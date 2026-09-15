Die New York Fashion Week ist dieses Jahr das erste Mal pelzfrei. Bild: keystone

Prinzessinnen, Partyhütchen und Pelzverzicht: Das war die New York Fashion Week

Bevor die Modewochen in London, Mailand und Paris starten, präsentieren Designer aus der ganzen Welt ihre Frühjahr/Sommer-Kollektionen für das Jahr 2027 in New York. Vor allem eine Neuerung sorgt dabei für Schlagzeilen.

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Vom 10 bis 15 September präsentierten zahlreiche Designer ihre Frühjahr/Sommer-Kollektionen für das Jahr 2027. Neu war diesmal bei der amerikanischen Modewoche ein umfassendes Pelzverbot. Und neben eleganten Looks gab es auch die eine oder andere wilde Kreation.

Ralph Lauren

Ralph Lauren eröffnete die New York Fashion Week und zeigte romantische, aber gleichzeitig lässige Looks. Ob Cargohosen zu Brokatjacken oder Kimonos zu Boyfriend-Jeans: Historische Anspielungen und moderne Formen sorgten für Stilbrüche, schreibt die Vogue.

Hose oder Rock? Das ist hier nicht ganz klar. Bild: keystone

Dieses Model trägt einen Kimono-Mantel zur Jeans. Bild: keystone

Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger zeigte im Plaza Hotel, in dem er ein Penthouse besitzt, seine Looks: eine Mischung aus Preppy-Style und 90er-Jahre-Streetstyle. Neben den bekannten Hilfiger-Farben Rot, Weiss und Blau trugen die Models auch Teile in Gelb und Grün. Präsentiert wurden Looks mit Karo-Blazern, Oversized-Poloshirts und Fischerhüten.

Gigi Hadid lief als Erste auf den Catwalk. Bild: keystone

Romeo Beckham beendete die Show. Bild: keystone

Proenza Schouler

Kleidung von Proenza Schouler gilt gleichermassen als lässig, luxuriös und minimalistisch. Die Farben waren bei der diesjährigen Show bunt gemischt.

Animalprint kombiniert mit Animalprint. Bild: www.imago-images.de

Das gelb-schwarze Kleid gab's auch in einer blauen Variante. Bild: www.imago-images.de

Coach

Zur Feier des 85. Jubiläums von Coach liefen die Models mit Geburtstagshütchen und Geschenken unter dem Arm über den Laufsteg. Bei den Looks war ein Hauch 90er mit ein bisschen Romantik und dem Einsatz von Utility zu erkennen, schreibt Hypebae. Neben Pastelltönen war die Kollektion von Metallic-Tönen geprägt.

Das Glitzerkleid passte zum Jubiläum des Modehauses. Bild: www.imago-images.de

Der Anzug ist so minimalistisch, da brauchte es auch kein Hemd mehr. Bild: www.imago-images.de

Cult Gaia

Cult Gaias Kollektion mit dem Namen «Behesht», dem persischen Wort für Himmel, beinhaltete viele Looks mit Blütenblättern, luftigen Kleidern und spannenden Formen. Das Label, das vor allem für seine kunstvollen Taschen bekannt ist, präsentierte auch dieses Mal wieder besondere Stücke.

Die Drapierung des Huts passte zum asymmetrischen Kleid. Bild: imago

Das Kleid erinnerte an einen Flamingo. Bild: imago

Das Oberteil dieses feenartigen Kleids war zu einer Blüte geformt. Bild: imago

Vivet

Das erste Mal war das Label Vivet des digitalen Creators und Unternehmers Kai Cenat an der New York Fashion Week zu sehen. Die Kollektion ist geprägt von Streetstyle und ganz viel Leder.

Das Model trug einen riesigen Fake-Fur-Mantel. Bild: instagram/vivetofficial

Das Model trug zum Oversize-Look transparente Mules. Bild: instagram/vivetofficial

Pipenco

Bei der Kollektion von Lauren Pipenco kamen ihre rumänischen Wurzeln hervor. Zu sehen war Folklore in Form von wilden, skulpturalen Designs. Dazu integrierte sie vielfach Uggs. Denn mit der Marke arbeitet sie in Zukunft zusammen.

Der Look erinnert an einen Kürbis. Bild: instagram/pipencolorena

Einen spinnennetzartigen Mantel. Bild: instagram/pipencolorena

Dieses Model musste zumindest am Kopf nicht frieren. Bild: instagram/pipencolorena

Christian Siriano

Der amerikanische Designer Christian Siriano machte das erste Mal Schlagzeilen, als er 2007 die vierte Staffel der amerikanischen Designwettbewerbsshow «Project Runway» als jüngster Designer gewann. Und auch seine jetzigen pompösen Looks konnten sich sehen lassen.

