept. 25, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) Rosie Huntington ...
Rosie Huntington Whiteley kommt im Look der Mob-Wife.Bild: keystone
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Vor zehn Jahren arbeitete Georgina Rodriguez selbst noch in einer Gucci-Boutique. Jetzt sitzt sie in der Front Row.Bild: www.imago-images.de

Moschino

Die Show von Moschino fand auf einem Mailänder Parkhaus statt. Die Models liefen inmitten Hunderter von Statisten. Die Looks? Farbenfroh.

A model wears a creation part of the Moschino women&#039;s Spring-Summer 2027 collection, presented in Milan, Italy, Friday, Sept. 25, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) Italy Fashion Moschino S,S 27
Die Fashionshow von Moschino findet auf einem Parkdeck statt.Bild: keystone
A model wears a creation part of the Moschino women&#039;s Spring-Summer 2027 collection, presented in Milan, Italy, Friday, Sept. 25, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) Italy Fashion Moschino S,S 27
Die Looks von Moschino sind alltagstauglich und bunt.Bild: keystone

Dolce & Gabbana

Auf dem Laufsteg von Dolce & Gabbana zeigten die Models Spitzen- und Häkelkleider sowie -röcke, kurze Tweedjacken und auffälligen Statement-Schmuck. Daneben setzte das Modehaus auf Denim, Leopardenmuster und Mäntel aus Krokodilleder. Auch einige Miniröcke waren Teil der Kollektion.

A model wears a creation part of Dolce &amp; Gabbana women&#039;s Spring-Summer 2027 collection, presented in Milan, Italy, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) Italy Fashion Dolce &amp; Ga ...
Auch bei Dolce & Gabbana tragen die Models Strümpfe.Bild: keystone
A model wears a creation part of Dolce &amp; Gabbana women&#039;s Spring-Summer 2027 collection, presented in Milan, Italy, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) Italy Fashion Dolce &amp; Ga ...
Bei Dolce & Gabbana sind die Röcke und Kleider kurz.Bild: keystone

Giorgio Armani

Ein Jahr nach dem Tod von Giorgio Armani setzte seine Nichte Silvana Armani auf bewährte und vertraute Looks. Mit ihrer Kollektion knüpft sie an das Vermächtnis ihres Onkels an. Zu sehen waren unter anderem lässig geschnittene Anzüge, leichte Seidenhemden und zarte Kaschmirjacken mit dem Charakter von Blazern.

A model wears a creation part of the Giorgio Armani women&#039;s Spring-Summer 2027 collection, presented in Milan, Italy, Sunday, Sept. 27, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) Italy Fashion Giorgio Armani S, ...
Elegante Anzüge gehören zu Armani wie das Raclette zur Schweiz.Bild: keystone
A model wears a creation part of the Giorgio Armani women&#039;s Spring-Summer 2027 collection, presented in Milan, Italy, Sunday, Sept. 27, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) Italy Fashion Giorgio Armani S, ...
Die Looks bei Armani sind leicht aber elegant.Bild: keystone

Bottega Veneta

Neben den monochromen und lässigen Looks sorgte bei Bottega Veneta ein besonderer Moment für Aufsehen: Als Model Kendall Jenner über den Laufsteg schritt, pfiff ihr Freund Jacob Elordi ihr aus dem Publikum hinterher.

Kendall Jenner wears a creation part of the Bottega Veneta women&#039;s Spring-Summer 2027 collection, presented in Milan, Italy, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) Kendall Jenner
Kendall Jenner läuft im Allover-Black-Look über den Laufsteg.Bild: keystone
Jacob Elordi attends the Bottega Veneta women&#039;s Spring-Summer 2027 fashion show, presented in Milan, Italy, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) Jacob Elordi
Jacob Elordi bewundert seine Freundin Kendall Jenner aus der Front Row aus.Bild: keystone
Travis Scott attends the Bottega Veneta women&#039;s Spring-Summer 2027 fashion show, presented in Milan, Italy, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) Travis Scott
Rapper Travis Scott ist ebenfalls Fan der Marke.Bild: keystone
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