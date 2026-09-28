Rapper, Roben, Knutsch-Alarm: Die Highlights der Fashion Week Mailand
Modegrössen, Models und Stars versammelten sich in Mailand für die Fashionweek, die vom 22. bis 28. September stattfand. Gezeigt wurden wilde Kreationen, imposante Roben und neue Trends für Frühling und Sommer 2027. Und auch das Geschehen neben dem Laufsteg sorgte für Schlagzeilen.
Vogue World
Ein Highlight der Mailänder Fashion Week gab es schon am Anfang: Die Vogue World, eine Mischung aus Modenschau und Theaterperformance der Vogue, fand in der legendären Galleria Vittorio Emanuele II statt. Auf dem Catwalk lief die Crème de la Crème der Models und Stars: Gigi Hadid, Irina Shayk, Cardi B oder Rapper Machine Gun Kelly waren nur einige der berühmten Models. Letzterer gab 2022 sein Laufstegdebüt für Dolce und Gabbana. Ihm wird auch eine Liaison mit Schauspielerin Dakota Johnson nachgesagt, die im Publikum sass.
Weniger gut kamen beim Publikum jedoch zwei Roboter an, die den Catwalk entlang staksten. Der Grund? Zu den Sponsoren der Veranstaltung gehörten Meta Glasses und OpenAI.
Neben den Looks glänzten auch die Stars abseits des Laufstegs. Farbtechnisch dominierte dabei Schwarz.
Prada
Richtig startete die Fashion Week mit der Show von Prada. Die Kollektion von Miuccia Prada und Raf Simons stellte den Rock in den Mittelpunkt. Er ist das «weiblichste aller Kleidungsstücke», wie die Designerin einst sagte. Wie vielfältig das Kleidungsstück zu kombinieren ist, zeigten die verschiedenen Stücke auf dem Laufsteg.
Diesel
Bei Diesel wurde es nicht nur auf dem Laufsteg wild: Mitten während der Show tauchten 200 Performancekünstler zwischen den Gästen auf und begannen eine kollektive Knutscherei. Später ging das Ganze über in Headbanging.
Auf dem Laufsteg zeigte Designer Glenn Martens für seine letzte Diesel-Kollektion viel Denim, nackte Haut, Leder, Cut-outs und zerfetzte Klamotten.
Antonio Marras
Bei Antonio Marras dominierten Erdtöne wie Beige. Seine Kreationen vereinten Romantik mit subtilen gotischen Einflüssen.
Etro
Das italienische Modehaus Etro ist für den Einsatz bunter Farben bekannt. Bei dieser Kollektion dominierten jedoch Erdfarben. Zumindest das altbekannte Paisleymuster blieb erhalten.
Fendi
Neben einer Reihe von Dessous in Pastelltönen zeigte Fendi kostümhafte Looks, inspiriert von Raffaella Carrà. Das Set war inspiriert vom Spiegelwürfel des italienischen Bildhauers Luciano Fabro.
Max Mara
Bei Max Mara sah man viele Looks, die gleichzeitig luftig-leicht wie auch elegant waren. In Sand- und Kreidetönen, Grau und Schwarz wurde jedes Stück so entworfen, dass es zu allem anderen passt und sich in eine bestehende Garderobe einfügt.
Roberto Cavalli
Die Kollektion von Roberto Cavalli präsentiert sich so wild wie eh und je: Animal Prints, Blumen, Federn, viel nackte Haut und aufwendig verzierter Denim prägen die Looks. Neben kräftigen Farben und gewagten Mustermixen verbindet die Kollektion sexy mit glamourösen Elementen.
Gucci
Die Gucci-Show wurde in zwei verschiedene Teile unterteilt, wobei der erste der Herrenbekleidung und der zweite der Damenbekleidung gewidmet war. Gezeigt wurden Kreationen im Look der 80er Jahre, lange Beinausschnitte, Bleistiftröcke aus der Tom Ford-Ära sowie Schlangenmuster und glamouröse Pelzmäntel.
Moschino
Die Show von Moschino fand auf einem Mailänder Parkhaus statt. Die Models liefen inmitten Hunderter von Statisten. Die Looks? Farbenfroh.
Dolce & Gabbana
Auf dem Laufsteg von Dolce & Gabbana zeigten die Models Spitzen- und Häkelkleider sowie -röcke, kurze Tweedjacken und auffälligen Statement-Schmuck. Daneben setzte das Modehaus auf Denim, Leopardenmuster und Mäntel aus Krokodilleder. Auch einige Miniröcke waren Teil der Kollektion.
Giorgio Armani
Ein Jahr nach dem Tod von Giorgio Armani setzte seine Nichte Silvana Armani auf bewährte und vertraute Looks. Mit ihrer Kollektion knüpft sie an das Vermächtnis ihres Onkels an. Zu sehen waren unter anderem lässig geschnittene Anzüge, leichte Seidenhemden und zarte Kaschmirjacken mit dem Charakter von Blazern.
Bottega Veneta
Neben den monochromen und lässigen Looks sorgte bei Bottega Veneta ein besonderer Moment für Aufsehen: Als Model Kendall Jenner über den Laufsteg schritt, pfiff ihr Freund Jacob Elordi ihr aus dem Publikum hinterher.