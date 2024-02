«Typ neben mir hatte seinen Penis in der Hand» – 5 Frauen erzählen von Belästigung im ÖV

«Ich weiss nicht, wie er das schaffte, aber als ich 16, 17 Jahre alt war, stieg ein etwa 45-jähriger Mann immer an meiner Haltestelle in denselben Zug ein, wenn ich in den Ausgang ging und fuhr dann auch zu derselben Zeit, wenn ich vom Ausgang wieder nach Hause kam, mit mir zurück. Er setzte sich IMMER in mein Abteil, direkt gegenüber. Egal, wie leer der Zug war. Während der ganzen 10-minütigen Zugfahrt starrte er mir auf die Brüste. Dabei war es auch egal, was ich trug, ob Top oder Rollkragenpulli.



Er hatte immer so einen eindringlichen, ekelhaften und selbstgefälligen Glüstlerblick. Mir wird heute noch übel, wenn ich daran zurückdenke. Das Schlimmste aber war, als er anfing, mir vom Bahnhof bis vor meine Haustür zu folgen. Immer mit einem Abstand von etwa 10 Metern. Mitten in der Nacht, bei kompletter Dunkelheit. Die Strassenlaternen an meinem Wohnort wurden um 1 Uhr in der Nacht automatisch gelöscht. Ich erzählte es meinen Eltern. Mein Vater holte mich daraufhin egal zu welcher Uhrzeit und auch wenn mein Nachhauseweg vom Bahnhof nur drei Minuten lang war, immer ab, wenn ich ihn anrief.



Irgendwann traf ich den Mann dann zusammen mit meinem Vater im Supermarkt an. Mein Vater machte ihn absichtlich laut komplett zur Schnecke, sodass alle umstehenden Menschen mitbekamen, was dieser Grüsel jeweils abzog. Dann schoss er ein Foto von ihm, mit dem er ihm drohte, zur Polizei zu gehen. Aber was hätten wir bei der Polizei auch sagen sollen? Dass dieser Mann mir Angst macht? Sich in mein Abteil setzt, wenn ich es nicht will? Mir folgt? Ich hatte nicht einmal Beweise. Die Drohung meines Vaters wirkte zum Glück aber. Der Grüsel traute sich nie mehr in mein Zugabteil oder mich zu verfolgen. Ab und zu sehe ich ihn aber immer noch an meinem Wohnort herumschleichen. Dann wird mir immer noch übel.»

watson-Mitarbeiterin