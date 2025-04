Olivia Benson gehört Taylor Swift. Bild: instagram/taylorswift

Das sind die 5 reichsten Tiere der Welt

Sie sind millionenschwer und führen ein Leben in Saus und Braus: Das sind die reichsten Haustiere der Welt.

Die Haustiere von Stars und anderen vermögenden Menschen leben ein Luxusleben, von dem Normalbürger nur träumen können.

Platz 5: Gigoo

Das reichste Huhn heisst Gigoo (Symboldbild) Bild: keystone

Gigoo ist mit 16 Millionen Schweizer Franken das reichste Huhn der Welt. Der Vogel gehörte dem Verleger Miles Blackwell, welcher 2011 verstarb. Da Blackwell keine Kinder hatte, vererbte er sein grosses Vermögen an sein Haustier, damit auch nach seinem Tod dessen Lebensunterhalt finanziert werden kann. Mit 16 Millionen Schweizer Franken wird das jedoch kein Problem sein.

Platz 4: Sadie, Sunny, Lauren, Layla und Luke

Winfrey spricht über ihre Vierbeiner. Video: YouTube/starznA9mals

Sadie, Sunny, Lauren, Layla und Luke sind die Hunde von Talkshow-Legende Oprah Winfrey. Diese habe bereits dafür gesorgt, dass ihre Haustiere zusammen 30 Millionen US-Dollar (25 Millionen Schweizer Franken) erben werden. Das macht pro Fellnase fünf Millionen US-Dollar. Gemäss ihrem Testament sollen die Hunde zudem je einen Treuhandfonds bekommen.

Platz 3: Olivia Benson

Swifties dürfte dieser Name bereits bekannt sein, denn es handelt sich bei Olivia Benson um die Katze von Taylor Swift. Die Scottish-Fold-Katze kann schon zahlreiche Auftritte in Musikvideos verbuchen, mit denen sie Millionen verdiente. Sie hat zudem eine eigene Merchandise-Linie und tritt in lukrativen Werbespots auf.

Die Katze soll damit etwa 97 Millionen US-Dollar (82 Millionen Schweizer Franken) schwer sein. Damit ist sie dreimal reicher als Swifts Freund Footballer Travis Kelce.

Platz 2: Nala Cat

Auch Platz zwei wird von einer Katze besetzt. Ursprünglich aus dem Tierheim, konnte Nala sich zur Internet-Bekanntheit hinaufarbeiten. Mit 4,5 Millionen Followern auf Instagram bekommt sie für einen Post 15'000 US-Dollar. Sie soll somit über 100 Millionen US-Dollar an Vermögen besitzen.

Platz 1: Gunther VI.

Gunther wird bald Netflix-Star. Video: YouTube/Netflix

Laut dem Ranking der Plattform «All About Cats» soll Gunther VI. das reichste Haustier der Welt sein. Der Schäferhund soll demnach etwa eine halbe Milliarde US-Dollar (420'000'000 Schweizer Franken) an Vermögen besitzen. Ein grosser Teil davon sind in Immobilien angelegt. Eine der Villen gehörte sogar der Sängerin Madonna.

Der Einfluss von Gunther VI. ist so gross, dass sogar Netflix eine Dokumentation über ihn drehte.

Nun fragen sich wohl viele, wie der Hund so reich werden konnte. Auch er ist ein reicher Erbe. Gunthers Urgrossvater habe schon 1992 ein Vermögen geerbt. Dessen Besitzerin war Gräfin Carlotta Liebenstein, welche keine Kinder hatte und deswegen ihr ganzes Hab und Gut ihrem geliebten Vierbeiner vermachte. Der italienische Pharma-Unternehmer Maurizio Mian sollte als Verwalter weiterhin auf den Hund aufpassen. Dies tut er wohl ziemlich gut, denn der Hund soll sein Fleisch mit Blattgold serviert bekommen.

Die Geschichte um Gunther und sein grosses Vermögen wurde immer wieder angezweifelt. In der Netflix-Doku gab Mian zu, dass ein Grossteil der Geschichte über den Hund aus Steuergründen erfunden wurde.

