4. Staffel von «Tschugger» ab dem 10. Oktober im Kino. Bild: srg

Nächste «Tschugger»-Staffel als Kinofilm – danach ist Schluss

Bald geht die Walliser Kult-Serie «Tschugger» in die vierte – und wohl letzte – Staffel. Die Krimi-Comedy-Serie um Bax und Pirmin wird ab Herbst in den Schweizer Kinos gezeigt. Erst danach erscheint sie auf SRF.

Mehr «Leben»

Die ersten drei Staffeln der Hitserie «Tschugger» mit dem eigensinnigen und exzentrischen Walliser Polizisten Bax haben das Publikum schweizweit begeistert. Nun sind Pirmin, Smetterling, Valmira & Co. zurück und verursachen zusammen mit Bax einmal mehr Chaos im Wallis.

«Prädestiniert für die grosse Leinwand»

Ab dem 10. Oktober gibt es die vierte Staffel während sechs Wochen exklusiv im Kino zu sehen. Im November werden anschliessend die fünf Episoden auf SRF und auf Play Suisse ausgestrahlt. Danach ist es voraussichtlich Schluss mit der Kultserie. Die Premiere feiert der Film am Zürcher Filmfestival.

Der Kinostart von «Tschugger – dr lätscht Fall» setze ein i-Tüpfli auf die Erfolgsgeschichte der Serie, welche in der Vergangenheit beachtliche Einschaltquoten erzielte, so die Macher. Man wolle mit «Tschugger» als Film den Schweizer Kinomarkt unterstützen.

Der CEO des Filmproduktionsunternehmen Ascot Elite Entertainment freut sich, dass die Macher die Option «Kino first» wählten. Stephan Giger lässt sich in einer Mitteilung wie folgt zitieren: «‹Tschugger› ist prädestiniert für die grosse Leinwand und funktioniert auch in Spielfilmlänge. Sich den neusten Fall zusammen mit vielen anderen Tschugger-Fans im Kino anzuschauen und sich über Bax & Co. zu amüsieren, ist doch ein grandioses Kinoerlebnis. Und ein Dank an die treuen Tschugger-Fans.»

Der 40-jährige David Constantin spielt die Hauptrolle Bax und führt gemeinsam mit Johannes Bachmann Regie, unterstützt von Jelena Vujovic (Regie Second Unit) sowie Rafael Kistler hinter der Kamera.

Darum geht es in der 4. Staffel

In der vierten Staffel von «Tschugger» sind Bax und Pirmin zurück im Polizeidienst. Die beiden Walliser Kultcops müssen sich jedoch um einen einfachen Sprayer-Fall kümmern, während die restliche Abteilung den Fund einer verkohlten Leiche aufklären darf. Bax, der sich in Pirmins Garage eingenistet hat, ist immer noch Biffigers Geheimnis auf der Spur.

Dabei verdächtigt er bald den gesamten Bekanntenkreis, während Pirmin selbst in die Schusslinie seiner Tschugger-Kolleginnen und -Kollegen gerät. Gleichzeitig droht dem Wallis, ja der ganzen Welt, die Katastrophe und sogar das Pentagon, das US-Verteidigungsministerium, ist involviert.

(pd/rst) (baerntoday.ch)

Mehr zu Filme und Serien: