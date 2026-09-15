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Die New York Fashion Week 2026 zeigt sich pelzfrei

A model walks the runway during the Christian Siriano Spring/Summer 2027 presentation as part of New York Fashion Week on Thursday, Sept. 10, 2026, in New York. (AP Photo/Vincent Alban) NYFW S,S 2027 ...
Die New York Fashion Week ist dieses Jahr das erste Mal pelzfrei.Bild: keystone

Prinzessinnen, Partyhütchen und Pelzverzicht: Das war die New York Fashion Week

Bevor die Modewochen in London, Mailand und Paris starten, präsentieren Designer aus der ganzen Welt ihre Frühjahr/Sommer-Kollektionen für das Jahr 2027 in New York. Vor allem eine Neuerung sorgt dabei für Schlagzeilen.
15.09.2026, 16:0315.09.2026, 16:03
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Vom 10 bis 15 September präsentierten zahlreiche Designer ihre Frühjahr/Sommer-Kollektionen für das Jahr 2027. Neu war diesmal bei der amerikanischen Modewoche ein umfassendes Pelzverbot. Und neben eleganten Looks gab es auch die eine oder andere wilde Kreation.

Ralph Lauren

Ralph Lauren eröffnete die New York Fashion Week und zeigte romantische, aber gleichzeitig lässige Looks. Ob Cargohosen zu Brokatjacken oder Kimonos zu Boyfriend-Jeans: Historische Anspielungen und moderne Formen sorgten für Stilbrüche, schreibt die Vogue.

A model walks the runway during the Ralph Lauren Spring/Summer 2027 presentation as part of New York Fashion Week on Wednesday, Sept. 9, 2026, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) NYFW - ...
Hose oder Rock? Das ist hier nicht ganz klar.Bild: keystone
A model walks the runway during the Ralph Lauren Spring/Summer 2027 presentation as part of New York Fashion Week on Wednesday, Sept. 9, 2026, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) NYFW - ...
Dieses Model trägt einen Kimono-Mantel zur Jeans.Bild: keystone

Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger zeigte im Plaza Hotel, in dem er ein Penthouse besitzt, seine Looks: eine Mischung aus Preppy-Style und 90er-Jahre-Streetstyle. Neben den bekannten Hilfiger-Farben Rot, Weiss und Blau trugen die Models auch Teile in Gelb und Grün. Präsentiert wurden Looks mit Karo-Blazern, Oversized-Poloshirts und Fischerhüten.

Gigi Hadid walks the runway during the Tommy Hilfiger/Summer 2027 presentation as part of New York Fashion Week on Thursday, Sept. 10, 2026, in New York. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP) Gigi Hadi ...
Gigi Hadid lief als Erste auf den Catwalk.Bild: keystone
Romeo Beckham walks the runway during the Tommy Hilfiger/Summer 2027 presentation as part of New York Fashion Week on Thursday, Sept. 10, 2026, in New York. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP) Romeo ...
Romeo Beckham beendete die Show.Bild: keystone

Proenza Schouler

Kleidung von Proenza Schouler gilt gleichermassen als lässig, luxuriös und minimalistisch. Die Farben waren bei der diesjährigen Show bunt gemischt.

PROENZA SCHOULER Spring/Summer 2027 runway during New York Fashion Week on September 2026 - New York, USA 10/09/2026 PROENZA SCHOULER Spring/Summer 2027 runway during New York Fashion Week on Septembe ...
Animalprint kombiniert mit Animalprint.Bild: www.imago-images.de
PROENZA SCHOULER Spring/Summer 2027 runway during New York Fashion Week on September 2026 - New York, USA 10/09/2026 PROENZA SCHOULER Spring/Summer 2027 runway during New York Fashion Week on Septembe ...
Das gelb-schwarze Kleid gab's auch in einer blauen Variante.Bild: www.imago-images.de

Coach

Zur Feier des 85. Jubiläums von Coach liefen die Models mit Geburtstagshütchen und Geschenken unter dem Arm über den Laufsteg. Bei den Looks war ein Hauch 90er mit ein bisschen Romantik und dem Einsatz von Utility zu erkennen, schreibt Hypebae. Neben Pastelltönen war die Kollektion von Metallic-Tönen geprägt.

