Auch künftig soll es da, wo jetzt noch die Euro-Mir steht, fünf Türme geben, einer soll jedoch höher werden als der bisher höchste. Bild: Europa-Park

Höherer Turm und neues Restaurant: Weitere Details zum Euro-Mir-Umbau bekannt

Nächste Woche soll der Bauantrag für den Umbau der Euro-Mir in der Gemeinde Rust besprochen werden. Nun wurden weitere Details zu den Plänen bekannt.

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Die Ankündigung über das Ende der Euro-Mir, wie man sie kannte, schmerzt so manche eingefleischten Europa-Park-Fans noch immer. Nun werden weitere Details zum geplanten Umbau bekannt.

Wie aus den Amtsmitteilungen der Gemeinde Rust hervorgeht, sollen am Montag bei der öffentlichen Sitzung die «Errichtung einer neuen Achterbahn mit Bahnhofsgebäude, Aufzug und Wartungshalle, fünf Türme inkl. Gastronomieturm, Ausstellungsgebäude, Shop, Attraktion 2 und Sanitätsstation» besprochen werden.

Wie lokale Medien berichten, soll einer der fünf Türme etwa neun Meter höher werden als der bisher höchste Turm. Um was genau es sich bei der zweiten Attraktion handelt, geht aus den Berichten nicht hervor. Auch der Park will sich nicht näher zu den geplanten neuen Angeboten äussern.

Neue Achterbahn soll 2028 in Betrieb gehen

Die Euro-Mir soll noch bis Ende 2026 in Betrieb bleiben. Dann soll der grosse Umbau starten. Bereits bekannt war, dass die markanten Türme in ähnlicher Form zurückkehren sollen. Zudem soll es Pläne geben, die drehenden Wagen der Bahn beizubehalten. Die neue Bahn soll 2028 in Betrieb gehen.



Weiterhin unklar bleibt allerdings, ob der Euro-Mir-Soundtrack, der längst Kultstatus erreicht hat, auch künftig ertönen wird. Der Europa-Park wollte dazu bisher keine klare Entscheidung kommunizieren, betonte aber stets, dass man um die Beliebtheit des Songs wisse.