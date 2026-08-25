Wer kann so einem (Hunde-)Blick schon widerstehen? Bild: Shutterstock

Diese Hunderasse wird weltweit am häufigsten fotografiert

Pudel, Retriever, Laufhunde: Die Foto-Plattform Popsa hat Millionen Kundenfotos ausgewertet und zeigt, welche Hunderassen weltweit am häufigsten fotografiert werden – mit einem Aufsteiger, der die Bulldogge aus den Top 10 verdrängt.

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Der Pudel bleibt die meistfotografierte Hunderasse der Welt. Mit einem Foto-Index von 100 – dem höchsten Referenzwert des Rankings – verteidigt er zum zweiten Mal in Folge Platz 1. Das zeigt eine Auswertung der Foto-Plattform Popsa, die Millionen Kundenfotos aus den Jahren 2024 und 2025 analysiert hat. Sein charakteristisches Lockenfell und das markante Erscheinungsbild machen den Pudel zu einem besonders auffälligen Fotomotiv. Die Rasse kommt in drei Grössen vor: Standard, Miniatur und Toy.

Auf Platz 2 folgen Retriever mit einem Index von 54, darunter Golden Retriever und Labrador. Platz 3 belegen Laufhunde wie Greyhound und Whippet mit 48 Punkten, gefolgt vom Schnauzer auf Platz 4 mit 46 Punkten. Die Top 10 komplettieren Spaniel, Terrier, Deutscher Schäferhund, Beagle, Bichon Frisé und Setter. Jede Rasse beziehungsweise Rassengruppe erhält einen Foto-Index, der ihre Häufigkeit im Verhältnis zu den anderen ausgewerteten Hunden abbildet.

Der auffälligste Wechsel betrifft das Ende der Liste: Die Bulldogge fällt aus den Top 10, während der Setter um drei Plätze klettert und mit einem Index von 18 erstmals in der Rangliste auftaucht. Laut Popsa könnte sich darin ein wachsendes Interesse an Familienhunden ohne ausgeprägte Kurznasigkeit widerspiegeln – aus den Daten allein lässt sich das allerdings nicht ableiten.

Für die Auswertung sah das Popsa-Team die Fotos selbst nicht an: Eine App erkennt per Machine Learning direkt auf dem Gerät, ob und welche Hunderasse abgebildet ist. Nur diese anonymisierten Labels fliessen in die Statistik ein. (pre)