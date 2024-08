Kate Winslet kommt als Frau in Hitlers Badewanne ans Zurich Film Festival

Am Tag, da in Locarno das Filmfestival startet, verkündet das Zurich Film Festival seinen ersten Superstar zum zwanzigjährigen Jubiläum. Es ist die Britin Kate Winslet! Also die aus «Titanic», «Sense and Sensibility», «Eternal Sunshine of a Spotless Mind», «The Reader», «Contagion», «Mildred Pierce», «Mare of Easttown» und so weiter, es nimmt kein Ende. Und immer ist Kate Winslet wandelbar und authentisch zugleich.

Nach Zürich kommt sie nun am 7. Oktober mit «Lee», dem Biopic über Lee Miller, die im Zweiten Weltkrieg vom Model zur Kriegsfotografin wurde und sich nach der Kapitulation von Deutschland in Hitlers Badewanne fotografieren liess. Regie führt Ellen Kuras («Ozark», «Inventing Anna»), an Winslets Seite sind Alexander Skarsgard, Josh O'Connor und Marion Cotillard zu sehen.

Winslet selbst oder ihre PR-Abteilung hat ein Statement zu ihrem Besuch in Zürich verfasst: «Ich danke dem Zurich Film Festival für diese wunderbare Ehre und dafür, dass mit ‹Lee› ein Film gewürdigt wird, der für mich wahrlich eine Herzensangelegenheit war. Ich bin dem Zurich Film Festival und allen, die Teil dieser epischen Reise gewesen sind, sehr dankbar, dass wir unseren Film feiern dürfen. ‹Lee› bereitet mir viel Freude und macht mich stolz. Ich freue mich sehr darauf, im Oktober zusammen mit meiner Co-Produzentin Kate Solomon sowie Lee Millers einzigem Sohn Anthony Penrose, der uns eine unglaubliche Unterstützung war, nach Zürich zu kommen und unseren Film persönlich mit Ihnen allen zu teilen.»

Die echte Lee Miller, 1944 in England. Bild: www.imago-images.de

Wie schon einige vor ihr wird Winslet in Zürich einen Golden Icon Award erhalten. Und möglicherweise wird ihr Festivalaufenthalt ja auch noch durch die Schweizer Uhrenmarke Longines unterstützt, deren Markenbotschafterin Winslet ist. Schliesslich konnte das ZFF schon einmal die Zusammenarbeit von Winslets Kollegin Cate Blanchett und dem Schweizer Uhrenlabel IWC nutzen. Wie auch immer: Es ist wahnsinnig schön, dass Kate Winslet kommt.

(sme)