COACH Spring/Summer 2027 runway during New York Fashion Week on September 2026 - New York, USA 09/09/2026 COACH Spring/Summer 2027 runway during New York Fashion Week on September 2026 - New York, USA ...
Das Glitzerkleid passte zum Jubiläum des Modehauses.Bild: www.imago-images.de
COACH Spring/Summer 2027 runway during New York Fashion Week on September 2026 - New York, USA 09/09/2026 COACH Spring/Summer 2027 runway during New York Fashion Week on September 2026 - New York, USA ...
Der Anzug ist so minimalistisch, da brauchte es auch kein Hemd mehr.Bild: www.imago-images.de

Cult Gaia

Cult Gaias Kollektion mit dem Namen «Behesht», dem persischen Wort für Himmel, beinhaltete viele Looks mit Blütenblättern, luftigen Kleidern und spannenden Formen. Das Label, das vor allem für seine kunstvollen Taschen bekannt ist, präsentierte auch dieses Mal wieder besondere Stücke.

cult Gaia
Die Drapierung des Huts passte zum asymmetrischen Kleid.Bild: imago
cult Gaia
Das Kleid erinnerte an einen Flamingo.Bild: imago
Cult Gaia
Das Oberteil dieses feenartigen Kleids war zu einer Blüte geformt.Bild: imago

Vivet

Das erste Mal war das Label Vivet des digitalen Creators und Unternehmers Kai Cenat an der New York Fashion Week zu sehen. Die Kollektion ist geprägt von Streetstyle und ganz viel Leder.

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Das Model trug einen riesigen Fake-Fur-Mantel.Bild: instagram/vivetofficial
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Das Model trug zum Oversize-Look transparente Mules.Bild: instagram/vivetofficial

Pipenco

Bei der Kollektion von Lauren Pipenco kamen ihre rumänischen Wurzeln hervor. Zu sehen war Folklore in Form von wilden, skulpturalen Designs. Dazu integrierte sie vielfach Uggs. Denn mit der Marke arbeitet sie in Zukunft zusammen.

Pipenco
Der Look erinnert an einen Kürbis.Bild: instagram/pipencolorena
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Einen spinnennetzartigen Mantel.Bild: instagram/pipencolorena
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Dieses Model musste zumindest am Kopf nicht frieren.Bild: instagram/pipencolorena

Christian Siriano

Der amerikanische Designer Christian Siriano machte das erste Mal Schlagzeilen, als er 2007 die vierte Staffel der amerikanischen Designwettbewerbsshow «Project Runway» als jüngster Designer gewann. Und auch seine jetzigen pompösen Looks konnten sich sehen lassen.

Coco Rocha walks the runway during the Christian Siriano Spring/Summer 2027 presentation as part of New York Fashion Week on Thursday, Sept. 10, 2026, in New York. (AP Photo/Vincent Alban) Coco Rocha
Haute-Couture-Model Coco Rocha in einem Zweiteiler.Bild: keystone
EDS NOTE: NUDITY - A model walks the runway during the Christian Siriano Spring/Summer 2027 presentation as part of New York Fashion Week on Thursday, Sept. 10, 2026, in New York. (AP Photo/Vincent Al ...
Das Model präsentierte einen Gothic-angehauchten Look.Bild: keystone
A model walks the runway during the Christian Siriano Spring/Summer 2027 presentation as part of New York Fashion Week on Thursday, Sept. 10, 2026, in New York. (AP Photo/Vincent Alban) NYFW S,S 2027 ...
Dass rosa Blüten nicht nur Frauen vorbehalten sind, zeigte dieser Look.Bild: keystone
A model walks the runway during the Christian Siriano Spring/Summer 2027 presentation as part of New York Fashion Week on Thursday, Sept. 10, 2026, in New York. (AP Photo/Vincent Alban) NYFW S,S 2027 ...
Ein Kleid in der Trendfarbe Lila.Bild: keystone

Diane von Furstenberg

Die belgisch-US-amerikanische Modeschöpferin wurde vor allem durch ihre Wickelkleider bekannt. Auch mit dieser Kollektion präsentierte das Label wieder einige der Kleider. Dieses Mal betont farbenfroh.

