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Perfekt für die Sommerhitze: 10 Frozen Cocktails – mit Rezepten!

Uff, ist das heiss. Leute, wir müssen mal über Frozen Cocktails reden!

Echt jetzt. Es muss was geschehen. Angefangen damit, dass du dir einen der folgenden Frozen Drinks zubereitest.
26.06.2026, 14:5126.06.2026, 14:51
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Wissenschaftliche Studien belegen: Niemand kann schlecht gelaunt sein mit einem Frozen Cocktail in der Hand.

Okay … ich habe jetzt gerade keine dieser eben erwähnten wissenschaftlichen Studien zur Hand.

Baroni und Kumpels mit Frozen Cocktails
Der Autor spricht hier wohl aus Erfahrung … 🙄 Bild: obi

Aber die Aussage stimmt. Und in diesem sauheissen Wetter gibt es nun mal keinen passenderen Drink für die Cocktail Hour. Fakt.

Hinzu kommt: Frozen Cocktails lassen sich auch bei dir zu Hause sehr einfach zubereitenWENN du Folgendes zur Hand hast:

Einen Mixer ...

mixer blender milkshake frappe küchenmaschine rotor kochen retro design shutterstock
Bild: shutterstock

... und Eis.

eiswürfel eis kühlfach freezer trinken essen kochen cocktails shutterstock
Bild: shutterstock

Und zwar gehörig genug Eis. Aber wenn du dir einigermassen regelmässig Cocktails gönnst, hast du dir längst angewöhnt, immer genügend Eis im Kühlfach zu haben. Oder sonst kaufst du dir 1-2 Säcke Eiswürfel bei der Tankstelle oder beim Supermarkt.

Inhaltsverzeichnis
Was ist jeweils die richtige Menge Eis?Und müsste es nicht eigentlich Crushed Ice sein? Frozen MargaritaFrozen NegroniFrojitoFrozen DaiquiriStrawberry DaiquiriMiami ViceFroséSgroppinoBoozy Blackberry SmoothieFrozen Pisco Sour

Aber erst mal klären wir ein paar grundsätzliche Fragen:

Was ist jeweils die richtige Menge Eis?

Eis-Mengen abmessen für Frozen Cocktails
Bild: shutterstock

Hier gibt es einen ganz einfachen Trick: Um genau die richtige Menge Eis zu treffen, miss die Eiswürfel oder das Crushed Ice vor dem Mixen einfach im jeweiligen Servierglas ab. Püriert mit den restlichen Zutaten, füllt das den Drink danach perfekt aus.

Und müsste es nicht eigentlich Crushed Ice sein?

Nicht zwingend. Für viele Frozen Cocktails ist Crushed Ice tatsächlich von Vorteil. So was gibt's in vielen Supermärkten und Tankstellen sackweise zu kaufen. Hast du kein Crushed Ice, tun es Eiswürfel aber selbstredend auch. Da musst du einfach den Mixer etwas länger laufen lassen.

Eiswürfel im Mixer
Bild: shuttercock

Falls nicht explizit erwähnt, sollten die Drinks im Mixer so lange püriert werden, bis eine nahezu breiartige Konsistenz erreicht ist. Es empfiehlt sich dementsprechend, die Drinks mit Papierhalmen zu servieren.

So, jetzt – zu den Drink-Rezepten!

Frozen Margarita

Der Klassiker! Let's do this!

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Bild: shutterstock
  • 5 cl Tequila
  • 3 cl Triple Sec
  • 2 cl frischer Limettensaft
  • 1-2 Limettenschnitze, zum Garnieren
  • Salz
  • Etwas Salz auf einen kleinen, flachen Teller streuen. Den Rand einer vorgekühlten Margarita-Schale mit einem Limettenschnitz befeuchten und im Salz drehen/tupfen, bis ein feiner Rand entsteht. Die restlichen Zutaten zusammen mit der vorher in der Margarita-Schale abgemessenen Menge Crushed Ice (siehe oben) in den Mixer geben und pürieren. In das Margarita-Glas (oder ein Double-Rocks-Glas) geben und mit einem Limettenschnitz garnieren.

Frozen Negroni

Selbsterklärend, oder?

frozen negroni cocktail trinken alkohol drinks
Bild: shutterstock
  • 6 cl Gin
  • 2 cl Aperol
  • 2 cl roter Vermouth
  • 3 Spritzer Orange Bitters
  • 1 Messerspitze Salz
  • Orangenschale oder -Schnitze, zum Garnieren
  • Alle Zutaten ausser der Garnitur mit einem Glas voll Crushed Ice in den Mixer geben und pürieren. Den Inhalt in ein Double-Rocks-Glas geben und mit der Orangenzeste garnieren.

Frojito

Richtig erraten: FROzen MoJITO.

frojito frohito frozen mojito drinks trinken cocktails alkohol
Bild: shutterstock
  • 6 cl weisser Rum
  • 3 cl frisch gepresster Limettensaft
  • 2 TL Zucker
  • 6 kleine Minzzweige
  • 1-2 Spritzer Angostura
  • Zucker und Minze in einem Glas oder einem Cocktailshaker etwas zerdrücken. Rum, Limettensaft, Angostura und ein Glas voll Crushed Ice in den Mixer geben. Den Minze-Zucker ebenfalls – die Minzzweige und -blätter aber entfernen. Im Mixer pürieren. In ein Collins- oder Longdrink-Glas einschenken. Mit einem Limettenschnitz und einem Minzzweig garnieren.

