1 / 15 Die schönsten Vogelbilder des Jahres 2026 Das Gesamtsiegerfoto zeigt eine Schellente. quelle: tobias gjerde (via vogelwarte sempach)

Die schönsten Vogelbilder des Jahres 2026

Die Schweizerische Vogelwarte hat wieder die besten Vogelbilder ausgezeichnet. Eine kleine Auswahl der besten Bilder.

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586 Naturfotografierende aus 23 Ländern haben bei der Schweizerischen Vogelwarte ihre besten Bilder beim Fotowettbewerb 2026 eingereicht. Aus den 8500 Bildern sind nun die Siegerbilder ausgewählt worden, heisst es in der Medienmitteilung.

Der Gesamtsieger des Fotowettbewerbs 2026 der Vogelwarte ist das Bild einer Schellente. Es zeigt sie in einer Balzpose, mit Wasserspritzern in der Luft und der ruhigen Wasseroberfläche darunter, was einen schönen Kontrast darstellt, meint Jury-Mitglied Johannes Loreck.

Erster Platz in der Kategorie «Allgemein»: Ein Seidenreiher steht auf einem Fels. Bild: Davide Crola (via Vogelwarte Sempach)

Beim Gewinnerfoto der Kategorie «Allgemein» ist ein Seidenreiher, der einsam den Wellen gegenübersteht, zu sehen. Ein Bild von einem Paar Rosaflamingos hat in der Kategorie «Emotion» gewonnen. Die kurvigen Linien der Vögel erzeugen eine sanfte, intime Stimmung, heisst es in der Mitteilung.

Gewinnerfoto in der Kategorie «Emotion»: ein paar Flamingos. Bild: Michal Janiak (via Vogelwarte Sempach)

Bei den Siegern in den Kategorien «Action» und «Jugend» haben neue Perspektiven die Jury überzeugt.

Erster Platz in der Kategorie «Jugend»: ein Odinshühnchen bei der Jagd. Bild: Paula Czäczine (via Vogelwarte Sempach)

Die Darstellung der Wasservögel in ihrem natürlichen Lebensraum habe die Expertinnen und Experten bewegt. Die Gewinnerin des Preises «Jugend» ist übrigens erst 15 Jahre alt.

Erster Platz Kategorie «Action»: ein Eisvogel vor einem warmen Hintergrund. Bild: Jan Wittmer (via Vogelwarte Sempach)

(kek)