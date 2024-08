Film-News

Erster Teaser für «The Last of Us» Staffel 2 – und ein neues GoT-Spin-off

HBO veröffentlicht den ersten Teaser für die sehnlichst erwartete zweite Staffel der postapokalyptischen Serie «The Last of Us».

Am Sonntagabend lief vor der Ausstrahlung der «House of the Dragon»-Folge ein Trailer von HBO, der verschiedene Serien ankündigte. Darunter auch die zweite Staffel der Erfolgsserie «The Last of Us» mit Bella Ramsey und Pedro Pascal.

Der Teaser zeigt erste Ausschnitte der postapokalyptischen Videospieladaption und gewährt einen ersten Blick auf Catherine O'Haras mysteriösen Charakter. Sie fragt Joel (von Pascal gespielt): «Hast du ihr wehgetan?» Er scheint sich auf Ellie (Ramsey) zu beziehen und antwortet unter Tränen: «Ich habe sie gerettet». Fans des Spiels werden sich daran erinnern, dass Joel diesen Satz eigentlich zu seinem Bruder Tommy sagen sollte, der in der ersten Staffel von Gabriel Luna dargestellt wurde.

Weitere angekündigte Serien

Das Video von «The White Lotus» enthüllte einen ersten Blick auf die Neuzugänge Parker Posey, Jason Isaacs, Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook und Sam Nivola, sowie auf die Rückkehrerin aus Staffel 1, Natasha Rothwell.

Weiter wurde erstes Material von dem neuen «Game of Thrones»-Spin-off «Knight of the Seven Kingdoms» gezeigt.

Einige der grossen Titel werden 2025 erscheinen – darunter «The Last of Us», «It: Welcome to Derry», «The Gilded Age» und «Knight of the Seven Kingdoms». Andere Serien wie «The Penguin» und «The Sex Lives of College Girls» erscheinen noch dieses Jahr.

Alle Serien können in der Schweiz auf Sky Show geschaut werden.

Die komplette Vorschau kannst du hier schauen:

