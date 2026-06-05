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Realityshow Bachelor gibt es 2026 nicht auf 3+

Der Bachelor 2024 auf 3+: Dennis Marbacher
Nach 14 Staffeln macht die Kuppelshow «Der Bachelor» eine Pause.Bild: 3+

3+ streicht «Der Bachelor» 2026 aus dem Programm

In diesem Jahr wird es keinen neuen Rosenkavalier mehr geben. Bachelorette Ariel ist damit die einzige, die im Format von 3+ Rosen verteilt.
05.06.2026, 12:4205.06.2026, 12:42

Dieses Jahr wird es keine Staffel von Der Bachelor bei 3+ geben. Das berichtet die Glückspost. Eine Rückkehr sei jedoch nicht ausgeschlossen, erklärt Miriam Martino, Leiterin Eigenproduktionen TV National bei CH Media, dem Portal. Noch sei jedoch nichts konkret geplant.

Gründe für die Pause nennt sie nicht. Martino erklärt: «2026 gehört unserer Bachelorette Ariel, entsprechend ist in diesem Jahr keine neue Staffel von ‹Der Bachelor› vorgesehen. Die Rosenformate zählen seit Jahren zu den starken Marken von 3+ und sind ein wichtiger Bestandteil unseres Programms.»

Nun hängt offenbar alles an Bachelorette Ariel. Die Baslerin hatte im letzten Dschungelcamp für Aufmerksamkeit gesorgt und wird sich bald auf die Suche nach ihrem Traumpartner machen. Gemäss dem Bericht sollen die Quoten ihrer Staffel zur Entscheidung beitragen, ob es überhaupt noch eine Bachelor-Staffel geben wird. (vro)

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