Diane von Furstenberg Spring/Summer 2027 Ready-to-Wear Collection fashion show during New York Fashion Week NYFW on September 10, 2026. Diane von Furstenberg Spring/Summer 2027 Ready-to-Wear Collectio ...
Nochmals ein Kleid in der Trendfarbe Lila.Bild: www.imago-images.de
Diane von Furstenberg Spring/Summer 2027 Ready-to-Wear Collection fashion show during New York Fashion Week NYFW on September 10, 2026. Diane von Furstenberg Spring/Summer 2027 Ready-to-Wear Collectio ...
Die Models trugen Teile in sämtlichen Farben.Bild: www.imago-images.de

Alice + Olivia

Alice + Olivia zeigte unter dem Motto «Welcome to Wonderland» märchenhafte Looks mit ganz viel Blumenprint.

Alice and Olivia presentation during New York Fashion Week Spring/Summer 2027 Featuring: Atmosphere Where: New York, New York, United States When: 10 Sep 2026 Credit: Jennifer Graylock/INSTARimages ED ...
Das Model trug ein pompöses Blumenkleid.Bild: www.imago-images.de
Alice and Olivia presentation during New York Fashion Week Spring/Summer 2027 Featuring: Atmosphere Where: New York, New York, United States When: 10 Sep 2026 Credit: Jennifer Graylock/INSTARimages ED ...
Dieses Kleid war mit noch grösseren Blumen bedruckt, passend zur Dekoration.Bild: www.imago-images.de

Christian Cowan

Christian Cowan nutzte für seine aktuelle Kollektion Stoffe aus den 1920er- und 1950er-Jahren und integrierte sie in moderne Looks. Neben Kristallkorsetts und fliessenden Seidenkleidern war auch viel Spitze zu sehen.

Christian Cowan, Spring 2027 New York Fashion Week, USA - 11 Sep A model walks the runway Models walk the runway at the Christian Cowan fashion show during New York Fashion Week at The Glasshouse on S ...
Die Models trugen zu den Kleidern transparente Kniestrümpfe.Bild: www.imago-images.de
Christian Cowan, Spring 2027 New York Fashion Week, USA - 11 Sep A model walks the runway Models walk the runway at the Christian Cowan fashion show during New York Fashion Week at The Glasshouse on S ...
Das transparente Kleid liess einen Blick auf die darunterliegenden Dessous zu.Bild: www.imago-images.de

Calvin Klein

Calvin Klein zeigte mit seiner Kollektion, dass auch ein Bürolook spannend sein kann. Präsentiert wurden minimalistische, aber elegante Looks, die sich farblich eher bedeckt hielten.

Conner Ives

Conner Ives arbeitet seit mehreren Jahren als Designer in London, nun feierte er sein Debüt bei der New York Fashion Week. Mit seinem Slogan-Shirt «Protect the Dolls» ging er bereits viral. Für seine erste Show in New York präsentierte Ives nun seine neuesten extravaganten und farbenfrohen Designs. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte der starbesetzte Model-Cast: Lila Moss und Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland waren nur zwei der prominenten Namen auf dem Laufsteg.

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Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland gab ihr Laufstegdebüt in New York.Bild: instagram/connerives
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Lila Moss, die Tochter von Kate Moss, trägt eine Jacke mit Fake-Besatz.Bild: instagram/connerives

Carolina Herrera

Um das 45-jährige Jubiläum von Carolina Herrera zu feiern, blickte Kreativdirektor Wes Gordon auf die glamouröse Ästhetik der 80er Jahre zurück. Neben grafischeren Silhouetten in Schwarz, Weiss und Taxigelb gab es auch sanftere Kleidungsstücke in Pistaziengrün, staubigem Rosa, Lachs und Babyblau.