Haute-Couture-Model Coco Rocha in einem Zweiteiler. Bild: keystone

Das Model präsentierte einen Gothic-angehauchten Look. Bild: keystone

Dass rosa Blüten nicht nur Frauen vorbehalten sind, zeigte dieser Look. Bild: keystone

Ein Kleid in der Trendfarbe Lila. Bild: keystone

Diane von Furstenberg

Die belgisch-US-amerikanische Modeschöpferin wurde vor allem durch ihre Wickelkleider bekannt. Auch mit dieser Kollektion präsentierte das Label wieder einige der Kleider. Dieses Mal betont farbenfroh.

Nochmals ein Kleid in der Trendfarbe Lila. Bild: www.imago-images.de

Die Models trugen Teile in sämtlichen Farben. Bild: www.imago-images.de

Alice + Olivia

Alice + Olivia zeigte unter dem Motto «Welcome to Wonderland» märchenhafte Looks mit ganz viel Blumenprint.

Das Model trug ein pompöses Blumenkleid. Bild: www.imago-images.de

Dieses Kleid war mit noch grösseren Blumen bedruckt, passend zur Dekoration. Bild: www.imago-images.de

Christian Cowan

Christian Cowan nutzte für seine aktuelle Kollektion Stoffe aus den 1920er- und 1950er-Jahren und integrierte sie in moderne Looks. Neben Kristallkorsetts und fliessenden Seidenkleidern war auch viel Spitze zu sehen.

Die Models trugen zu den Kleidern transparente Kniestrümpfe. Bild: www.imago-images.de

Das transparente Kleid liess einen Blick auf die darunterliegenden Dessous zu. Bild: www.imago-images.de

Calvin Klein

Calvin Klein zeigte mit seiner Kollektion, dass auch ein Bürolook spannend sein kann. Präsentiert wurden minimalistische, aber elegante Looks, die sich farblich eher bedeckt hielten.

Conner Ives

Conner Ives arbeitet seit mehreren Jahren als Designer in London, nun feierte er sein Debüt bei der New York Fashion Week. Mit seinem Slogan-Shirt «Protect the Dolls» ging er bereits viral. Für seine erste Show in New York präsentierte Ives nun seine neuesten extravaganten und farbenfrohen Designs. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte der starbesetzte Model-Cast: Lila Moss und Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland waren nur zwei der prominenten Namen auf dem Laufsteg.

Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland gab ihr Laufstegdebüt in New York. Bild: instagram/connerives

Lila Moss, die Tochter von Kate Moss, trägt eine Jacke mit Fake-Besatz. Bild: instagram/connerives

Carolina Herrera

Um das 45-jährige Jubiläum von Carolina Herrera zu feiern, blickte Kreativdirektor Wes Gordon auf die glamouröse Ästhetik der 80er Jahre zurück. Neben grafischeren Silhouetten in Schwarz, Weiss und Taxigelb gab es auch sanftere Kleidungsstücke in Pistaziengrün, staubigem Rosa, Lachs und Babyblau.

Das Model bei Carolina Herrera trug ein graphisches Kleid. Bild: www.imago-images.de

Zum pistaziengrünen Kleid trug das Model die passenden Ohrringe. Bild: www.imago-images.de

Die Stars

Neben den Models begeisterten auch die Stars mit ihren Looks abseits des Laufstegs.

Cynthia Erivo bei Ralph Lauren. Bild: keystone

Kate Moss besuchte die Tommy-Hilfiger-Show. Bild: www.imago-images.de

Victoria Justice war auch dabei. Bild: www.imago-images.de

Supermodel Iman sah bei Cult Gaia aus wie eine Puppe. Bild: imago

Helena Christensen kam zur Show von Cult Gaia in einem türkis-goldenen Kleid. Bild: imago

Anna Wintour kreuzte bei Diane von Furstenberg ebenfalls farbenfroh auf. Bild: www.imago-images.de

Lily Collins wählte für ihr ansonsten graues Outfit bei Calvin Klein einen kleinen Farbtupfer. Bild: www.imago-images.de

Ebenfalls von «Emily in Paris» bekannt: Lucien Laviscount, begleitet von Brooks Nader. Bild: www.imago-images.de

Patrick Schwarzenegger besuchte die Tommy-Hilfiger-Show. Bild: www.imago-images.de

Model Winnie Harlow bei Tommy Hilfiger. Bild: www.imago-images.de

Jessica Alba besuchte die Show von Alice & Olivia. Bild: www.imago-images.de