Neuer Ärger für Netflix – Vater von Jeffrey Dahmer droht mit Klage

Der Betreuer meint deshalb: «Alle sagen, dass man Schadensersatz verlangen kann, wenn es keine Korrespondenz gab. Es gab überhaupt keine Sorge um Lionels Wohlergehen.» Er habe bereits mit «ein paar Anwälten gesprochen» – und so könnte auf den Streaming-Riesen schon in Kürze der nächste Ärger hereinbrechen.

Lionel Dahmer lebt seit vielen Jahren in einem ländlichen Örtchen in Ohio – völlig unter dem Radar der Öffentlichkeit. Doch seit dem Start der Netflix-Serie ist er wieder Anfeindungen ausgesetzt. So heisst es von einem seiner Betreuer, sei sogar ein «Fan» bei Dahmer zu Hause aufgetaucht und habe «feindselig und aggressiv» gehandelt. Es soll nicht der einzige Vorfall dieser Art gewesen sein. Deshalb seien auch Schilder mit dem Hinweis «kein Betreten und Privateigentum» angebracht worden.

Der Fall des Serien-Killers Jeffrey Dahmer wird in der Netflix-Serie «Dahmer – Monster» ausführlich beleuchtet. Das True-Crime-Format wird seit Wochen viel kritisiert. Unter anderem klagen die Angehörigen der Opfer, dass die Serie retraumatisierend wirke. Auch habe Netflix nie um Erlaubnis gefragt, ob die Vorfälle in der Serie beleuchtet werden dürfen.

Danke, «House of the Dragon», die erste Staffel war gross! Eine Liebeserklärung

ACHTUNG SPOILER, ACHTUNG SPOILER, ACHTUNG ... Und natürlich ist alles, was im folgenden Text aufgezählt wird, noch viel zu wenig des Guten.

Dies ist ein Stück Fanpost, denn manchmal will man einfach Danke sagen. Weil man sich so beschenkt fühlt. Ich gebe zu, ich habe «House of the Dragon», der inzwischen auch schon zehn Wochen alten Nachgeburt von «Game of Thrones», die als Prequel natürlich eine Vorgeburt ist, zu Beginn gar nicht so viel zugetraut.