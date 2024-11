Niclas Matthei mit neuer Gesichtsbehaarung. screenshot tiktok

«Anzeigenhauptführer»: Anzeigenhauptmeister zeigt sich mit Hitlerschnauz

Niclas Matthei, auch bekannt als «Anzeigenhauptmeister», provoziert mit seinem neuen Look. Kann er dafür auch rechtliche Probleme bekommen?

Mehr «Leben»

Niclas Matthei, der im Internet als «Anzeigenhauptmeister» bekannt ist, ging im letzten Jahr auf Social Media viral. Sein Content: so viele Falschparkerinnen und Falschparker wie möglich zu büssen. Damit hat sich der Content Creator nicht viele Freunde gemacht. In seinem neusten Video provoziert der 18-Jährige aber nun auf ganz andere Weise.

So postete Matthei auf TikTok einen Clip, in dem er seinen neuen Look präsentiert. Auffällig dabei: Sein Oberlippenbart erinnert stark an den von Adolf Hitler. Dazu meint er:

«Ich bin euer Meister, euer Meister befiehlt euch: ‹Zeigt Falschparker an, zeigt Falschparker an. Falschparker sind das Böse auf deutschen Strassen.›»

Die Reaktionen auf das Video kamen prompt. «Er ist jetzt der AnzeigenhauptFührer», steht etwa in den Kommentaren oder: «Ist das nicht strafbar?» Auf Letzteres antwortete Matthei selbst und meinte ungerührt: «Nö.»

Und damit hat Matthei auch recht. Laut «Spiegel» ist das Tragen des Hitler-Schnauzes tatsächlich in Deutschland nicht verboten. Wirklich ernst nehmen ihn aber auch die meisten seiner Fans mit seiner neuen Gesichtsbehaarung nicht. Auch auf Instagram häufen sich Kommentare à la: «Alter Schwede, jetzt drückt echt der Fahrradhelm» oder «Auf einmal Gottkomplexe bekommen.»

Ob der Anzeigenhauptmeister den Bart wirklich stehen lassen hat oder ob er es nur für Ragebaiting gefilmt hat, ist nicht klar. In seinem neusten Post, ist dieser tatsächlich nicht mehr zu sehen. Dabei steht aber in der Caption trotzdem noch: «Ich wünsche dem deutschen Volk einen guten Morgen. Lasst euch nicht ohne Konsequenzen vom Falschparker den Weg blockieren.»

Video: watson/nico bernasconi

(sav)