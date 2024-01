Schottische Faltohrkatze als Qualzucht

Die Schottische Faltohrkatze wird von verschiedenen Organisationen als Qualzucht eingestuft. Der Grund: Es können «zuchtbedingte Belastungen auftreten», wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV formuliert.



Das hervorstechende Merkmal der Rasse – die abgeflachten, nach vorn geknickten Ohren – beruhen auf einer genetischen Mutation. Bereits früh wurde bekannt, dass sich diese Mutation nicht nur auf die Ohren, sondern das ganze Skelett auswirkt. Regina Röttgen, von Tier im Recht schreibt: «Der Gendefekt, der zu Knickohren führt, indem dort der Knorpel zerstört wird, hat auch auf den übrigen Körper Auswirkungen. Insbesondere Hintergliedmassen und Wirbelsäule mit Schwanzansatz sind betroffen. Es kommt zu schmerzhaften Veränderungen im Skelettsystem in Form von Deformationen und Fehlbildungen.»



Unter anderem die europäischen Dachorganisationen von Katzenvereinen, die Governing Council of the Cat Fancy (GCCF), sowie die Féderation International Feline und der zugehörige Schweizer Dachverband Fédération Féline Helvétique haben darum die Schottische Faltohrkatze aus dem Zuchtbuch gestrichen. Und sie somit nicht als Rasse anerkannt. In den USA ist sie hingegen anerkannt. Die Verpaarung von Faltohrkatzen untereinander wird aber auch dort unterlassen.