A model walks the runway wearing a garment from the Carolina Herrera fashion brand at New York Fashion Week, United States, 14 September 2026. The American brand celebrated its 45th anniversary at New ...
Das Model bei Carolina Herrera trug ein graphisches Kleid.Bild: www.imago-images.de
A model walks the runway wearing a garment from the Carolina Herrera fashion brand at New York Fashion Week, United States, 14 September 2026. The American brand celebrated its 45th anniversary at New ...
Zum pistaziengrünen Kleid trug das Model die passenden Ohrringe.Bild: www.imago-images.de

Die Stars

Neben den Models begeisterten auch die Stars mit ihren Looks abseits des Laufstegs.

Cynthia Erivo arrives at the Ralph Lauren Spring/Summer 2027 presentation as part of New York Fashion Week on Wednesday, Sept. 9, 2026, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Cynthia Erivo
Cynthia Erivo bei Ralph Lauren.Bild: keystone
September 10, 2026: Kate Moss arrived at the Tommy Hilfiger Spring/Summer 2027 show at the Plaza Hotel in New York City - ZUMAh16_ 20260910_zaf_h16_022 Copyright: xDanxHerrickx
Kate Moss besuchte die Tommy-Hilfiger-Show.Bild: www.imago-images.de
Celebrities at the New York Fashion Week Tommy Hilfiger Show Featuring: Victoria Justice Where: New York, United States When: 10 Sep 2026 Credit: AdMedia/MediaPunch/INSTARimages EDITORIAL USE ONLY. NO ...
Victoria Justice war auch dabei.Bild: www.imago-images.de
Supermodel Iman bei Cult Gaia
Supermodel Iman sah bei Cult Gaia aus wie eine Puppe.Bild: imago
Helena Christensen
Helena Christensen kam zur Show von Cult Gaia in einem türkis-goldenen Kleid.Bild: imago
New York September 10, 2026. Anna Wintour, at Diane von Furstenberg Spring Summer 2007 Fashion Show at the High Line in New York. September 10, 2026. Copyright: xRWx
Anna Wintour kreuzte bei Diane von Furstenberg ebenfalls farbenfroh auf.Bild: www.imago-images.de
Outside arrivals at the New York Fashion Week - Fall/Winter 2026 Calvin Klein show Featuring: Lily Collins Where: New York City, New York, United States When: 13 Feb 2026 Credit: Roger Wong/INSTARimag ...
Lily Collins wählte für ihr ansonsten graues Outfit bei Calvin Klein einen kleinen Farbtupfer.Bild: www.imago-images.de
Celebrities at the New York Fashion Week Tommy Hilfiger Show Featuring: Lucien Laviscount, Brooks Nader Where: New York, New York, United States When: 10 Sep 2026 Credit: Janet Mayer/INSTARimages.com ...
Ebenfalls von «Emily in Paris» bekannt: Lucien Laviscount, begleitet von Brooks Nader.Bild: www.imago-images.de
Celebrities at the New York Fashion Week Tommy Hilfiger Show Featuring: Patrick Schwarzenegger Where: New York, New York, United States When: 10 Sep 2026 Credit: Janet Mayer/INSTARimages.com EDITORIAL ...
Patrick Schwarzenegger besuchte die Tommy-Hilfiger-Show.Bild: www.imago-images.de
Celebrities at the New York Fashion Week Tommy Hilfiger Show Featuring: Winnie Harlow Where: New York, New York, United States When: 10 Sep 2026 Credit: Janet Mayer/INSTARimages.com EDITORIAL USE ONLY ...
Model Winnie Harlow bei Tommy Hilfiger.Bild: www.imago-images.de
Alice and Olivia presentation during New York Fashion Week Spring/Summer 2027 Featuring: Jessica Alba Where: New York, New York, United States When: 10 Sep 2026 Credit: Jennifer Graylock/INSTARimages ...
Jessica Alba besuchte die Show von Alice & Olivia.Bild: www.imago-images.de
Alice and Olivia presentation during New York Fashion Week Spring/Summer 2027 Featuring: Paris Hilton Where: New York, New York, United States When: 10 Sep 2026 Credit: Jennifer Graylock/INSTARimages ...
Paris Hilton war auch dabei.Bild: www.imago-images.de
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