Frozen Daiquiri

Der klassische Daiquiri – bloss im Mixer.

Frozen Dauiquiri Cocktail https://assets.epicurious.com/photos/644abab1ffb3de465867f434/1:1/w_1280,c_limit/FrozenDaiquiri_RECIPE_042623_52231_VOG_final.jpg
Bild: epicurious
  • 5 cl weisser Rum
  • 1,5 cl Zuckersirup
  • 2,5 cl frischer Limettensaft
  • Alle Zutaten mit einem Glas voll Crushed Ice in einen Mixer geben und pürieren. In ein Old-Fashioned- oder Cocktailglas geben.

Strawberry Daiquiri

Gerne auch Old Rose Daiquiri genannt. Was eigentlich hübscher ist.

Strawberry Daiquiri cocktail
Bild: Shutterstock
  • 1 kleine Handvoll frische Erdbeeren, Stiele entfernt
  • 5 cl weisser Rum
  • 1,5 cl Erdbeersirup
  • 2,5 cl frischer Limettensaft
  • Alle Zutaten mit einem Glas voll Crushed Ice in den Mixer geben und mixen. In ein Cocktailglas geben.

Miami Vice

Halb Strawberry Daiquiri. Halb Piña Colada. Voll geil. Und nein, der Drink ist nicht nach der Krimiserie der 80er benannt, weil ein paar Jährchen älter.

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Bild: shutterstock
  • 2 x 3 cl weisser Rum
  • 150 g frische Erdbeeren, Stiele entfernt
  • 3 cl frisch gepresster Limettensaft
  • 6 cl Kokossirup (Cream of Coconut)
  • 6 cl Ananassaft
  • 3 cl Rum, Erdbeeren, Limettensaft und eine Handvoll Crushed Ice in den Mixer geben und pürieren, bis es eine breiige Konsistenz bekommt. In ein Hurricane-Glas geben und in den Kühlschrank stellen. Den Mixer gründlich auswaschen. 3 cl Rum, Kokoscreme, Ananassaft und eine Handvoll Crushed Ice in den nun sauberen Mixer geben und pürieren. Vorsichtig in das Glas leeren, das bereits den Strawberry-Daiquiri-Mix enthält.

Frosé

Roséwein und Aperol zu einem Frozen Drink kombinieren – wieso sind wir nicht früher darauf gekommen?

Frosé Cocktail - frozen Rosé Wine cocktail.
Bild: shutterstock
  • 1 Flasche (7,5 dl) trockener Roséwein
  • 1,5 dl Aperol
  • 3 cl frisch gepresster Zitronensaft
  • 4 cl Zuckersirup
  • Zitronenzesten-Twists, zum Garnieren
  • Rosé-Wein gleichmässig in 2 bis 3 leere Eiswürfelformen füllen. Mindestens 8 Stunden oder über Nacht einfrieren – oder alternativ den Rosé in eine flache Backform (ca. 23x33 cm) giessen, für etwa 6 Stunden ins Gefrierfach stellen, bis er fest ist, und danach grob zerteilen. Die gefrorenen Rosé-Stücke zusammen mit dem Aperol, Zitronensaft, Zuckersirup und einer Handvoll Crushed Ice geben. Vollständig pürieren und in Champagner-Coupes oder grosse Weingläser füllen und mit Zitronen-Twists garnieren.

Sgroppino

Aus Italien – die Einfachheit selbst.

Sgroppino cocktail - vodka and lemon sorbet. https://angiolo.com/cdn/shop/articles/IMG_0670.jpg?v=1734782636&amp;width=1200
Bild: angiolo.com
  • 8 cl Prosecco, kalt
  • 2 cl Vodka
  • 1 Kugel Zitronensorbet
  • Sämtliche Zutaten im Mixer pürieren. In ein vorgekühltes Coupe-Glas oder Weissweinglas geben.

Boozy Blackberry Smoothie

Perfekt für Day Drinking! Wenn jemand fragt, kannst ja behaupten, es sei ein *MiXeD BeRrY SuPeRfOoD SmOoThiE*. Oder so.

blackberry slushie brombeer slushie trinken drink sommer
Bild: shutterstock
  • 1,2 dl Rotwein
  • 5 cl Vodka
  • 5 Brombeeren
  • 3 cl frischer Orangensaft
  • 1 TL Agavensirup
  • 2 weitere Brombeeren als Garnitur
  • Alle Zutaten ausser der Garnitur mit einem Glas voll Crushed Ice in den Mixer geben und pürieren. Den Inhalt in das Glas geben und mit den 2 Brombeeren garnieren.

Frozen Pisco Sour

Jawohl – auch den peruanischen National-Cocktail gibt's als Sommerdrink!

Frozen Pisco Sour Cocktail https://abeautifulmess.com/frozen-pisco-sours/
Bild: a beautiful mess
  • 5 cl Pisco
  • 2 EL Zucker
  • Saft von einer Limette (ca. 2 cl) plus Zeste
  • 1 Eiweiss
  • 3 Tropfen Angostura Bitters (bei Bedarf)
  • Zucker, Limettensaft und Limettenabrieb in einen Mixer geben. Kurz mixen. Pisco, Eiweiss und ein Glas voll Eiswürfel hinzufügen und mixen, bis die Mischung schaumig ist. In ein vorgekühltes Rocks-Glas geben und (bei Bedarf) mit drei Tropfen Angostura garnieren.
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